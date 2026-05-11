Alimentos gratis en California del 11 al 15 de mayo: puntos de entrega, horarios y cómo acceder
Bancos de comida y organizaciones comunitarias distribuyen productos frescos en los condados de Fresno, Madera, Tulare, Kings y Kern; también se puede solicitar asistencia mediante CalFresh
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Miles de familias de California podrán acceder esta semana a entregas gratuitas de alimentos organizadas por bancos de comida y agencias comunitarias. Entre el 11 y el 15 de mayo, distintas iglesias, centros comunitarios y organizaciones sociales distribuirán productos frescos en varios condados del estado.
Cronograma y ubicaciones de la entrega de alimentos en California
Según el calendario que compartió el Central California Food Bank, ya se conocieron los horarios y ubicaciones de las entregas de alimentos en el Estado Dorado durante la semana del 11 al 15 de mayo.
Dónde entregarán comida gratis el lunes 11 de mayo
|Organización
|Ubicación
|Horario
Caridades Católicas
Fresno
8.30 a 10.30 hs
Centro Comunitario Del Rey
Del Rey
8.30 a 10.30 hs
EOC-Sanger
Sanger
9 a 11 hs
Ejército de Salvación-San Joaquín
San Joaquín
9 a 11 hs
Servicios Familiares de Westside-Huron
Centro Comunitario John Palacios
10 a 13 hs
Iglesia El Buen Pastor
Fresno
10.30 a 12.30 hs
Lugares y horarios de entrega de alimentos el martes 12 de mayo
|Organización
|Ubicación
|Horario
Iglesia Luterana Hope
Fresno
6.30 a 8.30 hs
Iglesia Comunitaria de los Santos
Fresno
Desde las 9 hs
Escuela Primaria Westside
Five Points
9.30 a 11.30 hs
Centro Comunitario de Lanare
Lanare
10 a 12 hs
Asamblea de Dios del Norte
Fresno
10 a 12 hs
Iglesia Bautista Misionera de San Juan
Tulare
10 a 12 hs
Iglesia Adventista del Séptimo Día
Woodlake
11 a 13 hs
Centro Cristiano Monte de Sión
Fresno
11 a 13 hs
Cronograma de entrega de comida gratis en California el miércoles 13 de mayo
|Organización
|Ubicación
|Horario
Segunda Iglesia Bautista
Fresno
7.30 a 11 hs
Centro Comunitario Biola
Biola
9 a 11 hs
Centro de Operaciones de Emergencia de Pinedale
Pinedale
9 a 11 hs
Iglesia del Valle Central
Madera
9 a 12 hs
Distrito Escolar de Raisin City
Raisin City
9.30 a 11.30 hs
Save the Children
Alpaugh
10 a 13 hs
Iglesia Metodista Unida
Visalia
10 a 12 hs
Escuela Allensworth
Allensworth
11 a 14 hs
Fresno United
Fresno
14 a 16 hs
ADHC-Madera
Madera
15 a 17 hs
Dónde entregarán alimentos gratis el jueves 14 de mayo
|Organización
|Ubicación
|Horario
Iglesia de Alabanza
Clovis
9 a 11 hs
EOC Firebaugh
Firebaugh
9 a 12 hs
Parque Rojas Pierce
Mendota
9 a 12 hs
Iglesia católica de Santa Catalina
Fresno
9 a 11 hs
Servicio Comunitario de Mana
Fresno
10 a 12 hs
Salón Conmemorativo de Veteranos
San Joaquín
10 a 12 hs
Iglesia católica de San José
Fresno
10 a 12 hs
Iglesia de Dios Comunidad Cristiana Hechos 2
Álamo
11.30 a 15 hs
Centro de Recursos Familiares West Fresno
Fresno
12.30 a 14.30 hs
Horarios y lugares de entrega de alimentos el viernes 15 de mayo en California
|Organización
|Ubicación
|Horario
Rapto Divino
Calwa
8 a 11 hs
Iglesia Adventista Hispana del Séptimo Día
Dinuba
9 a 11 hs
EOC-Parlier
Parlier
9 a 11 hs
Ejército de Salvación
Hanford
9 a 11 hs
Celebration Nation
Madera
10 a 12 hs
Ranchería de Cold Springs
Fresno County
10 a 12 hs
Amigos de Calwa
Calwa
11 a 13 hs
Centro de Justicia de Tule River
Tule River
11 a 13 hs
Iglesia Bautista Monte Olive
Fresno
13 a 15 hs
Iglesia Adventista del Valle Central
Fresno
14 a 16 hs
Un Encuentro Esperanzador
Fresno
15 a 17 hs
Centro Familiar Cosecha Abundante
Fresno
15 a 17 hs
Iglesia Coreana Armonía
Fresno
15.30 a 16.30 hs
El FIND Food Bank recomendó a las familias no llegar antes del horario previsto para cada distribución. En el calendario oficial de mayo de 2026, la organización aclaró que las filas suelen abrir una hora antes del inicio programado y pidió evitar presentarse con mayor anticipación.
Las organizaciones que entregarán comida esta semana en California
El Central California Food Bank es una de las mayores organizaciones de ayuda alimentaria del estado. La entidad presta servicios en los condados de Fresno, Madera, Tulare, Kings y Kern, y distribuye alimentos mediante una red de más de 260 agencias asociadas.
Según la organización, cada mes ayuda a más de 320.000 personas, incluidos más de 100.000 niños. Además, forma parte de la red nacional Feeding America. La información sobre eventos de asistencia alimentaria también fue elaborada a partir del cronograma oficial del sitio FIND Food Bank publicado por el Banco de Alimentos de Contra Costa y Solano.
Esta organización lidera programas de asistencia alimentaria en el norte de California y proporciona alrededor de 2,7 millones de comidas cada mes. La entidad trabaja en los condados de Contra Costa y Solano y sostiene que su objetivo es garantizar el acceso a una nutrición adecuada para personas que enfrentan inseguridad alimentaria.
CalFresh también ofrece asistencia alimentaria en California: quiénes pueden acceder
El Banco de Alimentos de Contra Costa y Solano también informó que las personas con dificultades económicas pueden solicitar asistencia mediante el programa CalFresh, un beneficio estatal que ayuda a familias de bajos ingresos a comprar alimentos.
Según explicó la organización en su sitio oficial, el programa está disponible para:
- Personas empleadas y desempleadas
- Adultos mayores
- Estudiantes universitarios
- Personas con discapacidades
- Militares activos o retirados
- Personas sin hogar
Además, aclaró que algunos beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés) y del Pago Suplementario Estatal (SSP) también podrían reunir los requisitos para acceder al beneficio. La entidad señaló que su equipo puede orientar a las familias durante el proceso de solicitud y ayudar a determinar si cumplen con los criterios de elegibilidad.
De acuerdo con las pautas vigentes entre el 1° de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, una persona sola puede acceder al programa con ingresos mensuales máximos de US$2610. En hogares de dos personas, el límite asciende a US$3526, mientras que para familias de cuatro integrantes el ingreso permitido llega a US$5360 mensuales.
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