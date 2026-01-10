Cuándo y a qué hora se jugarán los últimos partidos de la NFL rumbo al Super Bowl 2026 en EE.UU.

La temporada regular de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) llegó a su fin el primer domingo de 2026, luego de definirse los últimos boletos a la ronda de comodines, el primer paso rumbo al Super Bowl LX. Tras el cierre de la fase regular, los Broncos de Denver y los Halcones Marinos de Seattle se proclamaron campeones de sus respectivas conferencias, por lo que descansarán una semana antes de los playoffs.

Cuáles son los equipos que llegaron a la ronda de comodines de la NFL 2026

La ronda de comodines marca el inicio de los playoffs de la NFL, en esta instancia son 14 de los equipos que avanzan a la postemporada. De ellos, 12 disputan la fase de wild card, mientras que los dos mejores líderes de conferencia obtienen descanso automático.

Así queda la ronda de comodines de la NFL (X @nflmx)

Los equipos que disputarán la ronda de wild card son los siguientes:

Conferencia Americana

Denver Broncos

New England Patriots

Jacksonville Jaguars

Pittsburgh Steelers

Buffalo Bills

Los Angeles Chargers

Conferencia Nacional

Seattle Seahawks

Chicago Bears

Philadelphia Eagles

Carolina Panthers

Los Angeles Rams

San Francisco 49ers

Green Bay Packers

A qué hora son los partidos de la ronda de comodines de la NFL 2026

Los 12 equipos clasificados se enfrentarán en partidos de eliminación directa, de los cuales avanzarán tres por conferencia, quienes se unirán a Broncos y Seahawks en la ronda divisional.

Horarios de la ronda de comodines de la NFL (X @nflmx)

Los encuentros se disputarán del sábado 10 al lunes 12 de enero de 2026, con los siguientes cruces:

Conferencia Americana

New England Patriots (2) vs. Los Angeles Chargers (7), domingo 11 de enero – 20:00 horas (ET)

domingo 11 de enero – 20:00 horas (ET) Jacksonville Jaguars (3) vs. Buffalo Bills (6), domingo 11 de enero – 13:00 horas (ET)

domingo 11 de enero – 13:00 horas (ET) Pittsburgh Steelers (4) vs. Houston Texans (5), lunes 12 de enero – 20:15 horas (ET)

Conferencia Nacional

Chicago Bears (2) vs. Green Bay Packers (7), sábado 10 de enero – 20:00 horas (ET)

sábado 10 de enero – 20:00 horas (ET) Philadelphia Eagles (3) vs. San Francisco 49ers (6), domingo 11 de enero – 16:30 horas (ET)

domingo 11 de enero – 16:30 horas (ET) Carolina Panthers (4) vs. Los Angeles Rams (5), sábado 10 de enero – 16:30 horas (ET)

Durante esta fase, Denver Broncos y Seattle Seahawks descansarán. Los Broncos enfrentarán al ganador entre Patriots y Chargers, mientras que Seattle se medirá ante el vencedor del duelo entre Bears y Packers.

Qué sigue después de la ronda de comodines en la NFL

Tras los wild card, siguen las rondas divisionales, programadas para el sábado 17 y domingo 18 de enero, donde competirán los ocho equipos restantes.

Packers y Bears serán uno de los juegos de comodines de la NFL (X @nflmx)

Posteriormente, se jugarán los campeonatos de conferencia, en los que se definirán los representantes de la AFC y la NFC, quienes disputarán el Super Bowl LX.

El Super Bowl 2026 se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Pasadena, California, y el espectáculo de medio tiempo estará a cargo de Bad Bunny, confirmado por la NFL desde mediados del año anterior.