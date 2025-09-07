Sin explicación: la forma de pago que abandona la cadena Aldi en silencio y sorprende a los clientes

La cadena de supermercados Aldi comenzó a quitar silenciosamente sus puntos de autopago en varios locales de estados como Illinois, Maryland y California. Los consumidores especulan que se trata de una medida para evitar robos.

Aldi elimina las cajas de autopago en varias tiendas de EE.UU.

Clientes de diferentes estados señalaron en redes sociales que las tiendas de cercanía de Aldi ya no ofrecen la opción de autocobro que solían utilizar. El servicio comenzó a funcionar en 2021 y ya había alcanzado a cientos de locales.

Aldi quitó las cajas de autoservicio en varias sucursales de Estados Unidos aldiunpacked

“Han pasado unas dos semanas desde que fui a mi Aldi local. Desde entonces, las cajas de autoservicio se han eliminado. Es volver a esperar 10-15 minutos, ya que siempre hay solo un carril abierto. ¿Alguien sabe lo que pasó y por qué?“, apuntó un usuario en Reddit.

El posteo se llenó de comentarios. Algunos aseguraron que en sus tiendas de cercanía todavía se encontraban las máquinas, mientras que otros señalaron el caos que había representado la eliminación repentina de esta opción. “Beltsville, Maryland, tuvo esto esta semana. ¡Fue un caos total intentar pagar hoy!”, comentó un usuario.

Entre las especulaciones, varios clientes se refirieron a la posibilidad de que la decisión haya sido frente a los robos. Al respecto, uno de Chicago comentó que su Aldi local quitó siete estaciones de autopago en una semana. “Un empleado dijo que algunos días perdieron hasta US$7000 en inventario”, apuntó.

Sin embargo, también señalaron que la decisión se debe a que en lugar de ahorrar tiempo, las estaciones requerían demasiada ayuda. De acuerdo a Axios, un cajero de Aldi le explicó a los consumidores los “errores de usuario” y las complicaciones en el control de identificaciones para comprar bebidas alcohólicas en las estaciones requerían demasiada asistencia del personal.

Walmart, Target y Dollar General también reducen el autopago por robos

Si bien la empresa no se expresó oficialmente al respecto, no sería la primera cadena en dejar de ofrecer este servicio por los robos. Según informó Daily Mail, Target, Walmart y Dollar General también comenzaron a quitar estas máquinas en sus tiendas por los robos.

Walmart quitó las cajas de autoservicio en Missouri y redujo los robos a la mitad (Alamy) Alamy

Específicamente, un supermercado Walmart en Missouri quitó todas las estaciones de autopago en 2024, luego de que la sucursal tuviera que llamar 509 veces a la policía por hurtos e incidentes similares. De acuerdo al medio estadounidense, tras la medida los llamados y arrestos se redujeron casi a la mitad.

Por su parte, Dollar General también eliminó este tipo de cajas en 12.000 tiendas de todo el país norteamericano para reducir los robos.

California impulsa una ley para regular las cajas de autopago

La senadora demócrata por Los Ángeles, Lola Smallwood-Cuevas, impulsa el proyecto de ley SB 442 para regular las cajas de autopago en los supermercados y farmacias de California. El objetivo es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

California busca regular las estaciones de autopago para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de supermercados careers.aldi.us

De acuerdo a KTLA, la iniciativa legislativa plantea que las tiendas deberían tener al menos una caja registradora abierta al mismo tiempo que esté disponible una estación de autocobro.

Además, el servicio estaría limitado para clientes con 15 artículos y se le impondría a las cadenas que incluyan tecnología de mayor seguridad. Por ahora, el estado es el único distrito que prohíbe comprar bebidas alcohólicas y pagarlas en estas estaciones.