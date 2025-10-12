Cuándo es el Black Friday 2025, el día clave para las compras con descuentos en Estados Unidos
La temporada de ofertas en la nación americana inicia el cuarto viernes de noviembre y se espera que las tiendas anuncien sus descuentos en las próximas semanas
- 4 minutos de lectura'
El Black Friday se ha convertido en una tradición en los Estados Unidos que se realiza año con año. En esta fecha en especial, las personas cuentan con la oportunidad de comprar distintos productos con un precio especial, por lo tanto, muchos de los ciudadanos ya esperan con ansias una nueva edición de este fenómeno.
Qué día se realiza el Black Friday 2025
El Black Friday es un evento de grandes ofertas y descuentos, que tiene lugar el día después de Acción de Gracias, es decir, el cuarto viernes del mes de noviembre. Es decir, que en este 2025 cae el viernes 28 de noviembre, de acuerdo con El Mundo.
Por el momento, las tiendas minoristas no han lanzado las promociones para esa fecha, pero se espera que en las próximas semanas den a conocer las ofertas en todos sus productos.
Cuál es el origen del Black Friday en Estados Unidos
El término Black Friday (Viernes Negro) tiene su origen en 1869. Jay Gould y Jim Fisk, agentes de bolsa de Wall Street, provocaron una de las mayores crisis financieras de Estados Unidos, luego de que buscaron acaparar el mercado del oro, recuerda National Geographic.
Al fracasar en su intento, los precios del oro se desplomaron en poco tiempo, lo que ocasionó una crisis financiera, que después sería conocida como el Viernes Negro en el país.
A medidos del siglo XX se empezó a usar el término Black Friday, para referirse al ausentismo laboral en la nación americana tras la festividad de Thanksgiving o Día de Acción de Gracias, de acuerdo con BBC.
El Viernes Negro adquirió su significado actual cuando policías de Filadelfia usaron el término para describir el caos causado por las personas que abarrotaban las tiendas con compras de última hora, posteriores al Día de Acción de Gracias, según Bonnie Taylor-Blake, investigadora de neurociencias de la Universidad de Carolina del Norte, señaló CNN.
Para la década de los 80, los comercios minoristas adaptaron el término para hacer referencia a su temporada más alta de descuentos. Fue hasta 2003 que grandes empresas extendieron los horarios de cierre de sus tiendas.
Este fenómeno comercial comenzó a expandirse, en la actualidad, diversos países del mundo han replicado este modelo al colocar importantes ofertas en cadenas de productos y servicios para todos sus clientes.
Cómo la IA cambia las compras del Black Friday este 2025
Un estudio realizado por Talker Research en conjunto con UserTesting, reveló que la Inteligencia Artificial (IA, por sus siglas en español) cambiará la manera en que se preparan los consumidores para los días de compras más importantes de este 2025, es decir, Black Friday, Cyber Monday y Navidad, de acuerdo con Univision.
La encuesta realizada a 2000 adultos estadounidenses, reveló que una de cada tres personas indicó que la IA ya es una especie de asistente personal al momento de comprar. Más de la mitad aseguró que usa este tipo de herramientas para resolver necesidades de compras a nivel general.
Destacaron que con ayuda de la IA encontraron el mejor precio, links directos a productos, así como ideas creativas para regalos. Los encuestados aseguraron que el uso de esta herramienta les posibilita ahorrar tiempo y evitar las aglomeraciones en tiendas físicas para encontrar las ofertas ideales.
Plataformas como ChatGPT, Claude, Perplexity y otras herramientas basadas en IA, son utilizadas para investigar productos, descubrir las últimas tendencias, encontrar descuentos e ideas de regalos.
Durante la temporada navideña, 34% de las personas que formaron parte del estudio, confirmaron que recurrirá a la IA para elegir regalos, y de estos, casi tres cuartas partes creen que gracias a esto serán mejores obsequios.
Otras noticias de Compraventa
Invertir desde US$100. Por qué la tokenización podría revolucionar al mercado inmobiliario como el home banking lo hizo con los bancos
Dato clave. A quién le corresponde pagar la comisión inmobiliaria en la compraventa de una propiedad
"Es mucho más que una inversión". El autor del best seller “La psicología del dinero” revela qué significa la compra de una casa
- 1
La guerra comercial vuelve a escalar: Trump anunció un arancel adicional de 100% a productos chinos
- 2
El grave error que se comete a los 20 y que multiplica por 10 el riesgo de infarto, según un estudio de EE.UU.
- 3
Ocurrió en Nueva York: una mariposa monarca volvió a volar gracias a un trasplante de alas
- 4
Seguro Social: quiénes reciben el pago máximo de US$5.108 y cuándo se cobra en octubre