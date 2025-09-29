Corea del Norte dice en la ONU que nunca renunciará al programa nuclear

Corea del Norte nunca renunciará a su derecho a ser una potencia nuclear, afirmó el lunes el viceministro de Relaciones Exteriores norcoreano en un inusual discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Pyongyang declaró en 2022 que su condición de potencia nuclear era "irreversible" e incluso la consagró al año siguiente en su Constitución. "La imposición de la 'desnuclearización' a Corea del Norte equivale a pedirle que renuncie a su soberanía y a su derecho a existir", dijo Kim Son Gyong.

"Nunca renunciaremos a la energía nuclear, que es nuestra ley nacional, nuestra política nacional y nuestro poder soberano, así como nuestro derecho a existir", insistió.

El líder norcoreano Kim Jong Un se mostró dispuesto la semana pasada a retomar el contacto con Estados Unidos si éste renuncia a la idea de privar a su país de sus armas nucleares, según los medios oficiales de Pyongyang.

Corea del Norte llevó a cabo seis ensayos nucleares entre 2006 y 2017 y, desde entonces, ha continuado desarrollando su arsenal a pesar de las severas sanciones internacionales.

La semana pasada, en las Naciones Unidas, el nuevo presidente surcoreano Lee Jae-myung insistió en la necesidad de reconstruir la confianza con su vecino del norte y poner fin al "círculo vicioso de las tensiones militares".

