Cuánto cuesta un boleto para el Super Bowl 2026 en el Levi’s Stadium: los increíbles precios de reventa

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más lucrativos y costosos del mundo, en el que los aficionados llegan a pagar miles de dólares para presenciar la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés). Aunque aún faltan semanas para conocer a los equipos que disputarán el trofeo Vince Lombardi, los boletos ya están disponibles en plataformas oficiales y de reventa, con precios que alcanzan cifras récord.

Cuánto cuesta un boleto para el Super Bowl LX

El Super Bowl LX se jugará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California. De acuerdo con Ticketmaster, los boletos oficiales para el evento tienen precios que van desde los 8000 hasta más de 36.000 dólares, dependiendo de la ubicación dentro del estadio.

El boleto más barato en venta oficial para el Super Bowl LX cuesta 8000 dólares (Ticketmaster)

Las entradas más económicas se encuentran en las zonas más altas del inmueble y parten desde los 8017 dólares. Estos boletos se han agotado rápidamente, por lo que los siguientes precios disponibles rondan los 9033 dólares. En la misma zona superior, pero con mejor vista, los costos superan los 10.000 dólares.

Para quienes buscan una experiencia más cercana al campo, los boletos en la parte baja del estadio comienzan entre los 10.000 y 11.000 dólares, mientras que los asientos mejor ubicados, cercanos a zonas preferenciales y clubes exclusivos, alcanzan precios de hasta 17.000 dólares. Los palcos premium, como los del Levi’s Club o el United Club, oscilan entre los 20.000 y los 36.000 dólares.

Cuánto cuesta un boleto para el Super Bowl 2026 en reventa

En el mercado de reventa, los precios se elevan de manera considerable. Según StubHub, las entradas más baratas disponibles superan los 100.000 dólares, incluso en las zonas más altas del estadio.

Los boletos en reventa para el Super Bowl LX están entre los 100.000 y 300.000 dólares (StubHub)

Los boletos en áreas intermedias comienzan alrededor de los 131.000 dólares, mientras que en la zona media del Levi’s Stadium los precios se sitúan entre los 140.000 y 150.000 dólares. En la parte baja del recinto, los costos superan los 145.000 dólares y pueden rebasar los 170.000 en los asientos más codiciados.

Los boletos más caros actualmente disponibles en reventa alcanzan precios cercanos a los 200.000 dólares y, en casos extremos, llegan hasta los 335.000 dólares por asiento en las primeras filas.

Green Day se une a Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Además del partido, el Super Bowl 2026 contará con un atractivo espectáculo musical. La banda estadounidense Green Day fue confirmada para presentarse en la apertura del evento, como parte de los shows previos al medio tiempo, que estará encabezado por Bad Bunny.

El boleto más caro para el Super Bowl 2026 en venta oficial, cuesta 36.000 dólares (Ticketmaster)

La actuación de Green Day está programada para el 8 de febrero a las 18 horas (tiempo del Este). La agrupación, originaria del área de la Bahía de San Francisco, interpretará algunos de sus temas más emblemáticos ante millones de espectadores en todo el mundo.