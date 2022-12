Es rapera y relató cómo fue expulsada de un vuelo por no usar “la vestimenta adecuada”

escuchar

Los incidentes entre los pasajeros y las aerolíneas son cada vez más visibles. Las redes sociales han servido de altavoz para que los clientes evidencien sus malas experiencias en vuelos y aeropuertos. Algo así sucedió también con Ray Lin Howard, una rapera y tiktoker.

Conocida en redes como @fattrophywife, la artista compartió todos los detalles de la mala experiencia que vivió cuando la aerolínea ordenó que la bajaran del avión debido a la ropa que vestía.

“Esta noche fui escoltada por un policía para bajar del avión, ¿qué tal su noche?”, escribió la influencer en el clip que muestra cómo fue trasladada a una sala en el aeropuerto para ser interrogada.

Una influencer y rapera denunció públicamente el maltrato que recibió de una aerolínea por su atuendo

“El asistente de vuelo de Alaska Airlines me acosó y llamó a la policía del aeropuerto por mi atuendo inapropiado”, añadió la afectada, que en el video mostró la interacción con los agentes y el vestuario de la discordia: una blusa corta con estampado animal print en color morado.

Cuando el agente le preguntó sobre lo que sucedió en el avión, la rapero respondió: “Fui acosada por mi atuendo. Me puse la camisa de nuevo”, explicó. Entonces el agente quiso saber si se había quitado la camisa: “Sí, yo (tenía este sostén deportivo) puesto. Me pidieron que me pusiera la camisa. Me puse la camisa y luego se me acercaron de nuevo”, respondió.

Entonces relató que señalaron que su atuendo era inapropiado porque mostraba el abdomen: “Y dije que estoy cubierta, que estoy bien, y ella siguió hablando”. Sin embargo, ante la insistencia del personal del avión, la mujer reaccionó y fue por eso que llamaron a seguridad: “Dije ‘si me vas a echar, entonces échame. He hecho lo que me pediste que hiciera. Quiero que me dejes en paz’”.

La rapera mostró el atuendo por el que la bajaron del avión

De acuerdo con su declaración, le llamaron la atención en tres ocasiones por su atuendo. El agente, que escuchó atentamente la explicación, le hizo saber que no estaba incurriendo en ninguna falta criminal sino que se trató de un tema de “código de vestimenta”.

“Solo estamos tratando de obtener su versión de la historia en comparación con lo que dicen, está bien. Nada criminal. Tienen políticas para el código de vestimenta“, argumentó el agente. Howard le explicó que había revisado los lineamientos y estaba todo en orden.

La influencer, visiblemente molesta, repitió que estaba siendo acosada y detenida solo por la elección de un atuendo, además reclamó que la bajaron del vuelo frente a su hijo. El video termina cuando les pide que la liberen porque tiene un show que dar.

La rapera, fue respaldada por la gran mayoría de sus más de 100 mil seguidores en la red social. Algunos consideraron que había sido discriminada no precisamente por su atuendo sino por ser una mujer de talla grande e incluso le sugirieron que demande a la aerolínea por el maltrato que recibió.

“Pero si una persona de talla 2 lo usa, nadie dice nada”, “Lo siento mucho. Es una pena porque he visto chicas de diferentes tamaños usando literalmente lo mismo”, comentaron sus seguidores.

LA NACION