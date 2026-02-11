Irán pide a EE.UU. no ceder a las presiones israelíes antes de la reunión Trump-Netanyahu

PARÍS.– El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró este miércoles que su país está listo para someterse a “todo tipo de inspecciones” que demuestren que su programa nuclear es pacífico, pero advirtió que “no cederá ante las demandas excesivas”, en medio de la reanudación del diálogo con Washington tras meses de tensión y enfrentamientos.

“No buscamos dotarnos de armas nucleares”, aseguró el mandatario durante su discurso en la plaza Azadi (libertad, en farsi) en Teherán con motivo del 47° aniversario de la Revolución Islámica de 1979.

Teherán y Washington retomaron el diálogo la semana pasada en Omán, por primera vez desde la guerra de 12 días lanzada en junio por Israel, a la que se sumó Estados Unidos con bombardeos sobre tres instalaciones nucleares iraníes.

Irán sostiene que sólo negociará sobre la cuestión nuclear y defiende su derecho a enriquecer uranio como parte de un programa que, según afirma, es meramente civil.

Estados Unidos quiere incluir otras dos cuestiones: el arsenal de misiles balísticos de Irán, una importante línea de defensa del régimen islámico, y el cese del apoyo a los grupos regionales hostiles a Israel, como el Hamas palestino, el Hezbollah libanés, los rebeldes hutíes de Yemen y las milicias chiitas de Irak.

“Nuestro país, Irán, no cederá ante sus demandas excesivas. Nuestro Irán no cederá ante la agresión, pero seguimos dialogando con todas nuestras fuerzas con los países vecinos para instaurar la paz”, añadió el mandatario.

Los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) están encargados de verificar el carácter pacífico del programa nuclear iraní, pero desde hace meses no han tenido acceso a las instalaciones.

El proceso de negociación

Washington lleva mucho tiempo tratando de ampliar las conversaciones sobre las capacidades nucleares de Irán para incluir también su programa de misiles. Irán ha dicho que está dispuesto a discutir restricciones a su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones, pero descartó repetidamente vincular la cuestión a otros temas, como los misiles.

“Estamos dispuestos a negociar límites al nivel de nuestras actividades de enriquecimiento de uranio, así como al tamaño de las reservas de uranio del país, durante las actuales conversaciones con Estados Unidos, pero nuestro derecho al enriquecimiento debe ser respetado”, declaró el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei.

Aunque mostró esperanzas de alcanzar un entente, el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazó con llevar a cabo ataques y Teherán respondió con promesas de represalias, lo que avivó el temor a una guerra regional más amplia.

En una entrevista el martes con Axios, Trump advirtió que tomaría “medidas muy duras” si el acuerdo fallara y afirmó estar “pensando” en enviar un segundo portaaviones a la región. “O llegamos a un acuerdo o tendremos que hacer algo muy duro como la última vez”, afirmó. “Tenemos una armada que se dirige allí y puede que otra esté en camino”.

En otra entrevista con Fox Business, el mandatario republicano dijo que los líderes iraníes “quieren alcanzar un acuerdo”, pero “debe ser un buen acuerdo”, argumentó Trump, quien acusó a Teherán de haber sido “muy deshonesto” con Washington.

Reunión con Netanyahu

Mientras Teherán y Washington contemplan una nueva ronda de conversaciones para evitar el conflicto, Trump recibirá al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca el miércoles a las 11 (hora local). La visita, prevista inicialmente para el 18 de febrero, se adelantó en el contexto de renovada implicación de Estados Unidos con Irán.

En la previa a la séptima reunión entre Netanyahu y Trump desde que el presidente regresó al cargo hace casi 13 meses, Irán instó a Estados Unidos a no permitir que el primer ministro israelí socave las negociaciones nucleares en curso, según informaron medios estadounidenses y agencias internacionales.

Por su parte, a Israel le preocupa que Estados Unidos pueda buscar un acuerdo nuclear limitado que no incluya restricciones al programa de misiles balísticos de Irán ni el fin del apoyo iraní a grupos armados como Hamas y Hezbollah, según personas familiarizadas con el asunto. “Le presentaré al presidente nuestras percepciones sobre los principios de las negociaciones”, dijo Netanyahu a periodistas antes de partir hacia Estados Unidos.

Según una de las fuentes, ambos podrían hablar también sobre una posible acción militar en caso de que fracase la diplomacia entre Estados Unidos e Irán.

También estará en la agenda Gaza, ya que Trump quiere impulsar el acuerdo de alto el fuego que ayudó a negociar. Los avances en su plan de 20 puntos para poner fin a la guerra y reconstruir el enclave palestino devastado se han estancado, ya que persisten grandes divergencias sobre los complejos pasos que contempla, entre ellos el desarme de Hamas a medida que los soldados israelíes se retiren por fases.

Tras llegar a Washington el martes por la noche, Netanyahu se reunió con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y con el yerno de Trump, Jared Kushner, que dirigió el equipo estadounidense en las negociaciones con Irán, según una publicación en la red social X del embajador de Israel en Washington, Michael Leiter.

Aniversario de la revolución islámica

En paralelo a las tensiones diplomáticas y a la inminente reunión en Washington, la conmemoración del aniversario de la revolución islámica de 1979 mostró una imagen dispar de la vida en la capital iraní.

Por un lado, la televisión estatal mostró a cientos de miles de personas en todo el país asistiendo a manifestaciones pro gobierno, que incluyeron la quema de banderas estadounidenses y gritos de “¡Muerte a Estados Unidos!”. Sin embargo, la noche anterior, mientras los fuegos artificiales patrocinados por el gobierno iluminaban el cielo oscuro, varias personas, desde algunos balcones de Teherán gritaron eslóganes como “muerte a Khamenei ” o “muerte al dictador”, según imágenes compartidas en redes sociales.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un importante dispositivo, mayor que el de años anteriores, a un mes de las manifestaciones masivas contra el régimen del 8 y el 9 de enero, constató un periodista de AFP. Según la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 6.984 personas murieron como parte de la represión de las autoridades en las protestas de enero, y más de 52.000 fueron detenidas.

Aunque no abordó directamente el derramamiento de sangre por parte de las autoridades, Pezeshkian reconoció que la represión, que se endureció el 8 de enero, había “causado gran dolor”. “Estamos avergonzados ante el pueblo y estamos obligados a asistir a todos los que fueron perjudicados en estos incidentes”, dijo. “No buscamos confrontación con el pueblo”.

