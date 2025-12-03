Con las cuentas de Trump, tu bebé podría recibir US$1.000. Esto es lo que debes saber

WASHINGTON (AP) — Cuando los hijos de familias adineradas se independizan, a menudo se benefician de la generosidad de sus padres gracias a un fondo fiduciario. Sus pares de familias con menos recursos económicos pueden no recibir nada en absoluto —o incluso se espera que mantengan a su familia cuando ya sean adultos—.

Pero ¿qué pasaría si todos los niños, sin importar sus circunstancias familiares, pudieran recibir un apoyo financiero al cumplir 18 años?

Esa es la idea detrás de la “Cuenta Trump”, una disposición poco conocida de la legislación fiscal del presidente estadounidense Donald Trump. El proyecto de ley, promulgado este año, otorga $1.000 a cada recién nacido, siempre que sus padres abran una cuenta. Empresas privadas invierten ese dinero en la bolsa de valores, y el niño puede acceder a los fondos al cumplir 18 años. Los padres de hijos de mayor edad también pueden abrirles una cuenta, pero no recibirán la bonificación de $1.000.

Quienes respaldan esta cuenta dicen que es una forma de impulsar el capitalismo y ayudar a los niños de hogares de bajos ingresos a generar riqueza en un momento en que candidatos abiertamente socialistas ganan popularidad.

El nuevo programa otorga el bono de $1.000 solo a los bebés nacidos durante los años que dura el mandato de Trump. Gracias a una donación histórica anunciada el martes por los multimillonarios Michael y Susan Dell, algunos niños de 10 años o menos podrían recibir $250 en capital inicial si sus padres les abren una cuenta. Ese dinero está reservado para niños que vivan en zonas con un ingreso familiar promedio de $150.000 anuales o menos y que no recibirán el capital inicial de $1.000 del Departamento del Tesoro.

Esto es lo que necesitas saber sobre la Cuenta Trump y cómo solicitarla.

¿Qué es la Cuenta Trump?

Es una nueva herramienta de ahorro donde se invierte dinero en la bolsa de valores en nombre de un niño. El niño no puede acceder al dinero hasta que cumpla 18 años —y sólo puede usarlo para fines específicos, como pagar la matrícula universitaria, iniciar un negocio o dar el enganche para una vivienda—.

Después de que un padre o madre abra la cuenta, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aportará $1.000 para el recién nacido. Bancos privados y casas de bolsa administrarán el dinero, que debe invertirse en fondos indexados o de renta variable de Estados Unidos que busquen replicar el rendimiento del mercado de valores y que cobren a las cuentas una comisión anual máxima del 0.10%.

Los padres pueden aportar hasta $2.500 anuales en ingresos antes de impuestos, de manera similar a como lo hacen para su cuenta de jubilación. Los empleadores, familiares o amigos de los padres, así como gobiernos locales y grupos filantrópicos también pueden contribuir. Las contribuciones anuales tienen un límite de $5.000, pero las contribuciones de los gobiernos y de las organizaciones benéficas no se contabilizan para ese total.

¿Quién recibe $1.000?

Para calificar para el capital inicial de $1.000, el bebé debe ser ciudadano estadounidense, tener un número de Seguro Social y haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Cualquier padre o madre puede abrir una cuenta para un hijo que cumpla los requisitos, independientemente de su propio estatus migratorio.

Es importante tener en cuenta que el menor no podrá acceder al dinero hasta que cumpla 18 años, salvo en circunstancias excepcionales, por lo que no podrá ayudar a cubrir gastos inmediatos. Además, los desembolsos de las cuentas estarán sujetos a impuestos.

¿Qué ocurre con los hijos de mayor edad?

Los niños nacidos antes de 2025 no calificarán para el incentivo de $1.000, pero los padres pueden abrirles una cuenta siempre que sean menores de 18 años, y los padres pueden invertir en ella hasta $2.500 antes de impuestos para esos hijos —quienes podrían beneficiarse de la donación de los Dell, que otorga $250 a los niños de hasta 10 años en ciertas zonas—.

¿Cómo abrir una Cuenta Trump para tus hijos?

Las cuentas no estarán abiertas para contribuciones hasta julio de 2026. Pero los padres de niños que cumplan los requisitos para tenerlas pueden inscribirse ahora completando el Formulario 4547 del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Hasta el martes por la tarde, ese formulario aún no estaba disponible en el sitio web de la Cuenta Trump.

En mayo, los padres que se registren recibirán información sobre cómo completar el proceso para la apertura de la cuenta.

La Casa Blanca dice que, a partir de julio, tendrá un sitio web donde los padres podrán registrarse para las cuentas.

¿Cuál es la idea detrás de las cuentas?

Quienes las apoyan dicen que quieren acercar a más personas al mercado de valores y dar la oportunidad de beneficiarse de dicho mercado incluso a niños nacidos en familias de bajos recursos. Creen que dar $1.000 a cada recién nacido ayudará a combatir la creciente popularidad del socialismo y ofrecerá a más personas la oportunidad de generar riqueza. Alrededor del 58% de los hogares estadounidenses tenían acciones o bonos en 2022, según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), aunque el 1% más rico poseía casi la mitad del valor de las acciones ese mismo año.

Antes de que Trump creara la cuenta, California, Connecticut y el Distrito de Columbia ya implementaban programas piloto de “bonos para bebés” que son similares a la Cuenta Trump en algunos aspectos. Varios otros estados, incluido Maryland, sopesan programas.

Pero esos programas están dirigidos a jóvenes que crecen en la pobreza o en hogares de acogida, además de a niños que perdieron a uno de sus padres a causa del COVID-19. Los niños de familias más adineradas no reciben el beneficio.

Además, son gestionados por el estado, no por empresas privadas.

¿Qué dicen los críticos?

Los críticos señalan que las cuentas no ayudan a los niños en sus primeros años, cuando son más vulnerables y tienen más probabilidades de vivir en la pobreza. También mencionan que las cuentas no compensan los recortes que el gobierno de Trump y los legisladores republicanos han aplicado a otros programas que benefician a los niños y sus familias, como la asistencia alimentaria y Medicaid. Los republicanos crearon las cuentas en la misma ley fiscal de Trump que redujo el gasto para algunos de esos programas.

E incluso con la contribución del gobierno, los críticos dicen que la Cuenta Trump ampliará la brecha de riqueza. Las familias adineradas que puedan permitirse hacer la máxima contribución antes de impuestos a las cuentas obtendrán los mayores beneficios. Las familias pobres que no pueden darse el lujo de reservar dinero para las cuentas serán las que menos se beneficiarán.

Bajo la suposición de una rentabilidad del 7%, los $1.000 de capital inicial ascenderán a aproximadamente $3.570 en 18 años.

