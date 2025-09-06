Cuándo son las elecciones preliminares para la alcaldía de Boston en 2025
La ciudad de Massachusetts tiene una etapa previa en septiembre, donde solo dos de los cuatro candidatos avanzarán hacia los comicios generales de noviembre
La carrera por la alcaldía de Boston en 2025 ya entró en su recta decisiva. Este año electoral lleva consigo un calendario cargado de fechas clave, candidatos con trayectorias muy distintas y una serie de temas que dominan la conversación pública. Las elecciones preliminares de este 9 de septiembre serán el primer gran filtro para definir quiénes aparecerán en la boleta de noviembre, cuando se elegirá finalmente a la próxima persona que lidere la ciudad.
Qué es una elección preliminar en Boston
En Estados Unidos, muchas ciudades realizan elecciones partidarias, pero Boston se rige por un sistema no partidista. Eso significa que no hay primarias por partido, sino una contienda preliminar en la que todos los aspirantes compiten juntos. En septiembre, los votantes deben elegir entre los cuatro postulantes a la alcaldía y solo los dos más votados avanzan a los comicios generales de noviembre.
El 9 de septiembre, fecha de las preliminares, también se definen otras contiendas relevantes, como la de los concejales generales y el puesto vacante en el Distrito 7, tras la renuncia de Tania Fernandes Anderson. En todos los casos, se trata de una votación que marca el escenario político de Boston para los próximos años.
Calendario electoral Boston 2025: fechas clave de registro, voto anticipado y comicios
La ciudad estableció un cronograma detallado que combina plazos de registro, períodos de votación anticipada y comicios oficiales.
- 30 de agosto: fue la fecha límite para registrarse y poder participar de las elecciones preliminares.
- 30 y 31 de agosto; 2 al 5 de septiembre: período de votación anticipada para las preliminares en diferentes centros de la ciudad.
- 9 de septiembre: elecciones preliminares, con urnas abiertas desde las 7 hasta las 20 (hora local).
- 25 de octubre: último día para registrarse y poder participar en las elecciones generales.
- 25 al 31 de octubre: votación anticipada para los comicios de noviembre.
- 4 de noviembre: elección municipal general, con urnas abiertas de 7 a 20 hs.
Candidatos a la alcaldía de Boston 2025: quiénes compiten en las elecciones preliminares
La contienda tiene como principal protagonista a la actual alcaldesa Michelle Wu, quien buscará renovar su mandato frente a tres rivales con perfiles muy distintos, según describió Telemundo.
- Michelle Wu: fue concejala municipal antes de convertirse en 2021 en la primera mujer y la primera persona de color elegida como alcaldesa de Boston. Este año atrajo la atención nacional cuando testificó en el Congreso sobre la condición de su distrito como ciudad santuario. Defendió su gestión en vivienda, transporte y políticas sociales.
- Josh Kraft: es presidente de la fundación de los New England Patriots e hijo del propietario del equipo, Robert Kraft. Tiene una larga trayectoria en organizaciones comunitarias como el Boys & Girls Club de Boston y preside la junta de la Liga Urbana Nacional en el este de Massachusetts. Sus propuestas se enfocan en mejorar la educación pública y acelerar la construcción de viviendas.
- Domingos DaRosa: organizador comunitario que ya intentó sin éxito llegar al Concejo Municipal en 2017, 2019 y 2021. Estuvo vinculado al deporte juvenil y a la denuncia de problemas sociales como la falta de vivienda y adicciones.
- Robert Cappucci: veterano de la Marina, expolicía de Boston y empresario. Compitió en diversas elecciones municipales y estatales a lo largo de cinco décadas. Propone medidas de seguridad más estrictas y cambios en la gestión municipal.
Cómo registrarse para participar de las elecciones de Boston
Para votar en Boston es necesario estar registrado como elector, ser ciudadano estadounidense, residir en la ciudad y haber cumplido 18 años antes de la jornada electoral. Massachusetts no permite el registro el mismo día de la votación, por lo que los plazos son estrictos.
Los residentes pueden inscribirse en línea a través del sitio del Secretario de Estado de Massachusetts, enviar por correo un formulario descargable o completar el trámite en persona en el Registro de Vehículos Motorizados (RMV, por sus siglas en inglés) o en la oficina de elecciones de la ciudad.
Cómo votar en Boston 2025: modalidades anticipadas, por correo y en persona
Boston ofrece diferentes modalidades para facilitar la participación:
- Votación anticipada: permite sufragar antes del Día de la Elección en cualquiera de los centros habilitados, sin necesidad de acudir al lugar habitual de votación asignado por distrito.
- Voto por correo: puede solicitarse sin necesidad de justificar un motivo. La fecha límite para pedir la boleta por correo es cinco días hábiles antes de los comicios. Las solicitudes se entregan en persona, por correo o en buzones oficiales ubicados en la ciudad. Una vez enviada la papeleta, los electores pueden rastrear en línea si fue recibida y aceptada por el Departamento Electoral.
- Votación en persona durante la jornada electoral: el 9 de septiembre para las preliminares y el 4 de noviembre para la elección general. Las urnas estarán abiertas de 7 a 20 hs. Cada votante debe acudir a su centro asignado.
