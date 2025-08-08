Cuánto cuesta el Chevrolet Equinox 2026 en EE.UU. en agosto de 2025

La edición 2026 del Chevrolet Equinox ya está a la venta y su precio es menor a US$30 mil, lo cual lo convierte en una alternativa accesible dentro del mercado de los SUV. La versión eléctrica de 2025 de este vehículo rompió un récord de ventas que solo fue superado por Tesla.

Cuánto cuesta el Chevrolet Equinox 2026 en agosto de 2025

De acuerdo con el sitio oficial de Chevrolet, el Equinox 2026 tiene un precio base de US$28.700. Esa cantidad no incluye gastos de envío, impuestos, título, licencia, cargos del concesionario ni equipo adicional.

Existen tres modelos del Chevrolet Equinox 2026: LT, RS y ACTIV, además de la versión eléctrica (Chevrolet)

Existen tres modelos del Chevrolet Equinox 2026 cuyo valor varía según sus especificaciones y el nivel de personalización que el cliente desee. También está disponible una versión eléctrica. Los precios base de cada uno son los siguientes:

LT: US$28.700

RS: US$33.600

ACTIV: US$33.600

Equinox EV: US$33.600

El costo de este SUV de Chevrolet es mayor al de otros automóviles similares de la competencia. Por ejemplo, la Toyota RAV4 2025 tiene un precio de US$28.500, mientras que el Kia Sportage 2025 cuesta US$27.390. La Ford Escape 2025, en cambio, se vende en US$29.150.

De acuerdo con Chevrolet, el Equinox EV 2026 es el vehículo eléctrico con autonomía de más de 315 millas (507 km) más accesible en Estados Unidos. Este SUV también cuenta con una variedad de precios que dependen del modelo elegido:

LT1: US$33.600

LT2: US$41.900

RS: US$43.400

Qué especificaciones tiene el Chevrolet Equinox 2026

Entre las características presentes en los tres modelos de Chevrolet Equinox 2026 (LT, RS y ACTIV) se encuentran:

Motor turbo de 1,5 litros .

. Transmisión variable continua (CVT).

(CVT). Centro de información del conductor de 11 pulgadas (28 cm).

Pantalla táctil de información y entretenimiento de 11,3 pulgadas (28,7 cm).

Más de 15 funciones de seguridad y asistencia al conductor.

y asistencia al conductor. Carga inalámbrica de dispositivos Apple y Android.

Apple y Android. Asientos delanteros y volante con calefacción.

Techo bicolor.

Capacidad para cinco pasajeros.

El interior del SUV cuenta con asientos delanteros y volante con calefacción (Chevrolet)

Las medidas de las dimensiones de este automóvil son:

Largo : 183,20 pulgadas (4,6 m)

: 183,20 pulgadas (4,6 m) Ancho : 74,90 pulgadas (1,9 m)

: 74,90 pulgadas (1,9 m) Alto: 65,60 pulgadas (1,6 m)

Chevrolet Equinox EV 2025 rompió un récord de ventas

El 4 de agosto de 2025, General Motors anunció que el Chevrolet Equinox EV 2025 rompió un récord de ventas entre todos los vehículos eléctricos vendidos en Estados Unidos durante el mes de julio.

El Chevrolet Equinox EV 2025 es uno de los vehículos eléctricos más accesibles en el país (Chevrolet)

El comunicado de General Motors detalló que, tan solo en ese mes, se vendieron 19.000 automóviles, lo cual representó un aumento del 115%. Gracias a esa cifra, julio fue el mes con el mayor número de ventas del Equinox EV y también entre todos los vehículos eléctricos que no pertenecen a Tesla.

General Motors agregó que cada vez más personas están interesadas en adquirir un vehículo eléctrico.

Además de la curiosidad por poner a prueba este tipo de tecnología, la compañía dijo que el crecimiento en las ventas también se debe al fin del programa de crédito fiscal al consumidor en EE.UU., el cual está próximo a vencer.

El 4 de julio de 2025, el presidente Donald Trump firmó la ley conocida como One Big Beautiful Bill. Una de las políticas que incluía este texto fue el fin de los créditos fiscales que reducían los precios de los vehículos eléctricos, como reportó CNBC.

Dichos créditos representaban un ahorro de US$7500 en la adquisición de un auto eléctrico nuevo y de US$4 mil cuando el vehículo era usado.

CNBC informó que esos créditos estarían disponibles hasta 2032, pero con la ley aprobada por Trump, el programa dejará de estar disponible después del 30 de septiembre de 2025.

Por eso se espera que entre julio y septiembre de este año la venta de autos eléctricos aumente de forma considerable en Estados Unidos.