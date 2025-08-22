Cuándo juega El Salvador por las Eliminatorias de Concacaf y qué necesita para clasificar directo al Mundial 2026
La fase final de las Eliminatorias de la Concacaf está por comenzar, luego de que se definieran los grupos y las fechas tentativas para que las selecciones de la región busquen su clasificación directa al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Cuándo juega El Salvador las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026
Después del sorteo oficial de la ronda final de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, El Salvador quedó ubicado en el Grupo A, junto a Panamá, Guatemala y Surinam. Con esta definición, la selección salvadoreña será una de las primeras en jugar esta fase rumbo a la Copa del Mundo 2026.
De acuerdo con la Confederación, los partidos de esta ronda comenzarán en septiembre con los cuatro equipos del Grupo A, entre los que se encuentra “La Selecta”.
Según el calendario oficial, los primeros duelos se celebrarán el 4 de septiembre de 2025, de la siguiente manera:
- 20.30 hs (hora del Este de EE.UU.) — Surinam vs. Panamá, en el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR
- 20.00 hs (hora del Este de EE.UU.) — Guatemala vs. El Salvador, en el Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, GUA
El resto de la primera jornada programada para septiembre, queda de la siguiente forma:
Viernes 5 de septiembre de 2025
- 19.00 hs (hora del Este de EE.UU.) — Bermuda vs. Jamaica, en el Bermuda National Sports Centre, Devonshire, BER
- 20.00 hs (hora del Este de EE.UU.) — Trinidad y Tobago vs. Curazao, en el Hasely Crawford Stadium, Puerto España, TRI
- 20.00 hs (hora del Este de EE.UU.) — Haití vs. Honduras, en el Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW
- 20.00 hs (hora del Este de EE.UU.) — Nicaragua vs. Costa Rica, en el Estadio Nacional, Managua, NCA
Lunes 8 de septiembre de 2025
- 18.30 hs (hora del Este de EE.UU.) — El Salvador vs. Surinam, en el Estadio Cuscatlán, San Salvador, SLV
- 20.30 hs (hora del Este de EE.UU.) — Panamá vs. Guatemala, en el Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, PAN
Martes 9 de septiembre de 2025
- 19.00 hs (hora del Este de EE.UU.) — Jamaica vs. Trinidad y Tobago, en el National Stadium, Kingston, JAM
- 20.00 hs (hora del Este de EE.UU.) — Curazao vs. Bermuda, en el Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW
- 20.00 hs (hora del Este de EE.UU.) — Costa Rica vs. Haití, en el Estadio Nacional, San José, CRC
- 20.00 hs (hora del Este de EE.UU.) — Honduras vs. Nicaragua, en el Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON
Qué necesita El Salvador para clasificar al Mundial 2026
Para poder clasificar de manera directa al Mundial 2026, la selección de El Salvador debe quedar en el primer lugar de su respectivo grupo en las Eliminatorias de la Concacaf, al igual que el resto de las demás selecciones de la región.
Las reglas de la Confederación indican que tres combinados se clasifican de manera directa para el Mundial 2026, sin contar a Estados Unidos, México y Canadá, que tienen un lugar asegurado como organizadores. En tanto, los dos mejores segundos lugares (según sus puntos, sin importar el grupo) avanzarán al Play-Off continental de la FIFA, donde competirán por dos plazas adicionales para el torneo.
Resto de los partidos de El Salvador en las Eliminatorias de Concacaf
Aunque los horarios aún no están definidos, la selección de El Salvador ya tiene fechas preliminares en el calendario para el resto de sus partidos de eliminatorias. A continuación, las fechas clave para los encuentros del Grupo A:
Viernes 10 de octubre de 2025
- El Salvador vs. Panamá
- Surinam vs. Guatemala
Martes 14 de octubre de 2025
- Panamá vs. Surinam
- El Salvador vs. Guatemala
Jueves 13 de noviembre de 2025
- Guatemala vs. Panamá
- Surinam vs. El Salvador
Martes 18 de noviembre de 2025
- Panamá vs. El Salvador
- Guatemala vs. Surinam
