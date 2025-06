Con las tierras raras como arma, China también impone su juego en la guerra comercial

PEKÍN.- China lleva más de 15 años señalando que está tratando de militarizar áreas de la cadena de suministro mundial, una estrategia basada en los controles de exportación estadounidenses, que Pekín considera destinados a frenar su ascenso.

La pugna de las últimas semanas por conseguir licencias de exportación de tierras raras, que culminó con una conversación telefónica del jueves entre los líderes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, muestra que China ha ideado un arma mejor y más quirúrgica para la guerra comercial.

Ejecutivos de la industria y analistas dicen que aunque China está dando señales de que aprueba más exportaciones de los materiales, no desmantelará su nuevo sistema.

Siguiendo el modelo de Estados Unidos, el sistema de licencias de exportación de Pekín le da una visión sin precedentes de los puntos frágiles de los compradores en áreas que van desde los motores para vehículos eléctricos hasta los sistemas de control de vuelo para misiles teledirigidos.

China controla gran parte de la extracción y producción de tierras raras del mundo Getty Images

“China se inspiró originalmente en el amplio régimen de sanciones de Estados Unidos para crear estos métodos de control de las exportaciones", dijo Zhu Junwei, académico de la Grandview Institution, un centro de estudios de Pekín dedicado a las relaciones internacionales.

“China ha estado tratando de construir sus propios sistemas de control de exportaciones desde entonces, para ser usados como último recurso”.

Tras la conversación del jueves, Trump dijo que ambos líderes habían estado “arreglando algunos de los puntos, que tienen que ver sobre todo con los imanes de tierras raras y algunas otras cosas".

No dijo si China se comprometía a acelerar las licencias para la exportación de imanes de tierras raras, después de que Washington frenó las exportaciones de software de diseño de chips y motores de aviones a Pekín en respuesta a su percibida lentitud en la concesión de licencias.

Reunión clave

Trump volvió sobre el tema del comercio este viernes con el anuncio de una reunión el lunes próximo entre los secretarios del Tesoro, de Comercio, y el representante comercial de Estados Unidos, con representantes de China, en relación con el acuerdo comercial. “­­La reunión debería ir muy bien”, subrayó.

China mantiene un cuasi monopolio sobre los imanes de tierras raras, un componente crucial en los motores de los vehículos eléctricos. En abril añadió algunas de las versiones más sofisticadas a una lista de control, obligando a todos los exportadores a solicitar licencias a Pekín.

De este modo, un departamento del Ministerio de Comercio chino, con una plantilla de unos 60 empleados y que en su día pasó desapercibido, se hizo cargo de un punto de estrangulamiento para la fabricación mundial. El ministerio no respondió inmediatamente a las preguntas de Reuters.

Xi Jinping y Donald Trump, en 2017, durante la primera presidencia del republicano Andy Wong - AP

Varios proveedores europeos de automóviles cerraron líneas de producción esta semana tras quedarse sin suministros. Si bien los recortes de abril de China coincidieron con un paquete más amplio de represalias contra los aranceles de Washington, las medidas se aplican a nivel mundial.

“Pekín tiene un grado de negación plausible: nadie puede probar que China esté haciendo esto a propósito”, dijo Noah Barkin, asesor principal de Rhodium Group, un centro de estudios estadounidense centrado en China.

“Pero el ritmo de aprobaciones es una señal bastante clara de que China está enviando un mensaje, ejerciendo presión para evitar que las negociaciones comerciales con Estados Unidos conduzcan a un mayor control tecnológico".

China extrae alrededor del 70% de las tierras raras del mundo, pero tiene prácticamente el monopolio del refinado y el procesamiento.

Incluso si el ritmo de las aprobaciones de exportación se acelera como sugirió Trump, el nuevo sistema da a Pekín una visión sin precedentes de cómo las empresas de una cadena de suministro despliegan las tierras raras que procesa, han advertido ejecutivos europeos y estadounidenses. A otros gobiernos se les niega esa visión debido a la complejidad de las operaciones de la cadena de suministro.

La guerra comercial y tecnológica separa a las dos potencias Ivan Marc - Shutterstock

Por ejemplo, se cree que cientos de proveedores japoneses necesitan que China apruebe las licencias de exportación de imanes de tierras raras en las próximas semanas para evitar interrupciones de la producción, dijo una persona que ha presionado en su nombre ante Pekín.

“Está afilando el bisturí de China”, dijo un ejecutivo estadounidense de una empresa que busca una cadena de suministro alternativa y que quiso mantener el anonimato. “No es una forma de supervisar la exportación de imanes, sino de ganar influencia y ventaja sobre Estados Unidos”.

Arma comercial

El temor de que China pueda convertir en un arma la fuerza de su cadena de suministro mundial surgió por primera vez tras la prohibición temporal de las exportaciones de tierras raras a Japón en 2010, a raíz de una disputa territorial. Ya en 1992, el exlíder chino Deng Xiaoping dijo: “Medio Oriente tiene petróleo, China tiene tierras raras”.

La histórica Ley de Control de las Exportaciones de Pekín de 2020 amplió las restricciones para abarcar cualquier artículo que afecte a la seguridad nacional, desde bienes y materiales críticos hasta tecnología y datos.

El puerto de Yantai, en la provincia oriental de Shandong, una de las salidas de las exportaciones chinas al mundo CHINATOPIX

Desde entonces, China ha desarrollado su propio poder sancionador, al tiempo que ha invertido el equivalente a miles de millones de dólares en desarrollar soluciones alternativas a las políticas estadounidenses.

En 2022, Estados Unidos impuso restricciones drásticas a las ventas de chips semiconductores y herramientas avanzadas a China por temor a que la tecnología pueda aumentar el poder militar de Pekín. Pero la medida no logró detener el desarrollo de chips avanzados e inteligencia artificial por parte de China, según analistas.

Pekín contraatacó un año después introduciendo licencias de exportación para el galio y el germanio, y algunos productos de grafito. Las exportaciones a Estados Unidos de los dos minerales críticos, junto con el germanio, se prohibieron en diciembre.

En febrero, China restringió las exportaciones de otros cinco metales clave para las industrias de defensa y energías limpias. Los analistas se enfrentan a una ardua tarea a la hora de seguir el ritmo de las autorizaciones de China tras la conversación entre Trump y Xi.

“Es prácticamente imposible saber qué porcentaje de solicitudes para usuarios finales no militares se aprueban porque los datos no son públicos y las empresas no quieren confirmar públicamente ninguna de las dos cosas", dijo Cory Combs, analista de minerales críticos de Trivium, una consultora de políticas centrada en China.