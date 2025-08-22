Cuándo juega El Salvador por las Eliminatorias de Concacaf y qué necesita para clasificar directo al Mundial 2026

La fase final de las Eliminatorias de la Concacaf está por comenzar, luego de que se definieran los grupos y las fechas tentativas para que las selecciones de la región busquen su clasificación directa al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Cuándo juega El Salvador las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026

Después del sorteo oficial de la ronda final de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, El Salvador quedó ubicado en el Grupo A, junto a Panamá, Guatemala y Surinam. Con esta definición, la selección salvadoreña será una de las primeras en jugar esta fase rumbo a la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con la Confederación, los partidos de esta ronda comenzarán en septiembre con los cuatro equipos del Grupo A, entre los que se encuentra “La Selecta”.

La selección de El Salvador sueña con llegar al Mundial 2026 La Selecta

Según el calendario oficial, los primeros duelos se celebrarán el 4 de septiembre de 2025, de la siguiente manera:

20.30 hs (hora del Este de EE.UU.) — Surinam vs. Panamá, en el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR

El resto de la primera jornada programada para septiembre, queda de la siguiente forma:

Viernes 5 de septiembre de 2025

19.00 hs (hora del Este de EE.UU.) — Bermuda vs. Jamaica, en el Bermuda National Sports Centre, Devonshire, BER

Lunes 8 de septiembre de 2025

18.30 hs (hora del Este de EE.UU.) — El Salvador vs. Surinam, en el Estadio Cuscatlán, San Salvador, SLV

Martes 9 de septiembre de 2025

19.00 hs (hora del Este de EE.UU.) — Jamaica vs. Trinidad y Tobago, en el National Stadium, Kingston, JAM

Qué necesita El Salvador para clasificar al Mundial 2026

Para poder clasificar de manera directa al Mundial 2026, la selección de El Salvador debe quedar en el primer lugar de su respectivo grupo en las Eliminatorias de la Concacaf, al igual que el resto de las demás selecciones de la región.

Calendario de la ronda final de clasificatorias de Concacaf (Concacaf)

Las reglas de la Confederación indican que tres combinados se clasifican de manera directa para el Mundial 2026, sin contar a Estados Unidos, México y Canadá, que tienen un lugar asegurado como organizadores. En tanto, los dos mejores segundos lugares (según sus puntos, sin importar el grupo) avanzarán al Play-Off continental de la FIFA, donde competirán por dos plazas adicionales para el torneo.

Resto de los partidos de El Salvador en las Eliminatorias de Concacaf

Aunque los horarios aún no están definidos, la selección de El Salvador ya tiene fechas preliminares en el calendario para el resto de sus partidos de eliminatorias. A continuación, las fechas clave para los encuentros del Grupo A:

Viernes 10 de octubre de 2025

El Salvador vs. Panamá

Surinam vs. Guatemala

Martes 14 de octubre de 2025

Panamá vs. Surinam

El Salvador vs. Guatemala

Jueves 13 de noviembre de 2025

Guatemala vs. Panamá

Surinam vs. El Salvador

Martes 18 de noviembre de 2025