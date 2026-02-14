Condenan a 10 años de prisión a una joven niñera brasileña en EE.UU.: un doble crimen tras una cooperación fallida

VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS.- La justicia estadounidense condenó este viernes a 10 años de prisión a Juliana Peres Magalhães, la joven niñera brasileña que conspiró con su empleador y amante para matar a su esposa y otro hombre en Virginia. La acusada había cooperado con la fiscalía, que había pedido una sentencia leve a cambio de declararse culpable de homicidio involuntario, pero la jueza del caso desestimó el acuerdo y le otorgó la condena máxima que rige en el estado.

Magalhães había declarado que en febrero de 2023 mató a Joseph Ryan en un homicidio involuntario mientras Brendan Banfield -su amante- apuñalaba hasta la muerte a su esposa, Christine, en el dormitorio de la pareja. “Sé que mi remordimiento no puede traerles paz. Me perdí en una relación y dejé atrás mi moral y mis valores”, ”, dijo la exempleada a las familias de las víctimas.

Sin embargo, la jueza principal del Tribunal de Circuito de Fairfax, Penney S. Azcarate, mostró poca clemencia y determinó que la joven brasileña debía ir a prisión. “Dejemos algo claro: usted no merece nada más que el encarcelamiento y una vida de reflexión sobre lo que le ha hecho a la víctima y a su familia. Que pese mucho sobre su alma”, expresó la magistrada.

Magalhães había permanecido en silencio durante meses antes de aceptar cooperar con los fiscales en el caso contra Banfield, quien este mes fue declarado culpable de asesinato con agravantes por las muertes de su esposa y de Ryan. Los fiscales señalaron que continuaron su relación amorosa durante meses después de los crímenes.

En el juicio de Banfield, Magalhães testificó que ella y Banfield, un agente del IRS, habían creado una cuenta a nombre de su esposa, una enfermera de cuidados intensivos pediátricos, en una plataforma de redes sociales para personas interesadas en fetiches sexuales. Ryan se puso en contacto con la cuenta y aceptó reunirse para un encuentro sexual que involucraba un cuchillo.

La joven tiene 25 años Tom Brenner - FR117851 AP

Magalhães contó que ella y Banfield llevaron al hijo de cuatro años de la pareja al sótano y luego entraron al dormitorio, donde, según dijo, el dueño de la casa le disparó a Ryan y estaba apuñalando a su esposa en el cuello. Cuando vio que Ryan se movía efectuó el segundo disparo que lo mató.

La niñera fue arrestada ocho meses después y no habló con los investigadores durante más de un año, hasta que cambió de opinión a medida que se acercaba la fecha de su propio juicio.

En tanto, el abogado de Banfield, John Carroll, cuestionó este martes las declaraciones de la exempleada durante el juicio y sostuvo que ella solo decía lo que los fiscales querían oír. Aseguró que Magalhães había mantenido su inocencia durante un año, pero finalmente cambió su historia después de perder la fe en su abogado. “La única razón por la que fue arrestada fue para que se volviera contra mi cliente”, subrayó.

El miércoles, Carroll pidió a Magalhães que leyera fragmentos de cartas que había escrito desde la cárcel a Brendan Banfield y a otros. Las misivas expresaban depresión y frustración con su situación. “Sin fuerza. Sin valor. Sin esperanza”, escribió en un momento.

Con información de AP.