Costa Rica vs. Honduras: hora y cómo ver en vivo desde EE.UU. el partido de eliminatorias Concacaf por el Mundial 2026

Las Eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), rumbo al Mundial 2026, están en su última etapa. Costa Rica vs. Honduras se enfrentarán hoy en busca de un boleto a la próxima Copa del Mundo.

Costa Rica , que acumula seis unidades, tiene una única vía: ganar su partido y esperar que Nicaragua detenga a Haití. Si empata o pierde , sus esperanzas de clasificación o repechaje se esfumarán.

Honduras se enfrenta a Costa Rica en el último partido de las eliminatorias de Concacaf para conseguir su pase al Mundial 2026 (Concacaf/Archivo)

A qué hora de EE.UU juegan Costa Rica vs. Honduras

El partido de Costa Rica vs. Honduras tendrá lugar este martes 18 de noviembre a las 20.00 hs, tiempo del Este (ET). El enfrentamiento se jugará en el Estadio Nacional, de San José, en Costa Rica, informó Concacaf.

Cómo ver en vivo desde EE.UU. el partido de Costa Rica vs. Honduras

El juego se podrá observar en diferentes canales de televisión y plataformas de streaming en Estados Unidos, según Concacaf. Los medios oficiales que se encargarán de la cobertura son los siguientes:

CBS Paramount , con narración en inglés

Telemundo Deportes Ahora, con narración en español

, con narración en español Universo, con narración en español

Honduras vs. Costa Rica se enfrentarán este 18 de noviembre a las 20.00 hs, tiempo del Este de EE.UU. (X/@fedefutbolcrc - @FFH_Honduras)

Cuáles son las posibles alineaciones confirmadas para el duelo Costa Rica vs Honduras

Costa Rica debe buscar una victoria a todo o nada. Para ello, el equipo de Miguel Piojo Herrera podría salir al campo de juego con los siguientes jugadores:

Keylor Navas

Haxzell Quirós

Kendall Waston

Juan Pablo Vargas

Francisco Calvo

Aaron Murillo

Orlando Galo

Álvaro Zamora

Josimar Alcocer

Warren Madrigal

Manfred Ugalde

Honduras también está obligado a ganar para asegurar su pase mundialista. El conjunto de Reinaldo Rueda podría dar pelea con:

Édrick Menjívar

Andy Nájar

Getsel Montes

Luis Vega

Joseph Rosales

Kervin Arriaga

Deiby Flores

Alexy Vega

Romell Quioto

Luis Palma

Jorge Benguché

Antecedentes e historial de Costa Rica vs. Honduras

Los últimos enfrentamientos entre Costa Rica vs. Honduras dejan una ventaja para los ticos con dos triunfos y tres empates:

9 de octubre de 2025: Honduras 0-0 Costa Rica por las Eliminatorias Concacaf

por las Eliminatorias Concacaf 23 de marzo de 2024: Costa Rica 3-1 Honduras por la Concacaf Nations League

por la Concacaf Nations League 16 de noviembre de 2021: Costa Rica 2-1 Honduras por las Eliminatorias Concacaf

por las Eliminatorias Concacaf 1 de octubre de 2021: Honduras 0-0 Costa Rica por las Eliminatorias Concacaf

por las Eliminatorias Concacaf 6 de junio de 2021: Honduras 2-2 Costa Rica por la Concacaf Nations League

Honduras complicó su clasificación al Mundial 2026 al perder ante Nicaragua (Concacaf)

Qué necesitan ambos equipos para conseguir el pase directo al Mundial 2026

Para asegurar el pase directo, Honduras tiene una doble tarea: debe sí o sí vencer a Costa Rica y, al mismo tiempo, necesita que Haití no consiga la victoria ante Nicaragua. Cualquier otro resultado que no sea el triunfo, o una eventual goleada de Haití, complicaría su cupo directo.

Si la ‘H’ no logra ganar (empata o pierde), su única esperanza recaería en obtener la plaza de repechaje, y dependerá de la tabla general y los marcadores de los demás grupos.

Costa Rica enfrenta una final a muerte contra Honduras, donde solo la victoria le sirve para aspirar a su séptimo Mundial. Si gana, además, necesita un tropiezo de Haití (empate o derrota) ante Nicaragua para sellar el pase directo. Cualquier otro resultado que no sea el triunfo la deja fuera del Mundial.

Hasta el momento, el Grupo C de la tabla, avanza así: