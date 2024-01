escuchar

El joven estrella de TikTok, Sebastián Bautista, murió el pasado viernes en un accidente de tránsito. La noticia se dio a conocer a través de otros influencers, amigos de la víctima, quienes anunciaron el triste final del muchacho, de 23 años.

Oriundo de Tijuana, México, contaba con más de 108 mil seguidores en su cuenta de TikTok @heyqueondasebaas. Fueron sus amigos y colegas quienes a través de posteos de Instagram dieron a conocer la noticia de que el creador de contenido había fallecido.

El influencer tenía 23 años

Diana Estada, una conductora de MTV y amiga del joven escribió: “Chiquis, no sé qué voy hacer sin ti. Tú sabes cuanto te amaba. Me dejaste una herida muy profunda, sólo le pido a Dios que me dé fuerza para asimilar todo esto, porque la verdad me duele muchísimo. No puedo creer que ya no vas a estar aquí. Quisiera que esto no fuera real, que me contestaras las llamadas y me dijeras: ‘Ay equis, es broma, chiquis’. Tú sabes lo importante que eras para mí, no me dejes caer”.

El influencer conducía un auto cerca de Isla Altamura en Sinaloa cuando volcó y chocó en un fatal accidente que lo dejó inmovilizado. Las personas que presenciaron el accidente revelaron que ocurrió alrededor de las 21:00 horas, lo que impidió un rápido reconocimiento de Sebastián por la oscuridad. Además, se supo que el vehículo con el que el joven tuvo el accidente era un auto tipo RZR de la línea Polaris modelo 2023.

Un influencer mexicano murió en un accidente de tránsito e impactó a todos

Según datos que proporcionaron sus amigos, Sebastián habría perdido la vida por “su afición a vehículos deportivos que no eran aptos para el ámbito urbano”. Los datos revelan que habría fallecido aplastado por el auto que conducía tras el vuelco.

Luego del accidente y de confirmar la muerte del joven, el domingo pasado, Diana Estada volvió a escribir en sus redes para hacer un llamado a la solidaridad tras el fallecimiento de su amigo: “Les pido de favor que dejen de circular las fotos de Sebastián, tengan por favor respeto”.

“También dejen de levantar falsos (testimonios) y hacer chismes de lo sucedido”, dijo y aseguró que “lo que pasó fue que tuvo un accidente en un RZR, no es para nada de lo que están diciendo y los chismes que está inventando”.

Hubo dolor en las redes tras la muerte del influencer

“Lamentablemente lo que ocurrió fue un accidente, no es culpa de nadie, no busquen culpables. Fue un accidente, Sebastián tomó una mala decisión. Sí, son las cosas como se están contando. Creo firmemente que él no iba manejando porque Sebastián no sabía manejar. Yo era su mejor amiga, lo conocía más que todos, sé que le daban miedo esas cosas”, contó la conductora en una historia de Instagram.

También, aclaró algunas cosas sobre los rumores de que la culpa del accidente fuera de Sebastián: “Se están diciendo otras cosas de una persona que estuvo ahí que incluso tiene los lentes que Sebastián tenía ese día. Él no iba manejando. Solamente los que estaban ahí saben lo que pasó realmente. Sinceramente creo que fue de esa manera, que él no hacía esas cosas. Es muy triste porque él confiaba en esas personas, que ahora están como si nada subiendo TikToks”.