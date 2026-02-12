Con la mira en Irán: Trump volvió a recibir a Netanyahu, pero los dos salieron con sabor a poco

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió ayer al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con quien habló sobre su intención de llegar un acuerdo nuclear con Irán.

Se esperaba que Netanyahu presionara a Trump para que ampliara las conversaciones más allá de su programa nuclear, a fin de incluir límites al arsenal de misiles de la República Islámica y otras amenazas a la seguridad.

Trump calificó el encuentro como una “muy buena reunión”, pero afirmó que “no se llegó a nada definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continúen para ver si se puede concretar un acuerdo".

“Si se puede, le haré saber al primer ministro que esa será mi preferencia”, escribió. “Si no, simplemente tendremos que ver cuál es el resultado”. “La última vez, Irán decidió que era mejor no llegar a un acuerdo” y fue atacado. “Ojalá esta vez sean más razonables y responsables”.

Un hombre personifica a Netanyahu en una protesta frente a la Casa Blanca BRENDAN SMIALOWSKI� - AFP�

Netanyahu entró en la Casa Blanca fuera de la vista de los periodistas y salió sin emitir ninguna declaración. Más tarde dijo haber insistido sobre las necesidades de seguridad de Israel. “Ambos líderes acordaron mantener la coordinación y el estrecho contacto entre ellos”, dijo su oficina en un comunicado.

La visita de Netanyahu se produce en un momento en que tanto Teherán como Washington proyectan un optimismo cauteloso tras mantener conversaciones indirectas en Omán el viernes sobre cómo, una vez más, abordar las negociaciones sobre el programa nuclear.

En su séptima reunión con Trump desde que el presidente regresó al cargo hace casi 13 meses, Netanyahu –cuya visita fue más discreta de lo habitual y cerrada a la prensa–, buscaba influir en la próxima ronda de conversaciones.

Trump declaró en una entrevista el martes con Fox Business Network: “Creo que serían ingenuos si no lo hicieran. Eliminamos su energía nuclear la última vez, y tendremos que ver si eliminamos más esta vez”. “Tiene que ser un buen acuerdo. Sin armas nucleares, sin misiles”.

El primer ministro Benjamin Netanyahu deja la Casa Blanca en total hermetismo BRENDAN SMIALOWSKI� - AFP�

A Israel le preocupa que Estados Unidos pueda buscar un acuerdo nuclear limitado que no incluya otras inquietudes de seguridad. Netanyahu quería presionar para lograr más en las conversaciones con Irán. Su objetivo es que esas conversaciones incluyan límites al programa de misiles balísticos de Irán y el cese al apoyo a grupos militantes enemigos como Hamas y Hezbollah.

“Presentaré al presidente nuestra perspectiva sobre los principios de estas negociaciones: los principios esenciales que, en mi opinión, son importantes no solo para Israel, sino para todos los que, en todo el mundo, desean la paz y la seguridad en Medio Oriente”, declaró el martes antes de partir de Israel.

Pero la tensión aumentó antes de la reunión con las palabras de Alí Shamkhani, representante del líder supremo iraní, Alí Khamenei, en el Consejo de Defensa Nacional, quien advirtió a Estados Unidos e Israel que las capacidades de misiles de Teherán no eran moneda de cambio.

Campaña de presión

Trump amenazó inicialmente con tomar medidas militares tras la sangrienta represión iraní de las protestas nacionales en enero, y posteriormente, en las últimas semanas, implementó una campaña de presión para intentar que Teherán llegara a un acuerdo sobre su programa nuclear.

Irán aún se recupera de la guerra de 12 días con Israel en junio pasado. La devastadora serie de ataques aéreos, incluido el bombardeo estadounidense de varias instalaciones nucleares iraníes, causó la muerte de casi 1000 personas en Irán y casi 40 en Israel. Trump, en ese momento, afirmó que la acción estadounidense había “destruido” la capacidad nuclear de Irán, aunque la magnitud de los daños aún se desconoce.

El líder supremo iraní, Alí Khamenei (Archivo) Office of the Iranian Supreme Leader

Fotos satelitales de instalaciones nucleares han captado recientemente actividad, lo que ha suscitado la preocupación de que Irán pueda estar intentando recuperar o evaluar los daños en dichas instalaciones.

Israel lleva tiempo pidiendo a Irán que cese todo enriquecimiento de uranio, reduzca su programa de misiles balísticos y corte vínculos con grupos militantes en la región. Irán siempre rechazó estas demandas, y dijo que solo aceptaría algunas limitaciones a su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones.

Washington ha reforzado su presencia militar en la región, enviando un portaaviones, destructores de misiles guiados, recursos de defensa aérea y otros recursos para complementar su presencia.

Países árabes e islámicos, como Turquía y Qatar, han instado a ambas partes a mostrar moderación, advirtiendo que cualquier ataque o represalia podría tener consecuencias desestabilizadoras para una región ya de por sí afectada por la ofensiva de Israel en Gaza.

El enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff (Archivo) Terry Renna - FR60642 AP

En su publicación, Trump añadió que él y Netanyahu “habían conversado sobre el enorme progreso que se está logrando en Gaza y en la región en general”.

Trump planea celebrar la próxima semana la primera reunión de su Consejo de la Paz, inicialmente concebida para supervisar los pasos futuros del plan de cese al fuego en Gaza, mediado por Estados Unidos, pero que ha cobrado forma con las ambiciones de Trump de resolver otras crisis globales.

Sobre Irán, Trump declaró el viernes que su enviado especial, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, mantuvieron conversaciones “muy positivas” y que se planeaban más esta semana. Sin embargo, mantuvo la presión, advirtiendo que si Irán no llegaba a un acuerdo sobre su programa nuclear, “las consecuencias serían muy graves”.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, hizo comentarios similares, afirmando que se celebrarían consultas sobre los “próximos pasos”. También afirmó que la desconfianza entre los dos antiguos adversarios sigue siendo un “serio desafío para las negociaciones”.

Netanyahu se reunió con Witkoff y Kushner poco después de llegar a Washington la noche del martes, quienes le informaron sobre las conversaciones mantenidas con Irán en Omán, según informó la oficina del primer ministro.

Agencias AP, AFP y Reuters