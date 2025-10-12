Cuándo es el Black Friday 2025 en Estados Unidos

El Black Friday es una fecha especial que se celebra anualmente en Estados Unidos, en el marco del Día de Acción de Gracias y previo a los festejos de Navidad y Año Nuevo. Este 2025, diferentes empresas se unirán al inicio de las compras navideñas en una fecha especial.

Cuándo será el Black Friday 2025 en EE.UU.

El Black Friday se celebra el día posterior a la celebraciones del Día de Acción de Gracias, conocido por los norteamericanos como Thanksgiving, que tiene lugar el cuarto jueves de noviembre de cada año.

El Black Friday 2025 se celebrará el próximo viernes 28 de noviembre (Archivo) Imagen de Freepik

Por lo que las ofertas y descuentos en diferentes marcas y productos estarán disponibles en diferentes estados del país el próximo viernes 28 de noviembre de 2025, según Time and Date.

Más de 20 estados de EE.UU. reconocen al Viernes Negro como un día festivo que marca el inicio de las compras de los regalos de Navidad, debido a que los precios de juguetes y otros productos suelen bajar considerablemente.

Aunque no es un día festivo reconocido a nivel federal, sí ocurre en el marco del Día de Acción de Gracias, por lo que algunos negocios puede permanecer cerrados, así como las escuelas y universidades de todo el país norteamericano.

Por otro lado, existen tiendas que extienden su horario durante el Black Friday, y los destinos comerciales más populares de Estados Unidos sufren de congestiones viales en sus carreteras principales.

El Black Friday marca el inicio de la temporada de las compras navideñas (Archivo)

Cuál es el origen del Black Friday en EE.UU.

La ideal del Viernes Negro nace en EE.UU. desde hace más de cinco décadas, el día después de Thanksgiving es una fecha especial al marcar el inicio de las compras navideñas, aunque se institucionalizó a través del tiempo por motivos históricos y comerciales.

El origen de esta festividad se remonta a la década de 1930, cuando los minoristas presionaron para que el Día de Acción de Gracias se festejara un jueves antes de lo estipulado, ya que en ese año la festividad tenía lugar el 30 de noviembre, lo que restaba tiempo para las ventas navideñas.

Y es que las grandes cadenas y los pequeños comerciantes tenían el acuerdo tácito de no iniciar las ventas de mercancía de Navidad y fin de año hasta un día después de Acción de Gracias.

Tras un par de años de la presión minorista, el Congreso de EE.UU. hizo oficial el adelanto del Thanksgiving al cuarto jueves de noviembre, lo que lleva a que la tradición norteamericana de iniciar las compras de Navidad y Año Nuevo un día después se mantuviera.

El Black Friday surgió con la influencia de los vendedores minoristas de Estados Unidos (Archivo) Archivo

Los medios de comunicación habrían sido los encargados de popularizar el término Black Friday y con el tiempo, tanto la fecha como el concepto se consolidaron y permanecen no solo en Estados Unidos, sino también en otros países del mundo.

Qué es el Cyber Monday y cuándo se festeja en EE.UU.

El lunes siguiente al fin de semana del Black Friday, se celebra el Cyber Monday, una fecha de compras en línea con ofertas y descuentos importantes, de acuerdo con Time and Date.

Esta celebración no es considerada un día festivo en el país norteamericano, por lo que los negocios operan habitualmente, al igual que otras instituciones, esto debido a que la iniciativa surge más como una propuesta de marketing establecida hace un par de décadas.

El Cyber Monday es un día de ofertas especiales para las compras en línea (Archivo) Jirapong Manustrong - Shutterstock

En 2025, el Cyber Monday tendrá lugar el lunes 1 de diciembre, las rebajas y promociones de los minoristas se publican a través de diferentes plataformas digitales, como foros, sitios web y plataformas de comercio electrónico.

Algunas tiendas y marcas suelen extender sus precios especiales y ofertas durante toda la semana, para incentivar sus clientes a hacer sus compras navideñas en la denominada Cyber Week, aunque no todas las cadenas participan.