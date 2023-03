Cómo son las innovadoras góndolas que sumaría un estado de EE.UU. a su transporte público

escuchar

Los habitantes del norte de Texas podrían dejar de pasar horas en el tráfico gracias a unas innovadoras góndolas de alta tecnología. El Consejo Regional de Transporte del Norte de Texas (RTC, por sus siglas en inglés) invitó a las ciudades a solicitarlas y los representantes de Plano, una ciudad de esa zona, fueron los primeros en mostrar su interés.

Luego de un análisis, los concejales de Plano aprobaron seguir adelante con la solicitud de góndolas aéreas, desarrolladas por Swyft Cities, una empresa creada por antiguos empleados de Google que las diseñaron mientras trabajaban allí. Brian Shewski, gerente de ingeniería de transporte de esa ciudad, explicó que cada canasta transportaría aproximadamente a cuatro personas y que los viajes podrían programarse desde una aplicación.

A pesar de que se dio luz verde al proyecto, aún no se cuenta con compromisos financieros por parte del gobierno, ya que permanece en la fase de planificación, según informó WFAA. No obstante, Rick Grady, concejal de la ciudad de Plano Place 3, reveló que los recursos no serían un problema, porque una empresa de capital privado está dispuesta a financiar el proyecto. Grady comparó a esta incursión tecnológica como vehículos Uber, pero sin conductor, dado que son autopropulsados.

¿Cómo son las góndolas?

Este transporte de alta tecnología fue desarrollado por trabajadores de Google en 2019, aunque su creación y comercialización se llevó a cabo bajo la empresa Swyft Cities. Se trata de un sistema avanzado que proporciona una movilidad eficiente, cómoda y sostenible. Además, reduce costos para trasladarse a puntos como universidades y aeropuertos, según explica su sitio web.

A diferencia de las góndolas tradicionales, estas canastas aéreas funcionan con avanzados sistemas de guiado, lo cual permite que los viajes sean más rápidos. La empresa asegura que los pasajeros no perderán tiempo en esperar a los vehículos, ya que estos estarán disponibles cada vez que sea necesario e iniciarán el viaje de inmediato. El transporte es capaz de hacer giros, atender múltiples rutas y evitar paradas. De esta forma, es posible llegar a destino sin escalas.

Swyft Cities asegura que sus góndolas combinan una cabina autónoma con infraestructuras ligeras de cables fijos que trasladan a los pasajeros a bajo costo. Sus estaciones son del tamaño de las paradas tradicionales de autobuses y pueden estar a nivel del suelo, elevados o incorporados a edificios altos.

Las estaciones de las góndolas son similares a las paradas de autobuses y pueden estar a nivel del suelo o elevadas Swyft Cities

Además de los beneficios para los usuarios, la empresa afirma que las góndolas son fáciles de instalar y que su infraestructura reduce los costos de construcción hasta 20 veces, comparado con los transportes tradicionales. Explican que son amigables con el medioambiente, ya que se utilizan menos materiales en el proceso de instalación, lo que reduce las emisiones de carbono y el consumo diario de energía.

Los orígenes de Swyft Cities

Como ya se adelantó, este transporte innovador tuvo sus inicios al interior de las instalaciones de Google. La compañía necesitaba una manera de conectar sus campus para que hubiera un mejor y más denso desarrollo. En 2019 se estudiaron soluciones de transporte de todo tipo, pero ninguna resolvía el problema de conectividad.

El proyecto nació al interior de las instalaciones de Google, luego creció como empresa independiente Swyft Cities

Tras descartar todas las opciones, un equipo puso manos a la obra para crear algo nuevo y así surgieron las góndolas. La primera prueba del concepto superó los objetivos de eficacia, coste, sostenibilidad y rapidez de comercialización. En 2021, los encargados del proyecto abandonaron Google para llevar este innovador transporte como empresa independiente. Desde entonces, las canastas se han instalado en lugares públicos y privados.

LA NACION