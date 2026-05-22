La ley de seguridad que alerta a los migrantes y pone en jaque a “ciudades santuario” durante el Mundial 2026

Restan algunas semanas para el comienzo del Mundial 2026 y las autoridades federales aseguran que los agentes migratorios tendrán el foco puesto en la protección de los visitantes y no en controles masivos de inmigración. No obstante, la calificación obtenida por el evento abre interrogantes sobre el alcance real de la presencia del ICE.

El Mundial 2026 tendrá partidos bajo categorías altas de seguridad federal

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) clasificó al Mundial 2026 como un evento “SEAR 1”, la categoría más alta dentro del sistema federal de seguridad para acontecimientos masivos.

Trabajadores del SoFi Stadium amenazan con huelga si el ICE colabora en los estadios

Esta clasificación habilita un despliegue federal extraordinario y permite la coordinación directa entre agencias nacionales, autoridades estatales y fuerzas locales. En la práctica, implica operativos reforzados en los alrededores de los estadios, aeropuertos, accesos, centros de transporte y zonas de concentración de fanáticos.

El sistema SEAR está dividido en cinco niveles:

Nivel 1: eventos de relevancia nacional o internacional con amplio apoyo federal interagencial.

Nivel 2: acontecimientos que pueden requerir asistencia federal parcial.

Nivel 3: eventos con apoyo federal limitado.

Nivel 4: actividades de relevancia acotada manejadas principalmente por autoridades locales.

Nivel 5: eventos de interés nacional menor y gestión estatal o municipal.

La posible presencia del ICE en los estadios genera preocupación entre migrantes

Según indicó NBC News, agentes y oficiales relacionados con tareas migratorias podrían participar en la seguridad de los partidos del Mundial en territorio estadounidense.

Funcionarios del DHS señalaron a NBC que el personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fue ofrecido para colaborar con departamentos policiales y agencias federales en operativos alrededor de los estadios. Sin embargo, también aclararon que los agentes destinados a tareas de seguridad “no revisarán el estatus migratorio” de espectadores ni trabajadores. El objetivo será reforzar la protección de las sedes y colaborar con los operativos preventivos.

El Departamento de Seguridad Nacional otorgó al torneo la calificación "SEAR 1" Facebook SoFi Stadium / Flickr ICE

Aun así, el mismo informe indicó que dentro de la agencia no existe una directiva explícita que prohíba arrestos migratorios en los alrededores de los estadios o durante el desarrollo de los encuentros.

Las ciudades santuario que coinciden con sedes del Mundial

Varias de las sedes elegidas para el Mundial 2026 están ubicadas en jurisdicciones consideradas “ciudades santuario”, es decir, territorios donde existen limitaciones a la cooperación entre autoridades locales y agencias federales migratorias.

Entre las ciudades santuario que además recibirán partidos del Mundial aparecen:

Boston , en Massachusetts: partidos el 13, 16, 19, 23, 26 y 29 de junio, además del 9 de julio

, en partidos el 13, 16, 19, 23, 26 y 29 de junio, además del 9 de julio Los Ángeles County , en California: partidos el 12, 15, 18, 21, 25, 28 de junio, además del 2 y 10 de julio

, en partidos el 12, 15, 18, 21, 25, 28 de junio, además del 2 y 10 de julio San Francisco County , en California: partidos el 13, 17, 20, 23, 25 de junio, además del 1° de julio

, en partidos el 13, 17, 20, 23, 25 de junio, además del 1° de julio Filadelfia , en Pennsylvania: partidos el 14, 19, 22, 25 y 27 de junio, además del 4 de julio

, en partidos el 14, 19, 22, 25 y 27 de junio, además del 4 de julio Seattle, en Washington: partidos el 15, 19, 24, 27 de junio, además del 1° y 7 de julio

En estos territorios existen normativas que restringen el intercambio de información migratoria con autoridades federales o limitan la participación policial en operativos vinculados a deportaciones.

De acuerdo con NBC News, voceros del Departamento de Seguridad Nacional sostuvieron que los visitantes internacionales que ingresen legalmente al país norteamericano para asistir a los partidos “no tienen nada de qué preocuparse”.

El organismo también señaló que el operativo de seguridad respetará las leyes federales y la Constitución estadounidense, y que la intención es garantizar el desarrollo seguro del campeonato mientras EE.UU. recibe a cientos de miles de turistas extranjeros.