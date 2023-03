Con Jimmy Fallon: Shakira reveló que sus hijos le pidieron la colaboración con Bizarrap; “el dios argentino”

escuchar

Shakira y el DJ y productor argentino Bizarrap probaron que su descomunal éxito, tras su colaboración “Music Session #53″, no se detiene. El dúo viajó a Nueva York para presentarse juntos por primera vez en vivo en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Como parte de la entrevista previa, la cantante colombiana se sinceró sobre cómo nació la idea de trabajar juntos en el proyecto y sorprendió al revelar que fue su hijo Milán quien le insistió para que colaborara con uno de sus artistas favoritos, el “dios argentino”, Bizarrap.

El megafamoso conductor, estrella de la TV nocturna en EE.UU., los felicitó por el éxito de su hit, reconocido mundialmente. “Esto es real, ustedes tienen cuatro Récord Guiness, pero Shakira tienes ahora diez de esas marcas mundiales”, reconoció Fallon. La barranquillera le dio el crédito a su hijo Milán, quien le había pedido que hiciera el tema. “Tiene buen oído y buen gusto, también es un gran fan de Bizarrap. Me dijo cinco meses atrás: “Mamá, tienes que hacer una colaboración con Bizarrap, porque si la haces esa canción será número uno”. El chico, de diez años, estaba tan seguro de su propuesta que le envió un mensaje de voz al manager de su madre, Jaime: “Tienes que hacer que cante con él porque será un hit”, le dijo, según contó Shakira en vivo en el programa.

Los récords Guinnes de Shakira y Bizzarap

Milán, quien nació como fruto de la relación de Shakira con el exfutbolista Gerard Piqué, cumplió diez años el pasado 22 de enero. A pesar de su corta edad, parece que la pasión de su madre también lo contagió. “Es músico”, compartió la intérprete. También pudo comprobar él mismo que no estaba equivocado. Junto con su hermano Sasha se mostraron felices cuando les anunciaron que irían a Estados Unidos. “Mi hijo Milán está muy emocionado de estar acá. Cuando le conté que vendríamos a Nueva York empezó a gritar: “Vamos al show de Fallon. ¡Fallon, Fallon, Fallon!”. El conductor, por su parte, reconoció que Milán es uno de los niños “más educados” que ha conocido.

Milán y Sasha, hijos de Shakira, estaban en primera fila

Seguir el consejo de Milán le ha dado a Shakira grandes alegrías, dado que su colaboración con Bizarrap fue una especie de catarsis en una de las etapas más delicadas de su vida, según reconoció. “Estoy esperando a que alguien me pellizque y me despierte de este sueño. Es increíble”, describió sobre su éxito. “La gente conecta de verdad con la música cuando es real, genuina y viene de un lugar real”.

“Un himno femenino”

Después, habló con franqueza sobre su vida tras su separación de Gerard Piqué: “He tenido un año muy duro. Escribir la letra de esta canción ha sido muy importante para mí. La música es una manera de canalizar mis emociones”. Asimismo, reconoció que así logró conectarse con su público. “Esta canción es una llamada para muchas mujeres con las que formé una hermandad, porque igual piensan como yo. (...) Escribí una canción para mí, pero significó mucho para todas las que necesitan una voz”.

En el programa, Bizarrap explicó que el día antes de entrar en el estudio hizo dos posibles ritmos para su colaboración. Shakira se sintió atraída por una de estas propuestas. “Me recordó a Depeche Mode”, dijo. Si escuchas, tiene un toque fresco y oscuro. Me encanta Depeche Mode. Son mis favoritos”, continuó al destacar el trabajo de la banda británica de música electrónica.

Incluso, supo desde ese momento que le encantaría la canción: “Suelo tener una reacción física y visceral ante la música. Si me ves bailando a dos tiempos, es que las cosas no van bien”, reveló. “Sé cuándo una canción funciona porque de repente empiezo a moverme. Suelo mover las caderas”. Fallon no pudo dejar que este detalle pasara desapercibido: “¿Me estás diciendo que tus caderas... no mienten?”, preguntó, como una referencia a la canción “Hips Don’t Lie” de la colombiana. “No mienten. Nunca lo hacen”, respondió Shakira. “Sé cuándo una canción es la adecuada porque empiezan a moverse”.

Bizarrap y Shakira presentaron la "Music Session #53" en vivo en el show de Jimmy Fallon

Por supuesto, Shakira y Bizarrap no se fueron de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los programas con mayor audiencia de Estados Unidos, sin interpretar la “Music Session #53″. La audiencia explotó y el rating también. Todos felices.

LA NACION