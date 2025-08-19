En Estados Unidos: cuánto sale llenar el tanque de gasolina de un Toyota RAV4 en agosto de 2025

El Toyota RAV4 2025 se consolidó como uno de los SUV compactos más buscados del mercado estadounidense. Esto se debe a su confort, pero también a su eficiencia en el consumo de combustible. El cálculo puede variar de acuerdo a la jurisdicción de EE.UU., pero se estima que, con un tanque de gasolina de 14,5 galones, en agosto de 2025 solo se necesitan 45,82 dólares para llenarlo.

¿Cuánto cuesta llenar un tanque del Toyota RAV4 en agosto de 2025?

El cálculo nacional surge del precio promedio de la gasolina publicado por la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) que en agosto de 2025 se ubicó en US$3,16 por un galón de combustible (el equivalente a 3,7 litros).

Con un tanque de 14,5 galones y un precio promedio de US$3,16 por galón, la AAA calculó que llenar un RAV4 cuesta US$45,82 a nivel nacional

Por lo tanto, con una capacidad de 14,5 galones (54,9 litros) de acuerdo a Toyota, todas las versiones, desde las a gasolina hasta las híbridas y la Prime, requieren en promedio de US$45,82 para llenar el tanque.

La marca nacional del precio del combustible muestra una relativa estabilidad. Sin embargo, las diferencias por estado son notorias y marcan contrastes significativos entre los mercados más caros y los más económicos.

¿Cuáles son los estados de EE.UU. más caros para llenar un RAV4?

Según la AAA, entre los estados más caros para llenar el tanque de un Toyota RAV4 se encuentran:

California : con la gasolina a US$4,49 , llenar el tanque cuesta US$65,11 .

: con la gasolina a , llenar el tanque cuesta . Hawaii : con la gasolina a US$4,46 , cuesta US$64,67 .

: con la gasolina a , cuesta . Washington : con la gasolina a US$4,40 , cuesta US$63,80 .

: con la gasolina a , cuesta . Oregon : con la gasolina a US$3,99 , cuesta US$57,86 .

: con la gasolina a , cuesta . Alaska : con la gasolina a US$3,76 , cuesta US$54,52 .

: con la gasolina a , cuesta . Nevada : con la gasolina a US$3,73 , cuesta US$54,09 .

: con la gasolina a , cuesta . Idaho : con la gasolina a US$3,52 , cuesta US$51,04 .

: con la gasolina a , cuesta . Illinois : con la gasolina a US$3,43 , cuesta US$49,74 .

: con la gasolina a , cuesta . Utah : con la gasolina a US$3,37 , cuesta US$48,87 .

: con la gasolina a , cuesta . Washington DC: con la gasolina a US$3,31, cuesta US$48,00.

Este escenario refleja cómo la ubicación geográfica influye de manera directa en el el costo de cargar el tanque, ya que los estados de la costa oeste se consolidan como los más caros para mantener un SUV como el RAV4.

En California, donde la gasolina alcanzó US$4,49 por galón, el costo de un tanque se eleva a US$65,11, el más alto de Estados Unidos

¿Cuáles son los estados de EE.UU. más baratos para llenar un RAV4?

Por otro lado, de acuerdo a la AAA, entre los estados más baratos para llenar un tanque Toyota RAV4 se encuentran:

Mississippi : con la gasolina a US$2,70 , llenar el tanque cuesta US$39,15 .

: con la gasolina a , llenar el tanque cuesta . Oklahoma : con la gasolina a US$2,72 , cuesta US$39,44 .

: con la gasolina a , cuesta . Tennessee : con la gasolina a US$2,75 , cuesta US$39,88 .

: con la gasolina a , cuesta . Louisiana : con la gasolina a US$2,76 , cuesta US$40,02 .

: con la gasolina a , cuesta . Arkansas : con la gasolina a US$2,76 , cuesta US$40,02 .

: con la gasolina a , cuesta . Texas : con la gasolina a US$2,78 , cuesta US$40,31 .

: con la gasolina a , cuesta . Alabama : con la gasolina a US$2,78 , cuesta US$40,31 .

: con la gasolina a , cuesta . Carolina del Sur : con la gasolina a US$2,79 , cuesta US$40,45 .

: con la gasolina a , cuesta . Missouri : con la gasolina a US$2,84 , cuesta US$41,18 .

: con la gasolina a , cuesta . Kansas: con la gasolina a US$2,84, cuesta US$41,18.

Estas diferencias hacen que el gasto del conductor pueda variar hasta US$26 entre Mississippi y California.

Los precios del Toyota RAV4 2025 según la versión

El RAV4 se ofrece en distintas variantes que se adaptan a diferentes presupuestos y necesidades. Desde el modelo base LE hasta el híbrido enchufable Prime, cada configuración presenta un rango de precios y equipamiento propios.

La brecha geográfica es clara: llenar un tanque en la costa oeste puede costar hasta US$26 más que en el sur, según los datos de la AAA

Toyota RAV4 LE

Precio base: entre US$28.675 y US$32.400. En Edmunds aparece publicado en US$30.211

entre US$28.675 y US$32.400. En Edmunds aparece publicado en Características destacadas: motor 2,5 litros de 4 cilindros, tracción delantera o AWD, consumo de 27 mpg en ciudad (11,5 km/l) y 35 mpg en ruta (14,9 km/l), según datos oficiales.

Toyota RAV4 XLE

Precio base: entre US$30.629 y US$35.504. En Edmunds US$31.331

entre US$30.629 y US$35.504. En Edmunds Características destacadas: techo solar, encendido sin llave, sistema de monitoreo de punto ciego.

Toyota RAV4 XLE Premium

Precio base: entre US$35.154 y US$37.604. En Edmunds US$35.769

entre US$35.154 y US$37.604. En Edmunds Características destacadas: tapizado en cuero sintético, llantas de 19 pulgadas (48 cm), suspensión mejorada, portón trasero eléctrico.

Más allá del gasto en combustible, el RAV4 2025 ofrece versiones con precios base que van desde US$28.675 en la variante LE hasta los US$43.690 en la híbrida enchufable Prime

Toyota RAV4 Hybrid

Precio base: entre US$31.725 y US$34.988. En Edmunds US$33.446

entre US$31.725 y US$34.988. En Edmunds Características destacadas: propulsor híbrido de 2,5 litros, consumo de 41 mpg en ciudad (17,4 km/l) y 38 mpg en ruta (16,1 km/l), tracción integral de serie.

Toyota RAV4 Prime (Híbrido enchufable)