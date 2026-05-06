Información actualizada del freno del Uscis: qué se sabe hoy sobre green cards, permisos de trabajo, DACA y TPS

La administración del presidente Donald Trump implementó nuevos controles de seguridad para quienes solicitan beneficios migratorios. El proceso obliga a frenar decisiones sobre trámites como green cards, permisos de trabajo, DACA y Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Durante la primera semana de mayo 2026, estas son las últimas novedades.

Nueva verificación de antecedentes ocasiona retrasos en trámites ante el Uscis

Según documentos internos del gobierno de Estados Unidos, a los que tuvo acceso CBS News, desde el pasado 29 de abril el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) comenzó a instruir a sus funcionarios para realizar verificaciones de antecedentes más exhaustivas.

La medida afectó incluso algunos trámites ya avanzados debido a que se ordenó a los funcionarios de la agencia no aprobar ningún caso pendiente sin antes someterlo a una verificación basada en datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El FBI otorga al Uscis mayor acceso a sus archivos

De acuerdo con el reporte de CBS, aunque el Uscis siempre ha tenido acceso a las bases de datos del FBI para detectar posibles riesgos de seguridad, hace unos días se amplió la revisión para identificar antecedentes penales y endurecer los controles migratorios.

Los cambios ya comenzaron a afectar el proceso de aquellas solicitudes que requieren la toma de huellas dactilares, por ejemplo, las solicitudes de green card, ciudadanía por naturalización, peticiones basadas en la familia y asilo.

De acuerdo con el equipo legal Envoy Global, el Uscis ya revisa por segunda ocasión los casos pendientes bajo los nuevos procesos de verificación. Una vez que complete dicha revisión, comenzará con los casos presentados más recientemente.

El Uscis implementó controles de verificación más estrictos Imagen ilustrativa generada con IA

No obstante, el portavoz del Uscis, Zach Kahler, le dijo al medio citado que cualquier demora en la decisión debería ser breve y resolverse pronto.

Pese a lo anterior, abogados migratorios expresaron su preocupación principalmente por quienes esperan sus permisos de trabajo o deben renovar DACA, ya que el retraso podría ponerlos en riesgo.

Trump quiere evitar que migrantes criminales obtengan beneficios

El endurecimiento de los controles migratorios responde a una orden ejecutiva que el presidente Trump firmó en febrero. En dicho documento, el poder ejecutivo instruyó al Departamento de Justicia, que supervisa al FBI, a brindar a Uscis mayor acceso a su base de datos para identificar fácilmente a migrantes que pudieran significar un peligro.

El Uscis ahora tiene mayor acceso a la base de datos del FBI Jose Luis Magana - FR159526 AP

En su momento, el presidente Trump declaró en la orden: “Pueden figurar ciudadanos extranjeros con antecedentes penales que hayan entrado o permanecido en Estados Unidos infringiendo las leyes de inmigración”.

En su segundo mandato, el presidente Trump ha impulsado diversas políticas para examinar con mayor rigor las solicitudes de inmigración, por ejemplo, mediante la revisión de las redes sociales de los solicitantes en busca de actividades u opiniones que son calificadas como antiamericanas.

Otra medida en esa misma línea fue la ralentización o el freno total de solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos de 39 países, al alegar motivos de seguridad nacional.