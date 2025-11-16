Consejos del Departamento de Energía para ahorrar en la factura de luz durante el invierno en EE.UU.

Ante el inminente aumento de las facturas de servicios públicos por la temporada invernal, el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés) compartió una serie de recomendaciones para optimizar el consumo eléctrico. Se prevé que, durante la temporada invernal, las bajas temperaturas disparen los costos si no se implementan estas pautas de ahorro.

Los consejos para ahorrar en la factura de luz durante el invierno

Estas recomendaciones permiten optimizar el confort y reducir costos energéticos durante el otoño e invierno. Algunas pautas son hábitos diarios sencillos para incrementar el ahorro, mientras que otras son acciones económicas que maximizarán tu eficiencia esta temporada, según el Departamento de Energía de Estados Unidos.

Las estufas eléctricas se pueden convertir en un peligro si están enchufadas durante un largo periodo de tiempo (Unsplash/Archivo) unsplash

Cubiertas y reparación de ventanas

Las ventanas sin aislar son un punto crítico de pérdida de calor en el hogar, y hacen que el aire caliente se escape y el frío penetre. Para evitarlo, es necesario sellar y aislar adecuadamente las ventanas. Se aconseja sellar grietas, aplicar burletes y utilizar herrajes para garantizar un hogar más cálido durante el invierno.

“Las ventanas tiene un impacto significativo en la factura de energía”, dice Steve Hoffins, vicepresidente de marketing de ventanas de Cornerstone Building Brands. “El clima, el tamaño de la casa y otros factores, contribuyen a que entre 15% y el ​​20% de la calefacción se pierda por las ventanas”, explicó a Telemundo en 2021.

Revisar y reemplazar los filtros de la calefacción central

Un filtro sucio (lleno de pelusa, polvo y polen) reduce el flujo de aire, lo que obliga a su sistema de calefacción a trabajar más y a consumir más energía para calentar su casa. Para evitar el aumento de costos, el Departamento de Energía de Estados Unidos aconseja revisar el filtro cada mes y reemplazarlo si está sucio, o al menos una vez cada tres meses.

Estos consejos permitirán esta calentito en invierno, sin gastar de más en la factura de electricidad (Foto de carácter ilustrativa: Freepik)

Realizar mejoras de eficiencia energética

Facilitar y abaratar la elección de electrodomésticos de bajo consumo. Entre los electrodomésticos que más energía gastan durante el invierno, se encuentran los calentadores eléctricos, bombas de calor, calentadores de agua, secadora de ropas, lavavajillas, refrigeradores, y hornos y estufas eléctricas, entre otros, según informó El Diario NY.

Programar o ajustar el termostato

Desde la página oficial del DOE recomiendan calefaccionar el hogar solo cuando haya alguien presente. Los termostatos programables permiten controlar y ajustar el consumo de calefacción.

Usar el ventilador de techo para mantenerte caliente el ambiente

Los ventiladores de techo son útiles en invierno para mantener el aire caliente en la parte inferior del hogar. Si bien no cambia la temperatura de la habitación, ayuda a mantenerla caliente.

Para hacerlo correctamente, es necesario que hacer girar los ventiladores en el sentido de las agujas del reloj, ya que esto empujará el calor hacia abajo, según Southern Living.

En invierno se aconseja utilizar el ventilador de techo para hacer que el calor descienda (Ventilador/Archivo) Energy Star

Qué otros consejos se pueden aplicar para reducir la factura de electricidad

Desde Tara Energy aconsejan llevar adelante las siguientes recomendaciones: