Cuál es el significado de la Luna de Castor y a qué hora se podrá ver mejor en Estados Unidos

Noviembre sorprende con un fenómeno astronómico en el cielo de Estados Unidos. Se trata de la Superluna o Luna de Castor que se hará presente esta semana. El espectáculo especial ocurre cuando la luna se acerca a la Tierra, por lo que parece más grande y brillante de lo habitual.

Cuál es el significado de la Luna de Castor

La Luna del Castor es una de las Lunas Llenas que obtiene su nombre gracias a las tribus nativas americanas según las peculiaridades de noviembre. El nombre se relaciona con la actividad de los castores que en estas fechas preparan sus diques y reservas para el invierno, destacó Star Walk.

La Luna del Castor recibe este nombre por coincidir con la época en la que estos animales construyen diques para recibir el invierno (Pexels/Denitsa Kireva)

En 2025 no habrá otra Luna del Castor. La próxima en el hemisferio norte será el 24 de noviembre de 2026, mientras que, en el hemisferio sur, ocurrirá el 1 de mayo de 2026.

A qué hora se podrá ver mejor la Luna llena en Estados Unidos

La Luna del Castor alcanzará su pico máximo de luz el miércoles 5 de noviembre a las 20.55 hs. (Tiempo del Este). Sin embargo, como estará bajo el horizonte a esa hora, lo mejor es observarla las noches del 4 y 5 de noviembre, destacó The Old Farmer’s Almanac.

Si bien se trata de una de las tres Superlunas de 2025, esta destaca por ser la que alcanzará la mayor proximidad con la Tierra, posicionándose a solo 221.817 millas (356.980 kilómetros).

La Luna del Castor se observará más grande y más brillante que en otros meses (Pexels/PeterdeVink)

Características de la Superluna de noviembre

La Luna Llena marca la mitad del ciclo de fases lunares. Desde la perspectiva terrestre, la Luna se encuentra en oposición al Sol, lo que significa que están separados por aproximadamente 180 grados angulares, consignó The Sky Live.

Esta alineación geométrica garantiza que toda la cara lunar visible esté plenamente iluminada por la luz solar, por lo que se presenta como un disco perfectamente circular y brillante.

De esta manera, la Luna llena es visible toda la noche, ya que sale cerca del atardecer, alcanza su punto más alto hacia la medianoche y se oculta con el amanecer.

Los nombres que recibe la Superluna de noviembre

Además de Luna del Castor, la Luna llena de noviembre también suele llamarse Luna del Cazador, puesto que la época coincide con el momento en que los cazadores ponían trampas para obtener pieles abrigadoras, explicó Star Walk.

La Luna llena de noviembre recibe varios nombres por los acontecimientos que ocurren en este mes (Unsplash/Igor Omilaev)

También se llama Luna de niebla que hace referencia a la Luna llena de noviembre en general. El origen de ese nombre proviene de Alemania y hace alusión al típico tiempo otoñal con una densa neblina en las primeras horas de la mañana, según Euronews.

La Luna de Castor o Luna de Niebla recibe múltiples nombres tradicionales, según el clima y las costumbres del mes. Otros términos incluyen la Luna de Escarcha, Luna de Viento, Luna de Nieve y Luna de Luto (en alusión a la conmemoración de los difuntos que se celebra en noviembre).

Eventos astronómicos que ocurrirán en el mes de noviembre en EE.UU.

Noviembre promete noches resplandecientes gracias a la Superluna y a una serie de lluvias de estrellas. Luego de la Luna del Castor tendrán lugar las Táuridas Australes, meteoros notablemente brillantes y persistentes, según Euronews.

Una semana después, del 11 al 12 de noviembre, llegan las Táuridas del Norte, reconocidas por sus espectaculares bolas de fuego.

El evento estelar principal, sin embargo, es el máximo de las Leónidas cerca del 17 de noviembre, cuando se esperan hasta 15 estrellas fugaces por hora. Estos trazos luminosos son restos del cometa Tempel-Tuttle que se queman al entrar en la atmósfera, y parecen emanar de la constelación de Leo.