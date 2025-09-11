Los conductores que recibirán US$100 de multa en California por no respetar la ley: qué pueden hacer

En California, los conductores que no pagan sus infracciones de tránsito pueden enfrentar sanciones adicionales, entre ellas, un recargo de hasta 100 dólares. Esta medida afecta directamente a los residentes que incumplen la ley, por lo que es fundamental conocer las consecuencias y las alternativas disponibles.

California: recargo de US$100 por no pagar multas de tránsito a tiempo

Los tribunales de tránsito en California explican que, los automovilistas que no abonan a tiempo o no discuten una multa antes de la fecha límite, pueden enfrentarse a penalizaciones más altas agravadas por un “recargo civil” de hasta US$100.

Ignorar una multa de tránsito en California puede incrementar la sanción hasta US$100 más Foto de freepik disponible en freepik

En caso de que el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) establezca que un automovilista cometió una infracción y decidió no abonarla, un juez o comisionado puede dictar un fallo en ausencia.

Así, existe la posibilidad de que se dispongan penas mayores contra el conductor como:

Un recargo civil de hasta US$100.

de hasta US$100. Una acusación formal por no comparecer.

El registro de la infracción en el DMV.

Posibles aumentos en la prima del seguro de auto.

“Si se le pasó la fecha de vencimiento por una buena razón, como una enfermedad, póngase en contacto con el tribunal inmediatamente. Es posible que puedan cancelar las cuotas extras”, señalan.

Además, los conductores que no disponen de dinero, pueden comunicarse con el tribunal de tránsito y solicitar más tiempo, un plan de pago o hacer servicio comunitario en lugar de abonar la multa.

Cómo pedir ayuda para pagar una multa en California

Cuando se define una multa para un infractor de la ley de tránsito en California, se establece un monto.

Sin embargo, si la persona no puede pagarlo, tiene la opción de solicitar ayuda a la justicia de las siguientes maneras:

Utilizar el programa en línea MyCitations para pedir una reducción, los infractores deben cargar pruebas de su situación económica y esperar la decisión del tribunal por correo electrónico.

para pedir una reducción, los infractores deben cargar pruebas de su situación económica y esperar la decisión del tribunal por correo electrónico. Presentar la solicitud directamente en ese organismo judicial, mediante el formulario TR-320, un juez revisará el pedido y tomará una decisión que será comunicada por correo electrónico.

En caso de que no esté de acuerdo con una multa, un infractor puede solicitar la reducción del monto o ir a juicio para no pagarla Foto Facebook California Department of Motor Vehicles

Cómo impugnar una multa de tránsito en California: pasos y requisitos

Los tribunales de tránsito de California señalan que si establece que un conductor cometió una infracción, la persona tiene tres opciones:

Abonar la multa : puede ser el monto total sin disputar el caso, lo que implica aceptar la responsabilidad por la falta cometida, o puede ser en un plan de pagos tras solicitar la ayuda al tribunal.

: puede ser el monto total sin disputar el caso, lo que implica aceptar la responsabilidad por la falta cometida, o puede ser en un plan de pagos tras solicitar la ayuda al tribunal. Pedir un juicio si no está de acuerdo : esto permite que el conductor se declare inocente y se defienda ante la justicia. Debe presentar pruebas, testigos o la argumentación de circunstancias atenuantes para una potencial anulación o reducción de la multa.

: esto permite que el conductor se declare inocente y se defienda ante la justicia. Debe presentar pruebas, testigos o la argumentación de circunstancias atenuantes para una potencial anulación o reducción de la multa. Arreglar el problema si es corregible: cuando la infracción es técnica, como una luz rota o un espejo dañado, la persona puede presentar una prueba de reparación para intentar resolver el caso sin necesidad de pagar la penalización.

Impacto de las multas de tránsito en el historial del DMV en California

En caso de que la persona busque pelear la falta y sea declarada culpable, se determina una condena. Sin embargo, también se considera como condenado el conductor que acepta la multa y la paga, es decir, quien cede la fianza.

En California, las multas pueden llevar a tener un punto en el historial y afectar negativamente a los conductores Facebook California Highway Patrol

En California, las condenas por ciertos incumplimientos, como el exceso de velocidad o pasar un semáforo en rojo, quedan registradas en el historial del DMV. Esto podría llevar a que el conductor tenga un punto en su registro. Las infracciones registradas, eventualmente pueden llevar a: