Cuál es la mejor tienda de comestibles de EE.UU. y dónde tiene sucursales: le gana a Aldi y a Publix

The Fresh Market, la tienda minorista de alimentos especializados en Estados Unidos, fue nombrada como la "Mejor Tienda de Comestibles". Logró destacar en todas las categorías del ranking 10Best Readers’ Choice Awards 2025, publicado por USA Today, y se coloca en el primer puesto por encima de establecimientos como Aldi y Publix.

Esta es la mejor cadena de supermercados en Estados Unidos

The Fresh Market se caracteriza por ofrecer alimentos frescos y de calidad gourmet, así como productos especializados.

The Fresh Market es nombrado el mejor supermercado de EE.UU.

En 2024, la tienda obtuvo el segundo puesto del listado, y solo logró obtener la primera posición en tres categorías de las cinco disponibles, de acuerdo con USA Today.

Este año logró su segundo reconocimiento consecutivo, pero lo hizo con el primer puesto en las cinco categorías del listado. De acuerdo con 10Best Readers’ Choice Awards de USA Today, la tienda de comestibles destacó en las categorías de:

Mejor Tienda de Comestibles

Mejor Panadería

Mejor Charcutería

Mejor Tienda de Frutas y Verduras

Mejor Comida Preparada

El ranking es seleccionado previamente por un panel de expertos y colaboradores quienes nominan a sus favoritos. Posteriormente, se abre el voto popular dentro de su sitio web oficial. En el listado de las tiendas de supermercados consideradas como las mejores de Estados Unidos, también aparecen:

The Fresh Market

Hy-Vee

Fresh Thyme Market

Natural Grocers

Stew Leonard’s

Gelson’s Markets

ALDI

Heinen’s Grocery Store

Publix Super Markets

Wegmans Food Markets

Dónde se encuentran las tiendas The Fresh Market en EE.UU.

El reconocimiento de USA Today no es el único que recibió la cadena alimenticia, ya que recientemente encabezó la lista de los Mejores Minoristas de 2025 de Newsweek.

The Fresh Market cuenta con sucursales en 22 estados de Estados Unidos como una tienda de alimentos gourmet (Instagram/@thefreshmarket) (Captura de pantalla Instagram/@ thefreshmarket)

Brian Johnson, director ejecutivo de The Fresh Market señaló en un comunicado de prensa que se sentían honrados por el reconocimiento, ya que este demostraba su pasión por crear experiencias únicas y ofrecer una hospitalidad impecable para sus consumidores y empleados.

Actualmente, la cadena cuenta con 171 sucursales, las cuales están distribuidas en 22 estados. De acuerdo con su sito web, los establecimientos se encuentran en:

Alabama: seis sucursales

seis sucursales Arkansas : dos sucursales

: dos sucursales Connecticut : cuatro sucursales

: cuatro sucursales Delaware : una sucursal

: una sucursal Florida: 50 sucursales

50 sucursales Georgia : 12 sucursales

: 12 sucursales Illinois : ocho sucursales

: ocho sucursales Indiana : cinco sucursales

: cinco sucursales Kentucky : tres sucursales

: tres sucursales Louisiana: cinco sucursales

cinco sucursales Maryland : cinco sucursales

: cinco sucursales Massachusetts : tres sucursales

: tres sucursales Mississippi : una sucursal

: una sucursal Nueva Jersey: dos sucursales

dos sucursales Nueva York : tres sucursales

: tres sucursales Carolina del Norte : 20 sucursales

: 20 sucursales Ohio : cuatro sucursales

: cuatro sucursales Oklahoma: una sucursal

una sucursal Pensilvania : cinco sucursales

: cinco sucursales Carolina del Sur : 10 sucursales

: 10 sucursales Tennessee : 8 sucursales

: 8 sucursales Virginia: 13 sucursales

El viaje a Europa que inspiró la creación de las tiendas

Ray Berry y su esposa Beverly tomaron inspiración para crear su propia tienda de alimentos, después de regresar de un viaje por Europa, donde visitaron un mercado abierto de alimentos, según recuerda su página web.

La tienda se origina después de que la familia Berry tomara un viaje por Europa y creará un espacio inspirado en un mercado local (Instagram/@thefreshmarket) (Captura de pantalla Instagram/@thefreshmarket)

Al regresar a Estados Unidos, Berry decidió dejar su empleo en The Southland Co. como supervisor de tiendas, y tomó sus ahorros para crear su propio negocio que ofreciera una experiencia de compra íntima y personalizada.

En 1982, la familia Berry llegó a la comunidad de Greensboro, Carolina del Norte, donde instalaron la que sería su primera boutique de comestibles especializados, la cual hasta la fecha aún ofrece servicio.

Su primer local estaba diseñado para crear un lugar que simulará un mercado de agricultores, donde destacaran los productos cultivados de forma local.

Además, se ofrecía café recién tostado, quesos frescos, pescados y hasta un puesto de flores, a fin de marcar una diferencia con los supermercados convencionales.

La primera tienda de The Fresh Market en Greensboro, sirvió como modelo para la expansión de la marca que ahora opera en 22 estados de Estados Unidos y que ha logrado mantener sus principios de ofrecer productos frescos y gourmet a sus consumidores.