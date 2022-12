Cómo va a estar el clima mañana, sábado 31 de diciembre, en Texas

escuchar

El clima en Texas es cálido la mayor parte del año, con temperaturas medias de 90° F (32° C). Durante el verano en algunas poblaciones los termómetros pueden llegar a rebasar los 104° F (40° C). Esta condición semidesértica le da a la entidad una ventaja en el invierno, dado a que el ambiente se vuelve más agradable con termómetros alrededor de los 54° F (12° C). Aunque puede haber excepciones, como los niveles de frío extremo registrados en los últimos días. En ese sentido, esto es lo que le espera al estado para el sábado 31 de diciembre.

Para el último día de 2022, las poblaciones más importantes de Texas disfrutarán cielos despejados y casi nulas posibilidades de lluvias, según el reporte actualizado del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. Los planes para recibir el Año Nuevo podrán transcurrir sin problemas, con temperaturas de los 60° F (15° C) y vientos ligeros.

Durante el domingo, las condiciones del clima permanecerán prácticamente iguales que el sábado, sin embargo, al cierre del día los cielos comenzarán a poblarse de nubes. En ese sentido, el lunes se habrá hasta un 60% de posibilidades de lluvias.

Mapa de las temperaturas máximas esperadas durante el fin de semana en Estados Unidos NOAA / National Weather Service

A nivel nacional, el reporte del clima advirtió de la presencia de un frente frío que provocará lluvias intensas y tormentas eléctricas severas. Esto especialmente en poblaciones de la región que va desde la parte baja del valle del río Mississippi hasta el sureste, durante el viernes. Además, nuevas olas de humedad provenientes del Pacífico llegarán al oeste y generarán riesgo de precipitaciones excesivas sobre el norte de California el sábado.

El tiempo en las ciudades más importantes de Texas para el 31 de diciembre

En Houston y San Antonio, los cielos nublados que estuvieron presentes durante el viernes se despejarán y el sol brillará a pleno durante la mayor parte del día. Mientras tanto, las poblaciones costeras de Texas están bajo aviso de amaneceres con niebla. Todo cambiará un poco para el lunes y martes, ya que podrían presentarse chubascos dispersos y algunas tormentas eléctricas en zonas del noreste del sur central de Texas.

Cielos despejados y ambiente cálido serán el escenario ideal para recibir el Año Nuevo en Texas Kevin Hernandez / Unsplash

Houston : Soleado, temperatura máxima alrededor de 74° F (23° C) y mínima en los 57° F (14° C)

: Soleado, temperatura máxima alrededor de 74° F (23° C) y mínima en los 57° F (14° C) San Antonio : Soleado, temperatura máxima alrededor de 76° F (24° C) y mínima en los 54° F (12° C)

: Soleado, temperatura máxima alrededor de 76° F (24° C) y mínima en los 54° F (12° C) El Paso : Soleado, temperatura máxima alrededor de 62° F (17° C) y mínima en los 43° F (6° C)

: Soleado, temperatura máxima alrededor de 62° F (17° C) y mínima en los 43° F (6° C) Dallas : Soleado, temperatura máxima alrededor de 70° F (21° C) y mínima en los 55° F (12° C)

: Soleado, temperatura máxima alrededor de 70° F (21° C) y mínima en los 55° F (12° C) Austin: Soleado, temperatura máxima alrededor de 77° F (25° C) y mínima en los 57° F (14° C)

¿Cómo es el clima durante el invierno en EE.UU.?

El 21 de diciembre comenzó la temporada de invierno en Estados Unidos que se prolonga durante los meses de enero, febrero y marzo. Esta época se caracteriza por presentar temperaturas medias que oscilan entre los 27° F (-2° C) y los 39° F (3° C). En cuanto al estado de Texas, las temperaturas promedio durante el temporal de frío son cercanas a las 54° F (12° C)

LA NACION