Cuáles son las posibilidades de que Honduras clasifique directo al Mundial 2026, según la IA

A punto de jugarse la fecha 5 en la Ronda Final de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español), hay equipos que se encuentran en una mejor posición respecto al resto. Uno de ellos es Honduras, que lidera el grupo C y la Inteligencia artificial (IA) expuso las posibilidades que tiene el equipo para obtener un pase directo al Mundial 2026.

Qué posibilidades tiene Honduras de clasificar directo al Mundial, según la IA

De acuerdo con la Concacaf, Honduras lidera en la tabla de posiciones con 8 puntos en total y si en noviembre tiene un buen desempeño, podría estar dentro de la Copa del Mundo 2026. El equipo se encuentra en el Grupo C junto con Costa Rica, Haití y Nicaragua.

Honduras lidera el grupo C con 8 puntos y busca su boleto para el Mundial 2026 (X/@FFH_Honduras)

Al preguntarle a la inteligencia artificial que posibilidades tiene Honduras de clasificar directo al Mundial 2026, se obtuvieron los siguientes resultados:

ChatGPT

La Selección de Honduras tiene una posibilidad media-alta (40%-60%) de obtener el boleto directo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Según esta IA, al posicionarse como líder del grupo con 8 puntos y un sólido +5 en la diferencia de goles tras vencer 3-0 a Haití, el equipo estableció una base firme.

Si embargo, el riesgo persiste, ya que los factores adversos incluyen dos encuentros restantes complejos (particularmente los de visita) y que sus competidores más cercanos, Costa Rica y Haití, aún tienen margen para remontar.

Gemini

Esta IA establece que la probabilidad de pase directo de Honduras al Mundial 2026 es altísima. El equipo domina su grupo en la eliminatoria de Concacaf gracias a su liderato y diferencia de goles.

Además, pueden conseguir una clasificación anticipada, si el 13 de noviembre ganan a Nicaragua; y Haití y Costa Rica empatan. De esta manera, el equipo sería inalcanzable en la tabla y clasificarían automáticamente a la Copa del Mundo.

Copilot

El pronóstico de Copilot favorece a Honduras, con más del 80% de chances de clasificación directa si logra la victoria inicial. El camino más rápido es ganar a Nicaragua; y que Costa Rica y Haití terminen en tablas, asegurando el liderato con 11 puntos.

La combinación de ‘ganar y empatar’ (vs. Nicaragua y Costa Rica, respectivamente) también garantiza el pase directo. Además, la mejor diferencia de goles de Honduras (+5 vs. +3 de Costa Rica) les permite aspirar al pase incluso con dos empates, siempre que Costa Rica no obtenga una victoria abultada.

A Honduras le sigue en posiciones Costa Rica y Haití, cuyos juegos determinarán quién logrará llegar al Mundial; mientras Nicaragua se encuentra prácticamente descalificado (Facebook/Concacaf)

Cuáles son los próximos partidos de Honduras en noviembre

Según Concacaf, entre los próximos partidos de Honduras figuran los siguientes:

Jueves 13 de noviembre : se enfrentan Nicaragua vs. Honduras en el Estadio Nacional, Managua, NCA.

: se enfrentan Nicaragua vs. Honduras en el Estadio Nacional, Managua, NCA. Martes 18 de noviembre: juegan Costa Rica vs. Honduras en el Estadio Nacional, San José, CRC.

El camino de Honduras en Concacaf rumbo al Mundial 2026

Honduras viene de vencer a Haití en casa por 3 a 0. En los juegos anteriores cuenta con 2 victorias y 2 empates. Además, marcó un total de 7 goles y mantuvo su arco en cero, destacó Prensa Libre.

La IA posiciona a Honduras con altas posibilidades de obtener el pase directo al Mundial 2026 (X/@FFH_Honduras) (X/@FFH_Honduras)

Los Mundiales en los que ha participado Honduras

La historia mundialista de Honduras se resume en tres participaciones hasta la fecha. Su debut memorable fue en España 1982, donde la ‘H’ sorprendió al mundo al empatar 1-1 con la anfitriona gracias a un gol histórico de Héctor Ramón Zelaya, consignó 365 Scores.

Tuvieron que pasar 28 años para su regreso en Sudáfrica 2010. Aunque el equipo dio una digna pelea ante Chile y la eventual campeona España, se despidieron con dos derrotas y un empate (0-0 contra Suiza), lamentablemente sin conseguir anotar ni un solo gol en el torneo.

Su última aparición fue en Brasil 2014, donde el paso fue más difícil, y sufrió tres derrotas. El único consuelo y el último gol mundialista catracho hasta ahora fue anotado por Carlo Costly en la derrota 2-1 ante Ecuador.