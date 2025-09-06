Con un gol de Son, Corea del Sur derrota 2-0 a Estados Unidos

Con un gol de su estrella, Son Heung-min, Corea del Sur derrotó 2-0 a Estados Unidos este sábado en un partido amistoso jugado en el estadio Sports Illustrated, en Harrison, Nueva Jersey.

El exTottenham y actual Los Angeles FC de la MLS abrió la cuenta al minuto 18, cuando aprovechó un balón al espacio y con remate cruzado venció el arco de Matt Freese.

De esta manera, Son, de 33 años, llegó a su gol 52 con la selección asiática, ya clasificada para el Mundial de 2026, que organizarán Estados Unidos, Canadá y México.

Su gol fue celebrado efusivamente por los miles de aficionados surcoreanos que colmaron las gradas del estadio, casa del New York Red Bulls de la liga norteamericana.

Corea del Sur anotó el 2-0 final a dos minutos de la conclusión del primer tiempo, tras una estupenda jugada colectiva que terminó con una brillante definición de Lee Dong-gyeong.

Con la victoria, Corea del Sur extiende una extensa racha sin derrotas, ya que no pierde desde el 6 de febrero de 2024 cuando cayó 2-0 con Jordania.

En cambio, el proyecto del entrenador argentino Mauricio Pochettino al frente de Estados Unidos sigue dejando dudas y este sábado sumó su séptima derrota en 17 partidos que lleva dirigidos.

Christian Pulisic, quien regresó a la selección de las barras y las estrellas tras ausentarse de la Copa Oro de la Concacaf en junio y julio, disputó los 90 minutos y no tuvo mayores oportunidades de gol.

El martes, Estados Unidos se medirá en otro amistoso a Japón en el estadio Lower.com Field, en Columbus, Ohio.

Previo al inicio del partido de este sábado, Estados Unidos confirmó amistosos para la fecha FIFA de noviembre frente a Paraguay en Filadelfia y Uruguay en Tampa Bay, dos selecciones ya clasificadas para el Mundial.

Alineaciones:

Estados Unidos: Matt Freese - Sergiño Dest (Alex Freeman, 62), Tyler Adams (Cristian Roldán, 62), Diego Luna (Alejandro Zendejas, 71), Sebastián Berhalter (Jack McGlynn, 79) - Josh Sargent (Folarin Balogun, 62), Christian Pulisic, Tim Ream, Tristan Blackmon - Max Arfsten, Tim Weah (Chris Richards, 62).

Corea del Sur: Jo Hyeon-woo - Seol Young-woo (Jeong Sang-bin, 83), Kim Ju-sung (Kim Tae-hyeon, 83), Lee Tae-seok, Kim Min-jae - Lee Han-beom, Lee Dong-gyeong (Lee Kang-in, 63), Paik Seung-ho, Kim Jin-Kyu (Jens Castrop, 63) - Lee Jae-sung (Bae Jun-ho, 50), Son Heung-min (Oh Hyeon-gyu, 63).

str/ma