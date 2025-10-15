Consorcio que incluye a Nvidia compra empresa de centros de datos por US$40.000 millones

Un consorcio que incluye al gestor de activos BlackRock, al gigante de los chips Nvidia y a Microsoft, comprará Aligned Data Centers, una empresa especializada en centros de datos, por unos US$40.000 millones.

Se trata de una nueva muestra de la avidez del sector tecnológico por infraestructuras para el desarrollo de inteligencia artificial (IA), como chips, servidores y centros de datos que ofrecen el almacenamiento informático pero también la potencia de procesamiento requerida por la IA.

Fundada en 2013 y propiedad del grupo australiano de servicios financieros Macquarie, Aligned cuenta con más de 50 centros de datos en Estados Unidos, México, Brasil, Chile y Colombia.

El consorcio comprador lo componen BlackRock, el fondo soberano tecnológico emiratí MGX y la sociedad conjunta Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP), creada por BlackRock en 2024 y que reúne también a MGX, Nvidia y Microsoft.

