Filtran el posible setlist de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

Bad Bunny será la estrella principal del show de medio tiempo del Super Bowl 2026, que se llevará a cabo el próximo 8 de febrero. Todo parece indicar que ya cuenta con la lista de canciones que interpretará: se trataría de una selección especial que incluye las diferentes etapas de su carrera como músico.

Las canciones que Bad Bunny podría presentar en el Super Bowl 2026

El Levi’s Stadium de Santa Clara recibirá al artista en unas semanas y, según Billboard, el posible setlist de su espectáculo, que no ha sido confirmado de manera oficial, incluiría canciones como:

Titi Me Preguntó del álbum Un Verano Sin Ti ( 2022).

del álbum 2022). DTmF del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS ( 2025).

del álbum 2025). Me porto bonito de Un Verano Sin Ti.

de Dákiti del álbum El Último Tour del Mundo ( 2020).

del álbum 2020). Soy peor , sencillo estrenado en 2016.

sencillo estrenado en 2016. Diles , sencillo estrenado en 2016.

, sencillo estrenado en 2016. Chambea , sencillo estrenado en 2017.

, sencillo estrenado en 2017. Acho PR , del álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana ( 2023).

, del álbum 2023). PFKR , del álbum YHLQMDLG ( 2020).

, del álbum 2020). Yo Perreo Sola , del álbum YHLQMDLG .

, del álbum . I like it , del álbum Invasion of Privacy de Cardi B (2019).

, del álbum de Cardi B (2019). Callaíta , del álbum Un Verano Sin Ti .

, del álbum . Baile inolvidable, de DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Las canciones de Soy peor, Diles y Chambea son parte de un popurrí, por ser los símbolos del trap latino que lanzaron a Benito al estrellato. E incluso podrían entrar invitados sorpresa como Mambo Kingz, Farruko u Ozuna.

El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 podría contar con invitados especiales (ARCHIVO-Instagram/@badbunnypr)

Por otra parte, Acho PR y PFKR formarían otra mezcla en el show de Bad Bunny por ser canciones que simbolizan el orgullo puertorriqueño, y los invitados sorpresa podrían ser Arcángel, De La Ghetto, Kendo Kaponi o Ñengo Flow.

Esta lista y los invitados sorpresa son solo especulaciones, pero que podría incluir en su repertorio debido al impacto que han tenido durante toda su trayectoria artística y que han marcado sus mayores éxitos. Hasta el momento, el artista ni su equipo han revelado detalles de su presentación.

Cuándo y cómo ver el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Benito Antonio Martínez Ocasio será la figura principal del medio tiempo de la gran final del futbol americano el próximo domingo 8 de febrero de 2026.

El evento deportivo está programado para iniciar a las 18.30 hs (hora del Este de Estados Unidos), y el cantante saldrá al escenario tras los primeros dos cuartos.

El show de Bad Bunny en el Super Bowl iniciaría entre las 20.00 hs y las 20.30 hs del próximo 8 de febrero de 2026 (Archivo) Eric Rojas

Esto quiere decir que el half time show iniciaría entre las 20.00 y 20.30 hs (tiempo del Este). Como cada año, los fanáticos del Conejo Malo podrán seguir la transmisión en vivo de su presentación en el Levi’s Stadium por los siguientes canales:

En Estados Unidos

NBC

DAZN

Disney+

ESPN

NFL Game Pass

Así fue la primera vez que Bad Bunny estuvo en el Super Bowl

El reconocido cantante se presentará por segunda vez en el medio tiempo de la NFL, ya que la primera ocasión que pisó el mítico escenario fue como invitado en el espectáculo de Shakira y Jennifer Lopez en 2020.

Bad Bunny se presentó por primera vez en el Super Bowl en 2020, como invitado especial de Shakira y Jennifer López (ARCHIVO) AFP

Bad Bunny y J Balvin fueron los famosos que acompañaron a las artistas en el Super Bowl LIV.

El Conejo Malo interpretó en ese entonces las canciones de I like it y Callaíta, esta última en un mashup junto a la versión salsa de Chantaje, canción que originalmente interpretan Shakira y Maluma.

Bad Bunny acompañó a la artista colombiana, mientras que Balvin estuvo a lado de Jennifer López, para dar un espectáculo con representación latinoamericana.

En febrero, Benito regresa al gran espectáculo de la NFL, pero como estrella principal.