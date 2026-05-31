Pritzker destina US$2 millones para promover el turismo en la histórica Ruta 66: quiénes pueden acceder

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el Departamento de Comercio y Oportunidad Económica del estado (DCEO, por sus siglas en inglés) anunciaron un paquete de 5 millones de dólares destinado a impulsar el turismo en la región. De ese total, US$2 millones se destinarán al programa de subvenciones de la histórica Ruta 66.

Ruta 66 en Illinois: cómo será el programa de US$2 millones anunciado por Pritzker

La inversión se produce por el centenario de la Ruta 66, que fue incorporada oficialmente a la red de carreteras de Estados Unidos en 1926. Según la oficina del gobernador de Illinois, el programa permitirá otorgar alrededor de ocho subvenciones.

Las organizaciones seleccionadas podrán recibir entre US$20.000 y US$500.000 para desarrollar proyectos de promoción, preservación, educación y mejora de atractivos vinculados con esta vía.

En el comunicado, Pritzker destacó la importancia de estas inversiones para la economía local. “A medida que nuestro dinámico sector turístico impulsa la creación de empleo y dinamiza las economías locales, estas subvenciones ayudarán a las comunidades a atraer a Illinois a más visitantes”, indicó.

El gobernador también explicó que parte de los fondos servirá para impulsar iniciativas vinculadas con el centenario de la Ruta 66 en Illinois.

JB Pritzker anunció obras en la Ruta 66 de Illinois Instagram @govpritzker

Turismo en Illinois: los datos de visitantes e ingresos que impulsan las nuevas subvenciones

La decisión de invertir en turismo se debe al momento positivo que atraviesa el sector en Illinois. Durante el año fiscal 2025, el estado recaudó US$367 millones en ingresos por hoteles, un 14% más que en el año anterior. Además, en 2024, Illinois recibió la visita de 113 millones de personas, que gastaron alrededor de US$48.500 millones.

La vicegobernadora Juliana Stratton destacó la importancia cultural y turística de la Ruta 66. En esa línea, expresó: “Este corredor conecta a numerosas comunidades dinámicas de todo nuestro estado”.

Por su parte, Kimberly du Buclet, miembro de la Cámara de Representantes de Illinois, afirmó que esto permitirá que más comunidades promocionen sus atractivos turísticos.

En los últimos años, Illinois tuvo un importante crecimiento turístico

Plan turístico de Illinois: fondos para visitantes internacionales y marketing de destinos

Además de la inversión para el centenario de la Ruta 66, el paquete de US$5 millones también incluye otros dos programas de financiamiento.

Uno de ellos es el programa de subvenciones para el turismo internacional, que contará con US$1 millón para fomentar la llegada de visitantes desde países como México, Canadá, India, Japón, Alemania, Reino Unido, Irlanda y regiones germanoparlantes de Austria y Suiza. En este caso, las organizaciones interesadas podrán solicitar entre US$10.000 y US$200 mil.

El otro componente es el programa de asociación de mercadotecnia turística, que tendrá US$2 millones destinados a promocionar destinos y atracciones dentro del estado. Las ayudas económicas de este programa irán desde los US$10.000 hasta los US$100 mil.

El objetivo general es aumentar la cantidad de turistas y las estadías en hoteles de Illinois. Las autoridades también destacaron el impacto de la campaña turística “Middle of Everything”, lanzada en 2022. Según los datos oficiales, por cada dólar invertido en esa iniciativa se generaron US$74 en gastos turísticos dentro del estado.

En total, el gobernador Pritzker destinará US$5 millones a potenciar el turismo local Gov JB Pritzker

Subvenciones de Illinois para la Ruta 66: requisitos, plazo y proceso de solicitud

Las ayudas económicas serán entregadas mediante un proceso competitivo llamado Notificación de Oportunidad de Financiamiento (NOFO, por sus siglas en inglés). Las organizaciones que pueden acceder son oficinas de turismo y convenciones certificadas por el DCEO.

Todas las organizaciones interesadas deberán cumplir primero con un proceso de precalificación antes de presentar la solicitud formal. Entre los documentos requeridos se encuentran:

El formulario del programa.

Un presupuesto detallado.

Declaraciones sobre posibles conflictos de interés.

Información adicional exigida por el estado.

Cabe destacar que, a diferencia de otros programas, el proyecto de la Ruta 66 no exige un requisito de cost sharing o matching (fondos de contrapartida).

El plazo para enviar las solicitudes vence el jueves 11 de junio a las 5 hs (hora Central de EE.UU.). Además, el DCEO organizó una capacitación virtual el pasado 27 de mayo para orientar a quienes quieran participar del programa.