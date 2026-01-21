Por qué el Super Bowl no le pagará a Bad Bunny por cantar en el show de medio tiempo

El 8 de febrero, Bad Bunny protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl LX. De cara al evento en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el artista latino ya tiene preparado su espectáculo. En ese contexto, una curiosidad es que la National Football League (NFL) no le pagará al cantante por la presentación. Esto es una tradición que tiene la liga con los artistas.

Por qué la NFL no le paga a los artistas por el show de medio tiempo del Super Bowl

Al igual que ocurre todos los años, Bad Bunny no recibirá un pago por llevar a cabo el show. Más allá de la exposición y del prestigio que significa para un artista participar del evento, se hace casi de manera gratuita.

Bad Bunny se presentará en el show del medio tiempo del Super Bowl 2026 en California Evan Agostini - Invision

Según consignó People, la NFL se encarga de cubrir ciertos costos operativos y paga a los artistas de acuerdo a la escala salarial del sindicato, la cual obliga a abonar un monto de poco más de 1000 dólares al día. Esto representa solo una fracción de las sumas que suelen obtener los artistas más reconocidos a nivel mundial por sus shows.

Además de esto, la liga de fútbol americano se encarga de toda la logística que implica el armado del espectáculo y de los viáticos a los artistas, en este caso a Bad Bunny.

En el pasado, la polémica con respecto a los pagos también alcanzó a los bailarines, a partir de un caso que dio lugar a nuevas normas. Durante la presentación de The Weeknd en el Super Bowl 2021, la mitad de ellos no recibió ninguna compensación, según informó Los Angeles Times.

Esos bailarines compartieron el escenario con la otra mitad de los contratados con este fin, que recibieron un cobro de US$712 por el show en sí y US$45 por cada hora de ensayo.

La polémica con los bailarines de The Weeknd en el Super Bowl 2021 generó una negociación entre la NFL y el sindicato Ashley Landis - AP

A partir del escándalo, se generó una negociación entre el sindicato y los organizadores, quienes acordaron en el futuro no buscar voluntarios para el Super Bowl y pagar la compensación económica correspondiente a cada bailarín.

La NFL consideró pedirles a los artistas que paguen para presentarse en el Super Bowl

Además de no abonar por el show a los músicos que encabezan las ediciones del Super Bowl, antes de la edición 2015 la organización quiso impulsar una decisión que generó el rechazo de los artistas.

Mientras negociaba quién encabezaría el evento, la NFL le planteó a varias figuras la posibilidad de pagar para presentarse. En estas charlas, la organización le deslizó esa idea a Rihanna, Coldplay y Katy Perry, quien finalmente encabezó el Super Bowl.

Sin embargo, de acuerdo con lo que contó a Forbes, actuó de forma gratuita, pero no aceptó hacer una contribución económica.

Katy Perry se presentó en el Super Bowl 2015, pero no aceptó la idea de la NFL de pagar para hacerlo

Green Day también participará en el Super Bowl 2026

Más allá de que Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo y será la cara del Super Bowl LX, la organización también confirmó la presencia de Green Day.

El grupo se presentará en la ceremonia de apertura y será parte de la música que podrán disfrutar los fanáticos en el Levi’s Stadium antes del comienzo del partido, según CNN.