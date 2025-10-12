Cuándo es el desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX: ¿se podrá ver en vivo desde EE.UU.?

Cada año, la Ciudad de México (también conocida por sus siglas CDMX) organiza el desfile de Día de Muertos con miles de participantes para celebrar las tradiciones y expresiones artísticas del país. Los mexicanos y residentes en general que se encuentran en Estados Unidos también podrán apreciar este festejo desde sus hogares y de forma gratuita.

Cuándo será el desfile de Día de Muertos 2025 y cómo verlo desde EE.UU.

El sitio oficial de turismo Visit Mexico anunció que el desfile de Día de Muertos se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre de 2025. El evento tendrá una duración de cuatro horas y contará con carros alegóricos, catrinas monumentales, danza y música en vivo.

De acuerdo con el medio especializado en entretenimiento Time Out, el desfile iniciará a las 14.00 hs, tiempo de la Ciudad de México. Es decir, a las 15.00 hs tiempo del Este (ET).

Visit Mexico explicó que el recorrido seguirá la misma ruta que el año pasado: iniciará en la Puerta de los Leones en el Bosque de Chapultepec y avanzará por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de Mayo hasta llegar a la explanada del Zócalo.

Aunque todavía no se confirmó qué canal transmitirá el desfile en vivo, en 2024 hubo varias opciones para disfrutar del evento en internet. La estación de televisión pública Capital 21 compartió dos horas del desfile en su canal de YouTube.

Otros medios de comunicación que realizaron transmisiones en vivo fueron NMás, adn Noticias y Milenio, por mencionar algunos ejemplos y sin contar a los sitios independientes, que también tuvieron sus respectivas coberturas.

Por ello, lo más probable es que múltiples cuentas emitirán el evento de forma gratuita en YouTube.

Qué esperar del desfile de Día de Muertos en CDMX

Lo que se vivió en la celebración de 2024 podría ser un vistazo a lo que sucederá el próximo mes.

Por la gran cantidad de asistentes, las personas suelen llegar horas antes al evento para ver el desfile lo más cerca posible (Wikimedia Commons/Gobierno CDMX)

De acuerdo con el gobierno de la CDMX, el año pasado un millón 300 mil asistentes acudieron al desfile del 2 de noviembre. Clara Brugada Molina, la jefa de Gobierno de la ciudad, detalló que el festejo contó con la participación de más de seis mil artistas, trabajadores y ciudadanos.

El desfile fue inaugurado por Brugada Molina e inició con el paso de Iztapaxolotl, una marioneta de ajolote de siete metros (23 pies) de largo.

El trayecto de cinco millas (ocho kilómetros) fue recorrido por miles de personas que lucieron trajes típicos de México y otros que se caracterizaron como dioses prehispánicos.

Los participantes también se disfrazaron de personajes representativos de la cultura mexicana, centre los que se encontraron catrinas, catrines, mariachis, ajolotes y diablitos.

El evento contó con integrantes que desfilaron a pie, en bicicletas, sobre carros alegóricos e incluso en mojigangas (obras de teatro breves) y comparsas musicales (grupos de personas que participan en fiestas con música y baile).

Una tradición inspirada por Hollywood

Las celebraciones de Día de Muertos en México se originaron desde tiempos prehispánicos y son parte fundamental de las tradiciones mexicanas. Sin embargo, la historia del desfile que se realiza sobre Paseo de la Reforma en la CDMX es más reciente.

En la película de James Bond, el espía estuvo en México durante una celebración de Día de Muertos (IMDb/Sony Pictures Releasing)

La primera edición de este recorrido sucedió en 2016. El periódico El Universal explicó que esta iniciativa surgió después del estreno de la película Spectre (007: Spectre, en Hispanoamérica).

En la secuencia inicial de este filme de 2015, James Bond debe cumplir una misión en la CDMX, mientras se desarrolla un desfile de Día de Muertos.

De acuerdo con El Universal, el gobierno de la ciudad decidió organizar un evento como el que se vio en el largometraje para incentivar el turismo y que los extranjeros se familiarizaran con esta festividad.