Condenan a Google a pagar US$425 millones por recopilación fraudulenta de datos

Google fue condenado el miércoles en Estados Unidos a pagar US$425,7 millones en concepto de daños y perjuicios a casi 100 millones de usuarios por violar su privacidad, según la decisión de un jurado de un tribunal federal de San Francisco, informaron los medios de comunicación estadounidenses.

El gigante de Internet fue declarado culpable de violar la privacidad por seguir recopilando datos privados de estos usuarios de aplicaciones en teléfonos inteligentes, a pesar de que habían desactivado esta opción, concluyó el jurado.

"Este caso trata sobre la interceptación ilegal por parte de Google de la actividad privada de los consumidores en aplicaciones móviles", denunciaron los abogados en una demanda colectiva presentada en julio de 2020.

