Es abogada en Estados Unidos y explica por qué algunos migrantes deben pagar una multa de US$5000

Una nueva disposición que entró en vigor en Estados Unidos establece que ciertos extranjeros considerados “inadmisibles” deben pagar una tarifa de aprehensión de 5000 dólares por entrar ilegalmente si son detenidos en los puertos de entrada. Una abogada habló sobre las consecuencias de no abonar la llamada cuota de aprehensión y cuestionó la viabilidad de su puesta en práctica.

A qué migrantes aplica la multa de US$5000 y qué pasa si no se paga

La tarifa se aplica a los extranjeros inadmisibles aprehendidos entre puertos de entrada. Para el año fiscal 2025, el monto es de US$5000, una cifra que se actualizará por inflación o por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La regla tomó más notoriedad a partir del mensaje del jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks.

El funcionario detalló que la sanción de US$5000 es para los extranjeros mayores de 14 años que ingresen de forma irregular a Estados Unidos, sin importar otras condiciones.

“Este mensaje se aplica a todos los inmigrantes ilegales, independientemente de dónde ingresaron, cuánto tiempo hayan estado en EE.UU., su ubicación actual o cualquier procedimiento de inmigración en curso”, indicó en una publicación de X.

En diálogo con Telemundo 39, la abogada de inmigración Tessy Ortiz explicó qué ocurre si un migrante recibe esta multa y no la paga:“Estarían en deuda con el gobierno de EE.UU.”.

Aunque aún no se conoce una disposición general sobre qué puede ocurrir con la morosidad en este caso, la letrada dijo que puede influir en la situación legal. “Tendríamos que ver cómo afecta en el futuro su elegibilidad para su estatus migratorio”, manifestó.

Por último, Ortiz cuestionó la forma de aplicación de esta norma: “Son multas incosteables. Ni siquiera están garantizadas por la Constitución“.

La sección 1815 del Título 8 habilita la multa de aprehensión para migrantes

De acuerdo con el texto oficial de este apartado dentro del Título 8, la nueva norma tiene algunos puntos clave:

La cuota de aprehensión se suma a otros cobros que disponga la ley y no los reemplaza.

que disponga la ley y no los reemplaza. Aunque el monto inicial es de US$5000, se actualiza anualmente por inflación.

por inflación. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS , por sus siglas en inglés) puede modificar la cuota e imponer una nueva cifra por decreto .

, por sus siglas en inglés) puede modificar la cuota e . Un 50% de lo que se recaude por esta vía será destinado a las arcas del ICE, mientras que la mitad restante irá al fondo general del Tesoro.

La otra sección del Título 8 que también impone una multa de US$5000

De acuerdo con el mensaje del jefe de la Patrulla Fronteriza, la sección 1324 también está alcanzada por la medida.

Según el Departamento de Justicia, este apartado regula cuestiones relacionadas con la acción directa o colaboración para que migrantes ilegales lleguen a Estados Unidos Concretamente, prohíbe:

Tráfico de inmigrantes.

Transporte de extranjeros ilegales.

Ocultación o alojamiento de migrantes irregulares.

Incitación a extranjeros irregulares para entrar a EE.UU.

Participación en una conspiración o complicidad para cometer cualquiera de los actos enumerados.

Más allá de que cada uno de estos delitos tiene su proceso y sanciones establecidas, ahora cometer cualquier de ellos también implica una multa de US$5000.