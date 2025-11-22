Cuáles son los peores días y horas para viajar en carretera en Thanksgiving 2025 en EE.UU.

Millones de personas en Estados Unidos viajan cada año para reunirse con sus seres queridos en el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving, en inglés). Por eso, este feriado también es conocido por ser una fecha complicada para los automovilistas. A pesar de que el tránsito aumentará durante varios días, habrá momentos en los que bajará la cantidad de vehículos.

Los peores días y horarios para viajar en carretera en Thanksgiving

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) cada año publica un reporte sobre los traslados que se realizan en el Día de Acción de Gracias. En sus proyecciones para 2025, la AAA estimó que 81.8 millones de personas viajarán al menos 50 millas (80 kilómetros) entre el martes 25 de noviembre y el lunes 1° de diciembre.

La AAA reportó que el tránsito será peor los días 25 y 26 de noviembre por la tarde (Unsplash/Aleksandr Popov)

Esta cantidad romperá un récord en EE.UU., porque el año pasado se registraron 80.2 millones de individuos que se desplazaron por dicha festividad. Esto quiere decir que en 2025 habrá 1.6 millones de viajeros adicionales.

La AAA utilizó los datos obtenidos por INRIX (una plataforma de datos y análisis del tráfico) para calcular cuáles serán las mejores y las peores horas para conducir en la semana de Acción de Gracias.

Los peores horarios (locales) para viajar en carretera serán:

Martes 25 de noviembre : entre las 12.00 hs y las 21.00 hs .

: entre las y las . Miércoles 26 de noviembre : entre las 11.00 hs y las 20.00 hs .

: entre las y las . Viernes 28 de noviembre : entre las 13.00 hs y las 19.00 hs .

: entre las y las . Sábado 29 de noviembre : entre las 13.00 hs y las 20.00 hs .

: entre las y las . Domingo 30 de noviembre : entre las 11.00 hs y las 20.00 hs .

: entre las y las . Lunes 1° de diciembre: entre las 12.00 hs y las 20.00 hs.

El reporte de la AAA indicó que los días 25 y 26 serán los más congestionados, sobre todo durante la tarde. El domingo 30 también será complicado por las personas que regresarán a sus hogares después del Día de Acción de Gracias.

Los mejores días y horas para viajar en carretera en Thanksgiving

El jueves 27 no apareció en la lista de las peores horas para conducir porque se espera que el impacto en el tránsito será mínimo ese día, de acuerdo con la AAA.

Los mejores horarios para conducir durante la semana de Acción de Gracias serán en la mañana, antes de las 10.00 hs u 11.00 hs (Unsplash/why kei)

De acuerdo con la asociación, los mejores horarios para salir en auto durante esta temporada festiva serán los siguientes:

Martes 25 de noviembre : antes de las 12.00 hs .

: . Miércoles 26 de noviembre : antes de las 11.00 hs .

: . Viernes 28 de noviembre : antes de las 11.00 hs .

: . Sábado 29 de noviembre : antes de las 10.00 hs .

: . Domingo 30 de noviembre : antes de las 11.00 hs .

: . Lunes 1° de diciembre: después de las 20.00 hs.

La AAA aconsejó que, para evitar el tránsito pesado en estas fechas, lo mejor será conducir por las mañanas.

La asociación le recordó a los automovilistas que estos cálculos podrían variar si se presentan condiciones climáticas adversas, accidentes o construcciones, por lo que será importante mantenerse informado y tomar precauciones.

Cuáles son los destinos más populares en EE.UU. durante Thanksgiving

Entre los 82.8 millones de individuos que se trasladarán en este periodo vacacional, se estima que al menos 73 millones de ellos lo harán en automóvil. Seis millones de personas viajarán en avión y se espera que 2.5 millones recurrirán a otros medios de transporte, como autobús, tren o crucero.

Florida será el estado más visitado durante el Día de Acción de Gracias por sus atracciones turísticas (Unsplash/Younho Choo)

El informe de la AAA tomó en cuenta las reservaciones registradas para encontrar las ciudades que recibirán más visitantes en el Día de Acción de Gracias.

Florida fue el estado que más se repitió en el ranking gracias a la cantidad de parques temáticos y puertos para cruceros que tiene en su territorio: