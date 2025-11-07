Confianza de consumidores en EE. UU. alcanza el nivel más bajo desde 2022

La confianza de los consumidores en Estados Unidos se desplomó en noviembre y alcanzó su nivel más bajo desde junio de 2022, según un barómetro publicado el viernes.

Según una estimación de la Universidad de Michigan, una de las principales encuestas de opinión de los consumidores, el índice cayó a 50,3 puntos en noviembre, una disminución del 6,2% respecto al mes anterior y de casi el 30% en comparación con el mismo período del año pasado.

La directora de la encuesta, Joanne Hsu, atribuye esta caída sobre todo al cierre parcial del gobierno federal, por falta de acuerdo sobre el presupuesto entre republicanos y demócratas en el Congreso.

"Los consumidores están preocupados por las posibles repercusiones negativas para la economía", afirmó en un comunicado.

"El descenso de la confianza observado este mes es generalizado en toda la población encuestada, en todas las edades, niveles de ingresos y afiliaciones políticas", declaró Hsu.

No se había registrado un nivel tan bajo en más de tres años, ni siquiera en abril, cuando el anuncio de los aranceles comerciales del presidente Donald Trump provocó gran conmoción entre los consumidores y los mercados financieros.

