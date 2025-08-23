Cuál es el mejor momento del día para cargar gasolina: el sencillo truco para ahorrar hasta US$120 en EE.UU.

Cargar gasolina durante la mañana puede generar un ahorro de hasta 120 dólares al año en EE.UU. Esta recomendación se apoya en las propiedades físicas del combustible, que varía su densidad según la temperatura. Aunque la diferencia en cada recarga es mínima, para los conductores habituales el impacto anual puede ser considerable.

Por qué la mañana es el mejor momento para llenar el tanque

El combustible se vuelve más denso en temperaturas bajas, lo que significa que cada galón contiene más energía. Dado que las estaciones almacenan la gasolina en tanques subterráneos, las primeras horas del día ofrecen un combustible más frío y compacto. Con el paso de las horas y el aumento del calor, las moléculas se expanden y se obtiene menor rendimiento por la misma cantidad.

El combustible más frío y denso ofrece mayor energía por galón, lo que se traduce en un mejor rendimiento para los conductores frecuentes

Por eso, según Hennessy Ford, este hábito puede traducirse en un ahorro de US$10 al mes para quienes llenan el tanque dos veces por semana. Aunque la variación sea apenas de unos centavos por galón, al cabo de varios meses durante el año, los beneficios se acumulan.

El precio promedio de la gasolina en EE.UU. en agosto de 2025 se ubicó en US$3,16 por un galón de combustible (el equivalente a 3,7 litros), de acuerdo a la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés). La semana pasada, el valor se encontraba en US$3,15, mientras que, hace un mes, el número era de US$3,44.

Otras estrategias para maximizar el ahorro en gasolina

El consejo de cargar gasolina temprano se suma a otras recomendaciones que ayudan a reducir el consumo de combustible:

Regla de los cinco segundos : propone alcanzar los 20 mph de forma suave, en unos cinco segundos, en lugar de acelerar de golpe. Este método evita mejora la eficiencia del motor y reduce el consumo de combustible.

: propone alcanzar los de forma suave, en unos cinco segundos, en lugar de acelerar de golpe. Este método evita mejora la eficiencia del motor y reduce el consumo de combustible. Técnica de la taza de café: consiste en imaginar una bebida colocada sobre el tablero del vehículo. El objetivo es conducir de manera suave, sin movimientos bruscos que incrementen la demanda de combustible.

Los expertos también sugieren mantener una velocidad constante y utilizar el control crucero en autopistas. Reducir los cambios repentinos de aceleración, prever el flujo del tránsito y guardar distancia con el auto de adelante también son técnicas que permiten evitar un uso innecesario de gasolina.

Hennessy Ford calculó que este hábito equivale a un ahorro mensual de alrededor de US$10 para quienes cargan dos veces por semana iStock

Además, estas medidas contribuyen a bajar las emisiones contaminantes y cuidar el bolsillo de los estadounidenses en un contexto de inestabilidad económica en cuanto a la industria automotriz, como consecuencia de los aranceles de Donald Trump.