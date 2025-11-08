Está en Amazon por menos de US$11 mil: la casa prefabricada que promete reducir el costo de la factura de luz
Su fuerte para ahorrar energía es su moderna construcción que permite la entrada de luz natural
- 4 minutos de lectura'
Las casas prefabricadas de Amazon se han convertido en una opción asequible para acceder a una vivienda propia en Estados Unidos. Además de ser económicas, sus diseños innovadores permiten ahorrar en servicios básicos, como la energía eléctrica.
La casa prefabricada de Amazon que ahorra en luz y cuesta menos de US$11 mil
Un nuevo modelo de casa prefabricada ha sido publicado y una de sus cualidades más grandes es su diseño innovador y modular, que ofrece la oportunidad de adquirir una vivienda ecológica y autosuficiente, según Amazon.
La minicasa, de 19 pies por 19 pies (6 metros por 6 metros), cuenta con energía solar, es sostenible, compacta y personalizable y se vende por menos de US$11 mil.
Dentro de las características que más llaman la atención de esta casa prefabricada es que el techo tiene paneles solares que abastecen de electricidad a los elementos esenciales dentro del hogar. Además de ser ecológica, promete ahorro en las facturas de luz.
También tiene un diseño que permite la entrada de luz natural, para aprovecharla de manera eficiente en toda la superficie de 400 pies cuadrados (37 metros cuadrados).
La casa es personalizable, puede componerse de hasta tres habitaciones, con una cocina y baño, aunque también es expandible, pero esto aumentaría su precio considerablemente.
El precio inicial de este hogar es de US$10.378. Amazon aclara que la vivienda está construida con un marco de acero y con tablero de pared de espuma ignífuga, lo que la convierte en un contenedor impermeable, con aislamiento térmico, que resiste fuertes vientos y terremotos.
Qué se necesita para instalar una casa prefabricada
Antes de instalar una casa prefabricada es importante considerar algunos aspectos clave, como el terreno en el que se colocará, la maquinaria que se necesitará, y si se contratará a un equipo especial que ayude con el asentamiento de la misma.
Lo primero es que el terreno en donde se colocará debe ser plano, contar con suficiente espacio y acceso a los servicios básicos de agua, saneamiento y electricidad, según Cabin MX.
También deberá considerarse la estabilidad geológica del lugar, que no sea propenso a inundaciones, ya que esto podría requerir de medidas externas para aumentar la seguridad de la vivienda, y según sea el caso, deberá prestarse atención al acceso al terreno, las regulaciones locales y, finalmente, la estética del entorno.
En el aspecto de la instalación, en ocasiones se requiere de maquinaria pesada. Un ejemplo de ello es la experiencia de la mexicana Karen Miller, quien obtuvo una de estas viviendas por internet, y compartió con sus seguidores el proceso de instalación.
De acuerdo con la joven, se necesitaron dos grúas para poder levantar los materiales de la casa prefabricada. También es necesario prestar atención a que los contenedores queden nivelados, y tener cuidado con la colocación de las paredes, ya que es un paso peligroso.
El levantamiento del techo de la mini casa es uno de los pasos más importantes, y la influencer compartió que ella y su equipo de trabajo se tardaron aproximadamente cuatro horas para concretar este paso.
Las ventajas y desventajas de las casas prefabricadas
Existen ventajas y desventajas a considerar antes de adquirir una casa prefabricada. Según Camara Bonastre, estas son:
Ventajas
- Precio asequible
- Construcción sostenible y ecológica
- Minimiza el tiempo de obra
- Los trámites administrativos son más rápidos
Desventajas
- El diseño no es exclusivo
- Los acabados y estructuras son de menor calidad
- No siempre se adaptan al terreno
- Existen países en donde es difícil encontrar financiación
Las casas prefabricadas sí pueden ser una opción más económica de forma inicial, aunque en caso de que se presenten dificultades en su instalación se requerirá una inversión adicional al precio, aspecto que debe ser considerada por todos los compradores.
