Atrapados en Alaska: son argentinos, tuvieron un accidente en EE.UU. con su casa móvil y su visa está a punto de vencer

“Escuché un ‘no’ y cuando miré, la camioneta se estaba volcando”. Juan Ignacio Uremovich recuerda el momento en el que su van volcó en un sector de la autopista Denali, en Alaska, EE.UU., mientras viajaba junto a su novia, Romi. La pareja estaba a solo días de emprender el regreso a su país, Argentina, tras concluir su viaje en carretera por todo el continente americano, de sur a norte. Sin embargo, con el vehículo dañado, sus planes cambiaron de manera abrupta. De alguna manera, ahora están atrapados y con una de sus visas (la de ella) a un mes de vencer.

El inicio de una aventura que terminó con un accidente en EE.UU.

Al hablar sobre viajes en carretera o de experiencias mochileras en diferentes lugares del mundo, las motivaciones suelen estar ligadas tanto a la búsqueda de nuevas culturas como a la necesidad de escapar de ciertas situaciones. En el caso de Romi y Juan, su proyecto nació de la combinación entre descubrir nuevos destinos e identificarse con una versión diferente de sí mismos en cada lugar.

La pareja inició su travesía en octubre de 2021 desde el Chaltén Instagram/@van_de_a_4

“Surgió con el sueño nuestro de salir a conocer lugares nuevos, gente nueva, culturas nuevas, pero también como una forma de conocernos nosotros en otro escenario, ¿no?, dado que uno siempre está metido en la rutina del día a día", detalla el influencer en diálogo con LA NACION.

Bajo esta premisa, la pareja de Comodoro Rivadavia emprendió un viaje de cuatro años por todo el continente americano, partiendo desde El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz. Como viajaban con sus dos perros, optaron por hacer el recorrido por tierra, la alternativa más segura para ellos. Así fue como adquirieron una van que transformaron en su hogar a lo largo de su travesía.

Atrapados en Alaska: son argentinos, tuvieron un accidente con su casa móvil en EE.UU. y piden ayuda

“Al viajar con nuestros dos perritos, pensamos en la opción de salir por tierra. Y como yo ya tenía una van que me había comprado para trabajar como transporte de carga, un día Romi me dijo: ‘Bueno, ya está, transformemos ese vehículo y nos vamos con esa casita’”, dice desde un pueblo remoto de Alaska, donde la comunicación empieza a entrecortarse.

Durante su trayecto en carretera, tuvieron la oportunidad de conocer múltiples países como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, México. Sin embargo, cuando llegaron a Alaska, en EE.UU., su destino final, se enamoraron de sus paisajes y glaciares de ensueño.

El estilo de viaje de Romi y Juan se caracteriza en visitar lugares cubiertos de naturaleza Instagram/@van_de_a_4

“Nosotros somos un poco más del team naturaleza y la vida al aire libre, así que los lugares de inmensidad, ya sean montañas, playas o lagos, nos encantan. Esos son los paisajes que a nosotros nos gustan y disfrutamos mucho recorrer, y hasta nos emocionan. Y bueno, acá en Alaska la cantidad de glaciares, las vistas a glaciares que hemos tenido, es increíble”, revela Juan sobre su conexión con Alaska.

El final abrupto de un viaje de ensueño por todo el continente

Tras más de 1347 días en carretera, Juan y Romi llegaron a Alaska, su último destino. Con sus glaciares y trekkings naturales, la pareja recorrió durante dos meses diferentes lugares de la Última Frontera como Palmer, Valdez y el Watson Lake, un bosque donde los visitantes dejan su marca en un cartel.

Romi y Juan iniciaron su viaje hace cuatro años con la idea de recorrer todo el continente americano Instagram/@van_de_a_4

Al cumplir su segundo mes en el estado, decidieron que era momento de regresar a la Argentina por el estatus de sus visados de turista. Sin embargo, dos días antes de volver, su van cayó en un barranco.

El hecho ocurrió en septiembre, a las 16.30, en la Autopista Denali, mientras Romi conducía y Juan estaba con su perrito Tony en la parte trasera del vehículo. En un instante, uno de los neumáticos pisó la banquina que era de tierra blanda, lo que hizo que el motorhome quedara atrapado y se volcara.

La van volcó y se deslizó en un acantilado a más de 20 metros Instagram/@van_de_a_4

“Antes de que cayera, me di cuenta de que había pisado banquina, que estaba suelta. Aunque doblara, frenara o hiciera lo que fuese, sabía que se iba a tumbar“, cuenta Romi, quien manejaba el motorhome al momento del accidente.

El vuelo y deslizamiento de la van ocurrió en “cámara lenta”, lo que evitó que el golpe fuera muy duro. Al caer por completo, tuvieron que trepar hacia el asiento del copiloto para sacar a su perrito. “Nos lo íbamos pasando para que no sufriera ni se cayera: uno lo subía un poco, lo alzaba y el otro lo sacaba“, explica la joven que trabaja como contadora.

Al salir desde el asiento del acompañante, tomaron sus pasaportes, dinero y una antena portátil, y treparon por el barranco hasta llegar a la autopista principal para contactar a sus amigos o cualquier tipo de ayuda. “Sabíamos que no nos podíamos quedar porque en cualquier momento iba a oscurecer. La van no se veía porque estaba muy por debajo de la autopista”, dice Juan sobre su primer plan de escape.

La búsqueda de refugio y el estado de su van-hogar

Tras escalar el acantilado, la pareja aguardó en la calle en busca de ayuda, ya que se encontraba en una zona sin cobertura telefónica y con un tránsito muy escaso. La espera se prolongó por más de tres horas, hasta que finalmente apareció un vehículo que los llevó a una gasolinera cerca de allí. Durante el trayecto, les advirtieron que no debían permanecer demasiado tiempo en el lugar del incidente, pues era temporada de caza y los osos estaban próximos a hibernar.

La grúa tardó cerca de 6 hs para subir la van del acantilado a la autopista Instagram/@van_de_a_4

Al llegar al lugar, se enfrentaron a la lluvia y el frío. Debido a su estado, un empleado de la estación les consiguió un cuarto para que esperaran allí. Cerca de la madrugada, sus amigos llegaron al rescate y a los dos días, contrataron a un servicio de grúa para sacar la van del acantilado. El proceso duró más de cinco horas y en ese momento, recibieron una de las peores noticias: la van no tenía reparación.

“Tres grúas fueron en total las que la sacaron porque estaba muy abajo, estaba muy complicado. Fueron más de cinco o seis horas de trabajo para poder subir la van”, recuerda Juan. “Luego de sacarla, nos dijeron: ‘Chicos, esto es destrucción total, olvídense, esto no tiene reparo’. Y es lo que generalmente se hace acá, en estos países como Estados Unidos y Canadá, que no se toman el tiempo de hacer reparaciones porque es más caro que comprar otro vehículo".

Tras esta noticia, la pareja -que se encontraba en estado de shock por lo sucedido- no sabía qué iba a ocurrir con la que había sido su casa por cuatro años. La van fue trasladada primero a Tok, la localidad donde provenían las grúas, y permaneció allí durante dos semanas. Posteriormente, decidieron llevarla a Anchorage, ciudad donde la pareja se encuentra actualmente.

El nuevo panorama y el pedido de ayuda de la pareja argentina

Días después del accidente, la pareja vive en un cuarto prestado por uno de sus amigos a la espera de conocer los valores de la reparación. Debido a que los repuestos de la van no se consiguen en EE.UU., deben importarlos de Europa y la Argentina, lo que conlleva un gasto extra no planeado.

Para afrontar el costo de la reparación y los repuestos, la pareja lanzó una campaña de difusión en redes sociales con el fin de dar a conocer su situación. Pusieron a la venta alfajores y empanadas y Romi comenzó a ofrecer sus servicios freelance como contadora.

A Romi solo le queda un mes para estar en EE.UU. con su visado de turista Instagram/@van_de_a_cuatro

“Estamos trabajando fuerte con las redes sociales. Por suerte, la difusión y el alcance que ha tenido la noticia ha sido muy alto, muchísimo más de lo que esperábamos y nos está yendo muy bien de esa manera”, dijo la joven. “Yo soy contadora, así que nada, estoy agarrando todos los trabajos que me lleguen para poder reunir el dinero”.

El tópico que más genera preocupación en la pareja es su tiempo en EE.UU. Pese a que Juan tuvo la posibilidad de extender su visado turístico por otros seis meses, a Romi solo le queda un mes, por lo que su partida a la Argentina debe iniciar lo más pronto posible.

“Lo que nos corre acá es el tiempo. Obviamente, como turistas podemos estar cierto tiempo. Las reglamentaciones y leyes están para cumplirlas”, expresa Juan, a lo que Romi agrega: “A mí solo me queda un mes”.

El siguiente paso de Romi y Juan en Alaska

Previo al accidente, los argentinos tenían planeado recorrer todo el país norteamericano con punto final en Miami. Sin embargo, con este nuevo panorama, el objetivo principal es reparar la van y conseguir el transporte para el envío de los repuestos. “Lo que más estamos necesitando en este momento es algún contacto que nos pueda ayudar con el tema del transporte de los repuestos. Eso es lo esencial", asegura Romi.

Aunque la incertidumbre está presente con el pasar de los días, la pareja se encuentra más fuerte que nunca. El apoyo de sus amigos y comunidad los hicieron sentirse en casa.

La pareja espera arreglar la van e irse de Estados Unidos previo a que se le venza el visado de turista a Romi Instagram/@van_de_a_4

“Dentro de todo lo malo que pasó, ocurrió en el mejor escenario posible. Tenemos amigos que nosotros ya consideramos familia, que nos ayudan al día a día, que nos preguntan todo el tiempo cómo estamos. Nos están llegando mensajes de todos lados y bueno, la verdad que estamos impresionados. Estamos muy bien y fortalecidos para poder afrontar todo esto“, cierra Juan, emocionado.