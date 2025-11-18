Costa Rica vs. Honduras: hora y cómo ver en vivo desde EE.UU. el partido de eliminatorias Concacaf por el Mundial 2026
El Grupo C se definirá en este partido; ambos conjuntos necesitan la victoria para sellar su pase directo, ya que por puntos es muy probable que no alcancen el repechaje
Las Eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), rumbo al Mundial 2026, están en su última etapa. Costa Rica vs. Honduras se enfrentarán hoy en busca de un boleto a la próxima Copa del Mundo.
- Costa Rica, que acumula seis unidades, tiene una única vía: ganar su partido y esperar que Nicaragua detenga a Haití. Si empata o pierde, sus esperanzas de clasificación o repechaje se esfumarán.
- A pesar de ostentar el liderato (ocho puntos), la escuadra hondureña vive momentos de incertidumbre. La derrota reciente contra Nicaragua (0-2) vino a enturbiar un panorama. Sin embargo, el equipo tiene la oportunidad de asegurar su boleto mundialista con una victoria en Costa Rica.
A qué hora de EE.UU juegan Costa Rica vs. Honduras
El partido de Costa Rica vs. Honduras tendrá lugar este martes 18 de noviembre a las 20.00 hs, tiempo del Este (ET). El enfrentamiento se jugará en el Estadio Nacional, de San José, en Costa Rica, informó Concacaf.
Cómo ver en vivo desde EE.UU. el partido de Costa Rica vs. Honduras
El juego se podrá observar en diferentes canales de televisión y plataformas de streaming en Estados Unidos, según Concacaf. Los medios oficiales que se encargarán de la cobertura son los siguientes:
- CBS Paramount, con narración en inglés
- Telemundo Deportes Ahora, con narración en español
- Universo, con narración en español
Cuáles son las posibles alineaciones confirmadas para el duelo Costa Rica vs Honduras
Costa Rica debe buscar una victoria a todo o nada. Para ello, el equipo de Miguel Piojo Herrera podría salir al campo de juego con los siguientes jugadores, consignó Claro Sport. :
- Keylor Navas
- Haxzell Quirós
- Kendall Waston
- Juan Pablo Vargas
- Francisco Calvo
- Aaron Murillo
- Orlando Galo
- Álvaro Zamora
- Josimar Alcocer
- Warren Madrigal
- Manfred Ugalde
Honduras también está obligado a ganar para asegurar su pase mundialista. El conjunto de Reinaldo Rueda podría dar pelea con:
- Édrick Menjívar
- Andy Nájar
- Getsel Montes
- Luis Vega
- Joseph Rosales
- Kervin Arriaga
- Deiby Flores
- Alexy Vega
- Romell Quioto
- Luis Palma
- Jorge Benguché
Antecedentes e historial de Costa Rica vs. Honduras
Los últimos enfrentamientos entre Costa Rica vs. Honduras dejan una ventaja para los ticos con dos triunfos y tres empates:
- 9 de octubre de 2025: Honduras 0-0 Costa Rica por las Eliminatorias Concacaf
- 23 de marzo de 2024: Costa Rica 3-1 Honduras por la Concacaf Nations League
- 16 de noviembre de 2021: Costa Rica 2-1 Honduras por las Eliminatorias Concacaf
- 1 de octubre de 2021: Honduras 0-0 Costa Rica por las Eliminatorias Concacaf
- 6 de junio de 2021: Honduras 2-2 Costa Rica por la Concacaf Nations League
Qué necesitan ambos equipos para conseguir el pase directo al Mundial 2026
Para asegurar el pase directo, Honduras tiene una doble tarea: debe sí o sí vencer a Costa Rica y, al mismo tiempo, necesita que Haití no consiga la victoria ante Nicaragua. Cualquier otro resultado que no sea el triunfo, o una eventual goleada de Haití, complicaría su cupo directo.
Si la ‘H’ no logra ganar (empata o pierde), su única esperanza recaería en obtener la plaza de repechaje, y dependerá de la tabla general y los marcadores de los demás grupos.
Costa Rica enfrenta una final a muerte contra Honduras, donde solo la victoria le sirve para aspirar a su séptimo Mundial. Si gana, además, necesita un tropiezo de Haití (empate o derrota) ante Nicaragua para sellar el pase directo. Cualquier otro resultado que no sea el triunfo la deja fuera del Mundial.
Hasta el momento, el Grupo C de la tabla, avanza así:
- Honduras: 8 puntos
- Haití: 8 puntos
- Costa Rica: 6 puntos
- Nicaragua: 4 puntos
