Cuáles son todos los partidos del calendario de Puerto Rico y posibles cruces en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Puerto Rico es uno de los animadores del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC por sus siglas en inglés), que se disputa en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, según el sitio oficial del World Baseball Classic en MLB. De acuerdo con el calendario del torneo, la selección boricua tiene cuatro partidos en la fase de grupos y, si termina entre los dos primeros, se cruzará en cuartos de final con rivales del Grupo B, que juega sus encuentros en Houston.

Clásico Mundial de Béisbol 2026: todos los partidos de Puerto Rico

El Grupo A del World Baseball Classic 2026 está compuesto por Puerto Rico, Cuba, Canadá, Colombia y Panamá, con San Juan como sede, tal como se desprende del calendario oficial publicado por MLB.

Puerto Rico juega toda su fase de grupos como local en San Juan, con cruce directo en el World Baseball Classic, siempre en hora del Este de Estados Unidos (ET):

Viernes 6 de marzo: Puerto Rico 4-2 Colombia , en San Juan (Hiram Bithorn).

, en San Juan (Hiram Bithorn). Sábado 7 de marzo: Panamá 3-4 Puerto Rico .

. Lunes 9 de marzo: Cuba vs. Puerto Rico , 19:00 ET, en San Juan (Hiram Bithorn).

, 19:00 ET, en San Juan (Hiram Bithorn). Martes 10 de marzo: Puerto Rico vs. Canadá, 19:00 ET, en San Juan (Hiram Bithorn).

Cómo ver los partidos de Puerto Rico del World Baseball Classic 2026 en EE.UU.

MLB detalla que los partidos con sede en San Juan, incluidos los de Puerto Rico, se transmitirán en Estados Unidos a través de FOX Sports. El Grupo A del WBC se reparte principalmente entre FS1 y FS2, con algunos encuentros disponibles en FOX y todos accesibles en streaming mediante la FOX Sports App, FOX One y la plataforma Tubi.​

Posibles cruces de Puerto Rico en cuartos de final del WBC

Los dos mejores equipos del Grupo A avanzan a los cuartos de final y se cruzan con los clasificados del Grupo B , que disputa sus partidos en Daikin Park, Houston.

, que disputa sus partidos en Daikin Park, Houston. En el cuadro oficial del World Baseball Classic, MLB precisa que la llave se arma de este modo: 1.º del Grupo A vs. 2.º del Grupo B y 1.º del Grupo B vs. 2.º del Grupo A.

Puerto Rico's Eddie Rosario, right, slides safely into third base during the ninth inning of a World Baseball Classic game in San Juan, Puerto Rico, Saturday, March 7, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)� Fernando Llano� - AP�

Con esa estructura, los escenarios de Puerto Rico en cuartos de final del WBC son:

Si Puerto Rico termina 1.º del Grupo A : se enfrentará al 2.º del Grupo B , que saldrá de una zona liderada por Estados Unidos y México, más Italia, Brasil y Gran Bretaña, de acuerdo con el calendario oficial.

: se enfrentará al , que saldrá de una zona liderada por Estados Unidos y México, más Italia, Brasil y Gran Bretaña, de acuerdo con el calendario oficial. Si Puerto Rico termina 2.º del Grupo A: su rival será el 1.º del Grupo B, donde Estados Unidos aparece como gran candidato a quedarse con el primer lugar de la zona de Houston, según el repaso de grupos y sedes que hace MLB.

