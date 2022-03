La foto retro elegida por Demi Moore para anunciar que Bruce Willis se retira de Hollywood

Tras la accidentada ceremonia de los premios Oscar el domingo pasado, ahora el mundo del cine debe lidiar con una nueva noticia, y que no mejora el escenario. A los 67 años, Bruce Willis se retira de la actuación por problemas de salud. Rumer, su hija mayor con Demi Moore, anunció en redes sociales que se trata de una afasia, un trastorno neurológico que puede generar dificultad en la expresión o en la comprensión. Asimismo, su exesposa también compartió la información en sus redes sociales con una peculiar foto retro del actor.

Tanto madre como hija publicaron el mismo texto y postal. “A los asombrosos seguidores de Bruce, como familia queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha experimentado algunos problemas de salud, y recientemente recibió un diagnóstico de afasia, una condición que está perjudicando sus habilidades cognitivas”, comenzaba el mensaje.

Demi Moore publicó una foto de Bruce Willis y anunció que debido a una afasia, el actor se retiraba de la actuación (Crédito: Instagram/@demimoore)

En la foto se pudo ver al actor mientras vestía una bata de baño y un paño en la cabeza, sonreía con picardía, y tenía unos anteojos de sol oscuros apoyados sobre la mitad de la nariz, de modo que la cámara pudo captar la mirada divertía que expresaba. Si bien la imagen no ofrece indicios que permitan identificar si corresponde al detrás de cámaras del rodaje de alguna producción, no es la primera vez que alguien de la familia comparte esta divertida foto del actor.

Rumer publicó la misma foto del actor para rendirle homenaje el Día del padre de 2014. “Te amo. Eres el hombre más divertido y generoso que conozco. Me enseñaste a vivir el momento, a no tomarme a mí misma tan en serio y a divertirme siempre. No podría pensar en un mejor hombre para cinco niñas locas. Te amo, papi”, expresó la actriz de 33 años.

Rumer publicó la misma foto en 2014 para saludar a Bruce Willis por el Día del padre (Crédito: Instagram/@rumerwillis)

En aquella oportunidad, The Daily Mail publicó la foto con el mensaje de Rumer, así como otras divertidas imágenes que compartió en sus redes sociales Scout LaRue, la segunda hija que el actor tuvo con Demi Moore. De acuerdo con ese medio, podrían corresponder a la década del 80.

Scout LaRue compartió una desopilante foto de su padre Bruce Willis para el Día del padre de 2014 (Crédito: The Daily Mail)

En la foto en cuestión, se pudo ver al actor sentado sobre un sillón y disfrazado de mujer. Llevaba una peluca naranja, un vestido floral, perlas alrededor del cuello, anteojos, y completó el desopilante look con medias a la altura de los tobillos y zapatos de vestir negros.

Los famosos enviaron mensajes de apoyo para Bruce Willis y su familia Captura

El anuncio del retiro de Willis de la actuación pone fin a 42 años de trabajo de este actor nacido en Alemania en 1955, pero nacionalizado estadounidense. Durante su carrera también fue empresario, productor cinematográfico, músico y cantante.

La noticia tomó por sorpresa a todo Hollywood, y luego de la publicación en redes sociales, recibió muchos mensajes de apoyos y fuerza para enfrentar esta difícil situación. “Envío amor y luz para vos, Bruce y toda la familia”; “Los quiero tanto”; “Amamos tanto a Bruce, ¡nos dio tanto! Qué carrera asombrosa. Que descanse y se recupere”, y “Les envío mucho amor a vos, Bruce y a toda esa hermosa familia”, fueron algunas de las palabras de Marlene King, Tommy Dorfman, Debi Mazar y Evan Ross Katz, respectivamente.