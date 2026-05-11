Alimentos gratis en California del 11 al 15 de mayo: puntos de entrega, horarios y cómo acceder

Miles de familias de California podrán acceder esta semana a entregas gratuitas de alimentos organizadas por bancos de comida y agencias comunitarias. Entre el 11 y el 15 de mayo, distintas iglesias, centros comunitarios y organizaciones sociales distribuirán productos frescos en varios condados del estado.

Cronograma y ubicaciones de la entrega de alimentos en California

Según el calendario que compartió el Central California Food Bank, ya se conocieron los horarios y ubicaciones de las entregas de alimentos en el Estado Dorado durante la semana del 11 al 15 de mayo.

El Central California Food Bank coordina entregas en Fresno, Madera, Tulare, Kings y Kern mediante una red de más de 260 agencias Magnific

Dónde entregarán comida gratis el lunes 11 de mayo

Organización Ubicación Horario Caridades Católicas Fresno 8.30 a 10.30 hs Centro Comunitario Del Rey Del Rey 8.30 a 10.30 hs EOC-Sanger Sanger 9 a 11 hs Ejército de Salvación-San Joaquín San Joaquín 9 a 11 hs Servicios Familiares de Westside-Huron Centro Comunitario John Palacios 10 a 13 hs Iglesia El Buen Pastor Fresno 10.30 a 12.30 hs

Lugares y horarios de entrega de alimentos el martes 12 de mayo

Organización Ubicación Horario Iglesia Luterana Hope Fresno 6.30 a 8.30 hs Iglesia Comunitaria de los Santos Fresno Desde las 9 hs Escuela Primaria Westside Five Points 9.30 a 11.30 hs Centro Comunitario de Lanare Lanare 10 a 12 hs Asamblea de Dios del Norte Fresno 10 a 12 hs Iglesia Bautista Misionera de San Juan Tulare 10 a 12 hs Iglesia Adventista del Séptimo Día Woodlake 11 a 13 hs Centro Cristiano Monte de Sión Fresno 11 a 13 hs

Cronograma de entrega de comida gratis en California el miércoles 13 de mayo

Organización Ubicación Horario Segunda Iglesia Bautista Fresno 7.30 a 11 hs Centro Comunitario Biola Biola 9 a 11 hs Centro de Operaciones de Emergencia de Pinedale Pinedale 9 a 11 hs Iglesia del Valle Central Madera 9 a 12 hs Distrito Escolar de Raisin City Raisin City 9.30 a 11.30 hs Save the Children Alpaugh 10 a 13 hs Iglesia Metodista Unida Visalia 10 a 12 hs Escuela Allensworth Allensworth 11 a 14 hs Fresno United Fresno 14 a 16 hs ADHC-Madera Madera 15 a 17 hs

Dónde entregarán alimentos gratis el jueves 14 de mayo

Organización Ubicación Horario Iglesia de Alabanza Clovis 9 a 11 hs EOC Firebaugh Firebaugh 9 a 12 hs Parque Rojas Pierce Mendota 9 a 12 hs Iglesia católica de Santa Catalina Fresno 9 a 11 hs Servicio Comunitario de Mana Fresno 10 a 12 hs Salón Conmemorativo de Veteranos San Joaquín 10 a 12 hs Iglesia católica de San José Fresno 10 a 12 hs Iglesia de Dios Comunidad Cristiana Hechos 2 Álamo 11.30 a 15 hs Centro de Recursos Familiares West Fresno Fresno 12.30 a 14.30 hs

Horarios y lugares de entrega de alimentos el viernes 15 de mayo en California

Organización Ubicación Horario Rapto Divino Calwa 8 a 11 hs Iglesia Adventista Hispana del Séptimo Día Dinuba 9 a 11 hs EOC-Parlier Parlier 9 a 11 hs Ejército de Salvación Hanford 9 a 11 hs Celebration Nation Madera 10 a 12 hs Ranchería de Cold Springs Fresno County 10 a 12 hs Amigos de Calwa Calwa 11 a 13 hs Centro de Justicia de Tule River Tule River 11 a 13 hs Iglesia Bautista Monte Olive Fresno 13 a 15 hs Iglesia Adventista del Valle Central Fresno 14 a 16 hs Un Encuentro Esperanzador Fresno 15 a 17 hs Centro Familiar Cosecha Abundante Fresno 15 a 17 hs Iglesia Coreana Armonía Fresno 15.30 a 16.30 hs

El FIND Food Bank recomendó a las familias no llegar antes del horario previsto para cada distribución. En el calendario oficial de mayo de 2026, la organización aclaró que las filas suelen abrir una hora antes del inicio programado y pidió evitar presentarse con mayor anticipación.

Las organizaciones que entregarán comida esta semana en California

El Central California Food Bank es una de las mayores organizaciones de ayuda alimentaria del estado. La entidad presta servicios en los condados de Fresno, Madera, Tulare, Kings y Kern, y distribuye alimentos mediante una red de más de 260 agencias asociadas.

Los centros distribuirán productos frescos y alimentos básicos durante toda la semana Magnific

Según la organización, cada mes ayuda a más de 320.000 personas, incluidos más de 100.000 niños. Además, forma parte de la red nacional Feeding America. La información sobre eventos de asistencia alimentaria también fue elaborada a partir del cronograma oficial del sitio FIND Food Bank publicado por el Banco de Alimentos de Contra Costa y Solano.

Esta organización lidera programas de asistencia alimentaria en el norte de California y proporciona alrededor de 2,7 millones de comidas cada mes. La entidad trabaja en los condados de Contra Costa y Solano y sostiene que su objetivo es garantizar el acceso a una nutrición adecuada para personas que enfrentan inseguridad alimentaria.

CalFresh también ofrece asistencia alimentaria en California: quiénes pueden acceder

El Banco de Alimentos de Contra Costa y Solano también informó que las personas con dificultades económicas pueden solicitar asistencia mediante el programa CalFresh, un beneficio estatal que ayuda a familias de bajos ingresos a comprar alimentos.

Según explicó la organización en su sitio oficial, el programa está disponible para:

Personas empleadas y desempleadas

Adultos mayores

Estudiantes universitarios

Personas con discapacidades

Militares activos o retirados

Personas sin hogar

El programa CalFresh que otorga asistencia alimentaria en California

Además, aclaró que algunos beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés) y del Pago Suplementario Estatal (SSP) también podrían reunir los requisitos para acceder al beneficio. La entidad señaló que su equipo puede orientar a las familias durante el proceso de solicitud y ayudar a determinar si cumplen con los criterios de elegibilidad.

De acuerdo con las pautas vigentes entre el 1° de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, una persona sola puede acceder al programa con ingresos mensuales máximos de US$2610. En hogares de dos personas, el límite asciende a US$3526, mientras que para familias de cuatro integrantes el ingreso permitido llega a US$5360 mensuales.