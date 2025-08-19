Qué necesita Venezuela para quedarse con el repechaje y la chance de un cupo directo rumbo al Mundial 2026

La selección de Venezuela afrontará las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas con la posibilidad de asegurar el repechaje y, bajo un escenario favorable, alcanzar un cupo directo al Mundial 2026. Para conseguirlo, la Vinotinto debe ganar sus dos encuentros ante Argentina y Colombia, así como también esperar resultados del resto de equipos.

Venezuela, en la lucha por un cupo directo al Mundial 2026

Argentina, Ecuador y Brasil ya aseguraron su pasaje a la Copa del Mundo 2026. En tanto, restan tres cupos directos y un lugar en la repesca. Tanto Uruguay como Paraguay, ambos con 24 puntos, tienen prácticamente asegurada su clasificación, mientras que Colombia (22) aparece como el rival directo de Venezuela en esta pelea.

La penúltima fecha pondrá a Venezuela frente a Argentina en condición de visitante, mientras que Colombia recibirá a Bolivia Instagram:@selevinotinto - (Instagram:@selevinotinto)

Por su lado, la Vinotinto suma 18 unidades, cuatro menos que los Cafeteros, lo que la obliga a obtener dos triunfos para aspirar al pase sin escalas y asegurar, sin necesidad de ir a repechaje, su primera participación en una Copa del Mundo.

En la fecha 17, los dirigidos por Fernando Batista visitarán a Argentina, mientras que Colombia recibirá a Bolivia. Si Venezuela logra imponerse en el Monumental y Colombia cae en su partido, la definición se dará en la última jornada, cuando los venezolanos reciban a la Tricolor en un partido que podría definir la historia.

Próximos partidos de la Selección de Venezuela:

Argentina vs. Venezuela - 4 de septiembre en el Estadio Monumental, Buenos Aires

en el Estadio Monumental, Buenos Aires Venezuela vs. Colombia - 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín, Monagas

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas antes de la fecha 17

Argentina – 35 puntos

Ecuador – 25 puntos

Brasil – 25 puntos

Uruguay – 24 puntos

Paraguay – 24 puntos

Colombia – 22 puntos

Venezuela – 18 puntos

Bolivia – 17 puntos

Perú – 12 puntos

Chile – 10 puntos

El gran rival de la Vinotinto en la lucha directa es Colombia, que cuenta con una ventaja de cuatro puntos y mejor diferencia de gol Agencia AFP - AFP�

Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026

En caso de igualdad en puntos, la diferencia de gol será determinante. Tanto Uruguay (+7) como Paraguay (+4) tienen una gran ventaja sobre Venezuela (-4), con márgenes amplios que hacen casi imposible superarlos:

Uruguay está 11 goles arriba de Venezuela.

Paraguay se encuentra siete goles por delante de la Vinotinto.

Por lo tanto, el principal rival del equipo de Fernando Batista es Colombia, que lleva 22 puntos y +4 de diferencia de gol. Para superar al seleccionado cafetero, Venezuela debe no solo ganar sus partidos, sino que requiere que los dirigidos por Néstor Lorenzo no consigan una victoria frente a Bolivia, en su primer encuentro en esta doble jornada.

La otra vía de Venezuela para clasificar a la Copa del Mundo: la importancia del repechaje

Más allá del sueño del acceso directo, Venezuela tiene como meta prioritaria defender la séptima posición que le otorga la plaza para el repechaje intercontinental. Con 18 puntos, supera apenas por uno a Bolivia, que tiene 17 tantos. En tanto, Perú (12) aparece relegado y sin opciones matemáticas.

La definición no será sencilla: Bolivia, su principal competidor, jugará como visitante frente a Colombia y luego cerrará en casa contra Brasil. Estos cruces también influirán en el destino de Venezuela, que debe asegurar puntos para no perder su lugar en la repesca.

Por lo tanto, lo ideal para la selección Vinotinto, entonces, sería un empate entre Colombia y Bolivia, ya que eso haría que ninguno de sus rivales directos sume de a tres. Luego, debería vencer a los cafeteros en la jornada final.

Cómo será el repechaje internacional para el Mundial 2026

El séptimo clasificado de Sudamérica disputará un torneo de repesca intercontinental en el que participarán selecciones de:

Confederación Asiática de Fútbol (AFC) : 1 equipo

: 1 equipo Confederación Africana de Fútbol (CAF) : 1 equipo

: 1 equipo Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) : 1 equipo

: 1 equipo Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) : 1 equipo

: 1 equipo Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF): 2 equipos (porque alberga a las tres selecciones anfitrionas, que ya están clasificadas)

Los seis equipos se ordenarán según el Ranking FIFA: los cuatro peores jugarán semifinales y los ganadores se medirán contra los dos mejores clasificados. Todo se definirá a partido único, con los dos triunfadores que accederán al Mundial 2026.

El formato del Repechaje intercontinental incluirá equipos de Asia, África, Oceanía y Concacaf en un mini torneo a partido único Concacaf

Venezuela, en busca de un lugar en un Mundial con formato inédito

Las dos fechas restantes de septiembre y el posible repechaje representan una oportunidad histórica para Venezuela, que nunca jugó una Copa del Mundo. Por su parte, Bolivia busca regresar tras el Mundial 1994, también en Estados Unidos.

Se trata de un certamen con formato inédito. Es que la Copa del Mundo 2026 será la más grande de la historia, con 48 equipos distribuidos en 12 grupos de cuatro.

Estados Unidos, México y Canadá serán los anfitriones del torneo, que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 sedes.