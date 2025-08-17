Cuándo comienza La Liga de España y cómo ver en vivo la temporada completa desde Estados Unidos

Vista por millones de fanáticos del fútbol en todo el mundo, La Liga de España está a la vuelta de la esquina para arrancar una nueva temporada, que promete mucho con el resurgimiento del FC Barcelona al coronarse en el torneo recientemente, y con un Real Madrid que quiere quitarle el cetro.

Cuándo comienza la temporada de La Liga española

La Liga de España arrancó oficialmente el 15 de agosto de 2025 con dos partidos . Girona vs. Rayo Vallecano, y Villarreal vs. Real Oviedo.

. Girona vs. Rayo Vallecano, y Villarreal vs. Real Oviedo. La segunda ronda de la Jornada 1 se disputó el sábado 16 de agosto con tres duelos, entre los que destacó la victoria del Barcelona vs. Mallorca por tres goles a cero.

Partido entre Barcelona y Real Madrid (X @FCBarcelona_es)

La primera fecha concluirá con el partido del Real Madrid de Xabi Alonso en casa, donde enfrentará a Osasuna, el martes 19 de agosto. De acuerdo con el calendario oficial de la liga española, el certamen finaliza el 24 de mayo de 2026.

Dónde ver La Liga en Estados Unidos

Todos los partidos de la temporada 2025-2026 de La Liga española se podrán ver en Estados Unidos a través de ESPN+ y Fubo, de acuerdo con Sporting News.

Xabi Alonso y Mbappé (X @LaLiga)

ESPN Deportes es el canal oficial del certamen español, uno de los más populares del mundo, en donde el conjunto blaugrana buscará el bicampeonato después de frenar a los merengues que soñaban con alzar la copa por segunda ocasión consecutiva.

Horarios de la Jornada 1 de La Liga 2025-2026

Además de ver al campeón actual del fútbol español, hay otros partidos atractivos en el arranque de La Liga de España, donde se medirán los equipos que ascendieron a la Primera División: Levante que enfrenta a Alavés, mientras que Oviedo lo hará frente a Villarreal, por último, Elche jugará contra Real Betis.

Horarios de la Segunda Jornada de la Liga (X @LaLiga)

Lunes 18 de agosto

21.00 hs: Elche - Betis (15.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos).

Martes 19 de agosto