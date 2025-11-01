En EE.UU.: cinco reglas de tránsito que entran en vigor para los conductores en noviembre

A partir del 1° de noviembre, cinco nuevas reglas de tránsito entrarán en vigor para los conductores en Estados Unidos. Algunas de las nuevas leyes aplicarán para los ciudadanos de Oklahoma, mientras que otras para los de Washington. Entre las sanciones por incumplimiento se incluyen multas de hasta 500 dólares, días en la cárcel y la pérdida de la licencia de conducir.

En Washington y Oklahoma: 2 reglas de tránsito que entran en vigor para conductores en noviembre

La primera legislación afecta a los vehículos que transiten por puertos de montaña o conduzcan a mayor altitud en Washington.

De acuerdo con el Departamento de Transporte estatal (WDOT, por sus siglas en inglés), los conductores que atraviesen estas zonas deben llevar cadenas para la nieve.

Quienes no coloquen estos elementos cuando haya señales se arriesgan a una multa de US$500, que incluye todas las tasas legales recaudadas.

La nueva regla en Oklahoma impone multas de US$100 por conducir con el celular en zonas escolares o de trabajo Freepik - Freepik

En segundo lugar, el proyecto de ley 2263 de la Cámara de Representantes de Oklahoma prohíbe a los conductores de esa jurisdicción usar teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos de comunicación en zonas escolares y de trabajo. En este caso, las multas son de US$100 por infracción. Además, la norma impide a las autoridades acceder a los datos de un teléfono o descargarlos sin una orden judicial o causa probable.

Amplía la definición del DUI: la regla que impone cárcel a los conductores

Otra ley en el estado sureño ampliará la definición de Conducción Agravada Bajo la Influencia (DUI, por sus siglas en inglés). Las personas que manejen bajo los efectos del alcohol y además incurran en una de las siguientes infracciones verán aumentar su pena:

Eludir a la policía.

Exceder el límite de velocidad en una zona escolar.

Llevar a un menor en el vehículo.

Cometer otros actos imprudentes mientras se conduce bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Según el proyecto, la primera infracción conlleva una pena de diez días de cárcel. Una segunda aumenta a 30 días la condena, en tanto cada reincidencia agrega un mes más.

A su vez, extiende el alcance de los delitos de DUI para que apliquen también en caminos privados, calles, callejones o vías que conduzcan a viviendas unifamiliares o multifamiliares.

Nuevas reglas de tránsito en Oklahoma amplían el alcance de los delitos de DUI y afectan a los conductores Facebook California Highway Patrol

Nueva ley de tránsito establece capacitaciones para trabajadores en noviembre

También en Oklahoma entrará en vigor la legislación conocida como Marissa Murrow, en homenaje a una adolescente que perdió la vida tras ser golpeada por un conductor ebrio en una colisión frontal en octubre de 2020.

En aquel caso, el hombre que provocó el accidente había consumido alcohol en exceso en una boda.

De acuerdo con el texto judicial, la medida exige que los camareros que sirven alcohol en eventos tengan una licencia aparte.

Los empleados deberán recibir una capacitación especial para identificar la embriaguez con el fin de evitar que se les sirva alcohol en demasía. La nueva Licencia de Camarero para Eventos tendrá un costo anual de US$50.

Los conductores que no cedan el paso a los motociclistas estarán sujetos a multas según las nuevas reglas de tránsito de Oklahoma Freepik

La regla que entra en vigor en noviembre y afecta a conductores y motociclistas

Por último, en Oklahoma comenzará a regir en noviembre una legislación que aplica a quienes no cedan el paso a los motociclistas.

Los infractores que evadan la norma y causen la muerte o lesiones corporales graves deberán abonar una multa de US$500. También se pueden emitir sanciones adicionales que incluyen las siguientes:

Cursos de reeducación vial para el conductor infractor.

Pérdida de la licencia de conducir por hasta 90 días.

Pagos de indemnización a los lesionados o fallecidos.