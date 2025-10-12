Cuándo es el Black Friday 2025, el día clave para las compras con descuentos en Estados Unidos

El Black Friday se ha convertido en una tradición en los Estados Unidos que se realiza año con año. En esta fecha en especial, las personas cuentan con la oportunidad de comprar distintos productos con un precio especial, por lo tanto, muchos de los ciudadanos ya esperan con ansias una nueva edición de este fenómeno.

Qué día se realiza el Black Friday 2025

El Black Friday es un evento de grandes ofertas y descuentos, que tiene lugar el día después de Acción de Gracias, es decir, el cuarto viernes del mes de noviembre. Es decir, que en este 2025 cae el viernes 28 de noviembre, de acuerdo con El Mundo.

El Black Friday inició en Estados Unidos y se extendió a otros países (Pixabay/@perfekt) (Pixabay/@perfekt)

Por el momento, las tiendas minoristas no han lanzado las promociones para esa fecha, pero se espera que en las próximas semanas den a conocer las ofertas en todos sus productos.

Cuál es el origen del Black Friday en Estados Unidos

El término Black Friday (Viernes Negro) tiene su origen en 1869. Jay Gould y Jim Fisk, agentes de bolsa de Wall Street, provocaron una de las mayores crisis financieras de Estados Unidos, luego de que buscaron acaparar el mercado del oro, recuerda National Geographic.

Al fracasar en su intento, los precios del oro se desplomaron en poco tiempo, lo que ocasionó una crisis financiera, que después sería conocida como el Viernes Negro en el país.

Durante el Black Friday las tiendas modifican sus horarios para atender a los clientes (Unsplash/@Artem Beliaikin) (Unsplash/@Artem Beliaikin)

A medidos del siglo XX se empezó a usar el término Black Friday, para referirse al ausentismo laboral en la nación americana tras la festividad de Thanksgiving o Día de Acción de Gracias, de acuerdo con BBC.

El Viernes Negro adquirió su significado actual cuando policías de Filadelfia usaron el término para describir el caos causado por las personas que abarrotaban las tiendas con compras de última hora, posteriores al Día de Acción de Gracias, según Bonnie Taylor-Blake, investigadora de neurociencias de la Universidad de Carolina del Norte, señaló CNN.

Para la década de los 80, los comercios minoristas adaptaron el término para hacer referencia a su temporada más alta de descuentos. Fue hasta 2003 que grandes empresas extendieron los horarios de cierre de sus tiendas.

Este fenómeno comercial comenzó a expandirse, en la actualidad, diversos países del mundo han replicado este modelo al colocar importantes ofertas en cadenas de productos y servicios para todos sus clientes.

Cómo la IA cambia las compras del Black Friday este 2025

Un estudio realizado por Talker Research en conjunto con UserTesting, reveló que la Inteligencia Artificial (IA, por sus siglas en español) cambiará la manera en que se preparan los consumidores para los días de compras más importantes de este 2025, es decir, Black Friday, Cyber Monday y Navidad, de acuerdo con Univision.

La encuesta realizada a 2000 adultos estadounidenses, reveló que una de cada tres personas indicó que la IA ya es una especie de asistente personal al momento de comprar. Más de la mitad aseguró que usa este tipo de herramientas para resolver necesidades de compras a nivel general.

La IA se ha convertido en un asistente para los consumidores de productos (Pixabay/@VinzentWeinbeer) (Pixabay/@VinzentWeinbeer)

Destacaron que con ayuda de la IA encontraron el mejor precio, links directos a productos, así como ideas creativas para regalos. Los encuestados aseguraron que el uso de esta herramienta les posibilita ahorrar tiempo y evitar las aglomeraciones en tiendas físicas para encontrar las ofertas ideales.

Plataformas como ChatGPT, Claude, Perplexity y otras herramientas basadas en IA, son utilizadas para investigar productos, descubrir las últimas tendencias, encontrar descuentos e ideas de regalos.

Durante la temporada navideña, 34% de las personas que formaron parte del estudio, confirmaron que recurrirá a la IA para elegir regalos, y de estos, casi tres cuartas partes creen que gracias a esto serán mejores obsequios.