Cuánto cuesta ir al médico en EE.UU.: la factura de US$21.000 que una latina expuso en sus redes

Una latina en Estados Unidos cobró relevancia en TikTok tras evidenciar el elevado costo de una visita médica en ese país. En su video, la mujer explicó que a su esposo le cobraron más de US$21.000 por una consulta en la sala de emergencias, donde le diagnosticaron gastritis severa. La mujer mostró cómo había cargos de hasta US$7000.

Cuánto cuesta ir al médico en Estados Unidos

La usuaria @giovis_26 compartió una publicación en sus redes sociales y reveló el total de costos: en su caso, el seguro privado cubrió US$21.168 de la cuenta, y la familia tuvo que pagar otros US$459.

Una latina compartió en su cuenta de TikTok cuánto cuesta la salud en Estados Unidos (TikTok: @giovis_26)

“Yo lo estuve chequeando y la verdad es que es una exageración lo que cobran por todos los estudios que le hicieron. Hay uno de US$7417. Supuestamente, lo que le dijeron es que él tenía una gastritis, entonces le hicieron exámenes y resultó que tenía una gastritis muy fuerte. Le dieron medicamentos y el total fue de US$21.168″, afirmó la mujer.

A su vez, la latina indicó que su seguro médico financia “casi todo”. “No sé si no estoy entendiendo bien o si el seguro no está cubriendo lo suficiente, pero supuestamente cada visita que hago a mi ginecóloga pago un copago, cada vez que voy al pediatra con mis niñas pago otro copago y abono los exámenes que les hacen extras, como análisis”, aseguró.

Costos médicos en EE.UU.: una mujer latina revela los cargos denegados por el seguro

La mujer comentó que en una ocasión que llevó a una de sus hijas al pediatra tuvo que pagar US$45. Asimismo, señaló que es difícil comprender los términos de cobertura del seguro en EE.UU.

La mujer reveló que a su marido le cobraron más de US$21 mil por una consulta de emergencia Captura de pantalla TikTok @giovis_26

Según una carta que recibió de su seguro, en uno de sus recibos aparece lo que pagó la empresa (US$8,62), lo que tiene que pagar ella (US$0), y lo que está denegado, que son US$1407. “Arriba dice que esto no es un recibo, que es una explicación de tus beneficios de miembro, entonces no sé si tengo que esperar otra carta en donde me estén cobrando o si esto me dice que tengo que pagar los US$1407″, indicó la mujer, desconcertada.

Además, indicó que tiene 10 cartas similares en donde en todas le están cobrando una cantidad que fue denegada. “Tengo otra de US$326 que dice que el seguro solo cubrió US$142 y que yo pagué US$141, que fue una visita a un especialista. Tengo otro que dice que se cubrió todo y que fue denegado US$0. Otra es de mi esposo, que le fueron rechazados US$459 y le están cobrando lo que no le cubrió el seguro en emergencias. Así hay muchos. También hay de mi hija, con montos de entre US$200 y US$500″.

La mujer reveló que recibió varias cartas de su seguro médico con montos rechazados Captura de pantalla TikTok @giovis_26

Una usuaria le explicó: “Yo trabajo con seguro médico y depende de cuánto es tu máximo del bolsillo. Hasta que no alcances eso no te cubre al 100%”. A lo que la tiktoker le respondió que su máximo era de US$6000.

Otras cuentas coincidieron con la mujer y se quejaron de los precios elevados de la salud en Estados Unidos. “US$275 mil por quitarme la vesícula”, comentó una persona. Otra, detalló: “Mi bebé estuvo internada 15 días y el total fue de casi US$500 mil”.

Por otra parte, algunos usuarios latinos compararon el precio: “Aquí en México se quejan porque las consultas generales cuestan entre 60 y 100 pesos mexicanos (entre US$3 a US$5) y quieren que les incluyas medicamentos”. Mientras que otro usuario consideró que en México “es 10 veces más barato”.