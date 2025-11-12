Buenas noticias para los hondureños: por qué su selección podría clasificar al Mundial en las próximas horas

El próximo año tendrá lugar el Mundial de Fútbol de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, y la selección de Honduras se prepara para ganarse su lugar. A falta de dos fechas para que finalicen las Eliminatorias, el conjunto dirigido por Reinaldo Rueda podría celebrar la clasificación si se impone el próximo jueves frente a Nicaragua y Haití empata con Costa Rica.

Mundial 2026: qué necesita Honduras para clasificar a la Copa del Mundo

En el primer puesto del Grupo C de la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe ( Concacaf ), con ocho puntos totales, Honduras se juega su pase a la próxima Copa del Mundo entre el 13 y 18 de noviembre.

El video de la Selección de Honduras en la previa a los partidos definitorios de su clasificación al Mundial 2026

Para que se concrete su participación en la siguiente edición del certamen internacional, la Bicolor tiene que derrotar a Nicaragua el jueves y Haití debe empatar con Costa Rica. Si consigue el triunfo, pero hay una victoria en el otro partido, deberá esperar hasta el martes para definir su futuro.

Los próximos dos enfrentamientos los tendrá que jugar de visitante. El jueves buscará imponerse ante Nicaragua a las 21 hs EDT. El martes, por su parte, deberá ir al estadio de San José para medirse con Costa Rica a las 20 hs EDT.

En declaraciones para el sitio web oficial de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), el defensor Devron García resaltó la importancia de los duelos. “Tenemos dos partidos que son de vida o muerte, que nos van a dar el pase al Mundial“, manifestó.

Además de Honduras, las siguientes 11 selecciones pueden clasificar esta semana:

Jamaica

España

Francia

Portugal

Croacia

Noruega

Países Bajos

Suiza

Austria

Bélgica

Participaciones de la selección de Honduras en el Mundial de Fútbol

Si consigue el pase a la Copa del Mundo 2026, el seleccionado dirigido por Rueda volvería a participar del torneo después de más de diez años. Su última actuación tuvo lugar en Brasil 2014, cuando no pudo superar la fase de grupos.

Anteriormente, había desempeñado un papel similar en 1982 y 2010, sin lograr progresar en la primera etapa del certamen internacional, según detalla la página oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

La selección de fútbol de Honduras buscará clasificar al Mundial en las próximas horas FFH - FFH

En su primera participación, consiguió un empate en el debut contra España, con un gol del histórico Héctor Ramón Zelaya. Luego, igualó 1 a 1 con Irlanda del Norte, lo que dejó al seleccionado con vida, pero la derrota ante Yugoslavia disipó sus esperanzas.

En 2010, 28 años más tarde, volvió al máximo certamen del fútbol en un grupo complicado. Tras las derrotas contra Chile y España, empató contra Suiza 0 a 0. Cuatro años después, tuvo su peor desempeño en una Copa del Mundo, con cero puntos tras las caídas ante Francia (3-0), Suiza (3-0) y Ecuador (2-1).

Ahora, el seleccionado podría clasificarse este jueves con el objetivo de buscar revancha y mejorar su rendimiento en la siguiente edición de la competición.

Nuevo formato del Mundial: cómo será el torneo al que podría clasificar Honduras en las próximas horas

El próximo torneo de selecciones organizado por FIFA será el primero en disputarse en tres países distintos. Contará con 48 equipos, según indicó la organización, y se desarrollará entre los meses de junio y julio. La fecha para el partido inaugural fue fijada para el jueves 11 de junio de 2026, mientras que la final tendrá lugar el domingo 19 de julio de ese año.

Hasta el momento, los seleccionados clasificados, además de los organizadores, son los siguientes:

AFC: Australia, Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí.

Australia, Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí. CAF: Argelia, Cabo Verde, Egipto, Ghana, Marruecos, Túnez, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal.

Argelia, Cabo Verde, Egipto, Ghana, Marruecos, Túnez, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal. CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. OFC: Nueva Zelanda.

Nueva Zelanda. UEFA: Inglaterra.

A su vez, Croacia, Dinamarca, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza tienen asegurados por lo menos los play-offs.

El viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo que determinará la fase de grupos para el Mundial al que podrían clasificar los hondureños en las próximas horas

El viernes 5 de diciembre de 2025 se realizará el sorteo que definirá los grupos para la primera fase. En esta edición serán 16, compuestos por tres países cada uno, en vez de los 12 de cuatro que existían hasta ahora.

Los dos primeros equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros clasificarán a octavos de final. Según detalló la FIFA, los aspirantes tendrán que jugar ahora ocho partidos desde la primera fase hasta la final, en lugar de siete.