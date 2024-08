Cuáles son las lecturas y el Evangelio del miércoles 7 de agosto de 2024: “Ellos serán mi pueblo”

Escuchar

Dentro del cristianismo y el catolicismo, la celebración de la misa es un momento de suma importancia, donde la persona se encuentra con Jesús al comulgar, practica la introspección y escucha las lecturas y el Evangelio del día.

Cada día, los pasajes bíblicos ofrecen a los practicantes de la religión una oportunidad para su interpretación y comprensión. A continuación, se ofrecen las lecturas y el Evangelio del miércoles 7 de agosto, según el sitio web oficial del Vaticano.

Archivo.- El papa Francisco, en su audiencia general semanal, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 18 de octubre de 2023 Alessandra Tarantino - AP

Lectura del miércoles 7 de agosto de 2024

Lectura del libro del profeta Jeremías

Jer 31, 1-7

“En aquel tiempo, dice el Señor,

yo seré el Dios de todas las tribus de Israel

y ellos serán mi pueblo.

El pueblo de Israel, que se libró de la espada,

halló misericordia en el desierto

y camina hacia el descanso;

el Señor se le apareció de lejos”.

La lectura del miércoles 7 de agosto de 2024

Esto dice el Señor:

“Yo te amo con amor eterno,

por eso siempre me apiado de ti.

Volveré, pues, a construirte

y serás reconstruida, capital de Israel.

Volverás a tocar tus panderos

y saldrás a bailar entre músicos y coros;

volverás a plantar viñas en los montes de Samaria

y los que las planten, las disfrutarán.

En la montaña de Efraín gritarán los centinelas:

‘¡Ya es de día! ¡Levántense y vayamos a Sión,

hacia el Señor, nuestro Dios!’”

Esto dice el Señor:

“Griten de alegría por Jacob,

regocíjense por el mejor de los pueblos;

proclamen, alaben y digan:

‘El Señor ha salvado a su pueblo,

al grupo de los sobrevivientes de Israel’“.

Evangelio del miércoles 7 de agosto de 2024

Lectura del santo Evangelio según San Mateo

Mt 15, 21-28

En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: “Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio”. Jesús no le contestó una sola palabra; pero los discípulos se acercaron y le rogaban: “Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros”. Él les contestó: “Yo no he sido enviado, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel”.

Un portador visto durante la procesión del Domingo de Pascua. La Cofradía 15+1 acompañó el desfile de la estatua de la "Virgen de los Remedios" y la estatua de "Jesús Resucitado" que clausuró la Semana Santa en Hospitalet de Llobregat SOPA Images - LightRocket

Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo: “¡Señor, ayúdame!”. Él le respondió: “No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perros”. Pero ella replicó: “Es cierto, Señor; pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos”. Entonces Jesús le respondió: “Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas”. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija.

